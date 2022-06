Programación Miércoles 29 de Junio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Bass

Tempus fugit

El cordobes

Celine Bonacina

Watch your step

Bayrum

Trish Hatley

When your lover is gone

Mountain greenery

These foolish things

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.45

Sarah Francis, oboe;

Cuarteto Allegri

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano;

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Anton Reicha

Quinteto para vientos en le menor, op.100, Nº5

Quinteto Aulos

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana".

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Miramare, obertura de concierto, op.247

Real Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

08.00

Ottorino Respighi

Vitrales de Iglesia, cuatro impresiones sinfónicas

Orquesta Filarmónica de Lieja / John Neschling

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev.

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

09.00

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)