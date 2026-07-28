Programación Miércoles 29 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bobby Enriquez

For me

Bobby’s dream

Michael Brecker

Choices

Shiri Zorn

Beautiful love

How deep is the ocean

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº33 en Mi bemol mayor, K.481

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno, L.86

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Alexander Glazunov

Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108

Li-Wei Qin, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Christoph Willibald Gluck

Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Ferdinand Hiller (compositor del romanticismo alemán 1811-1885)

Serenata para violín, chelo y piano (Trío Nº4) en la menor, op.64

Trío Göbel de Berlín

Folia Rodrígo Martínez, de autor anónimo

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Pedro Estevan, percusión;

Adela González-Campa, cascabeles

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)

Ruggiero Ricci, violín;

Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti

Salve Regina

June Anderson, soprano;

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

David Russell, guitarra

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

André Jolivet

Concertino para trompeta, orquesta de cuerdas y piano

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Francisco Millán

Durandarte

Garcimuñoz

Una montaña pasando

Musica Reservata / John Becket

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Roeland Hendriks, clarinete

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"

Orquesta de Cámara Orpheus

Carl Loewe (compositor alemán 1796-1869)

La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

07.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

08.00

Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Nocturno y Variaciones brillantes

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00



Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)

Concierto romántico para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin

Love is here to stay y Embraceable you

Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Ralph Vaughan Williams

Serenata a la música

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan

Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor

Marc Viner, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

John Dowland

“Flow, my tears”

Andreas Scholl, contratenor

Andreas Martin, laud

Jacob van Eyck

“Cuando Dafne, la doncella más hermosa…”

François Lazarevitch, flauta dulce

Nicolas Vallet

-Bouree d'Avignon

-Prelude

-Les Pantalons

Paul O'Dette, laúd

David Petersen

Sonata para violín y bajo continuo Nº4

David Drabek, violín

Philipp Comploi, violone

Jeremy Joseph, órgano

Carolus Hacquart

Extractos de la ópera “El triunfo del amor”

Camerata Trajectina

Johann Schenck

Selección de la sonata opus 9 Nº2 para viola da gamba y bajo continuo

Hille Perl y Marthe Perl, viola da gamba

Lee Santana, laúd

12.00

Al Mediodía

Josef Suk

Impresiones de verano, para piano

Niel Immelman, piano

Johann Christian Bach

Cuarteto en Fa mayor para flauta y cuerdas

Ensamble Galeazzi

Wilhelm Stenhammar

En pleno invierno, op.21, rapsodia para coro y orquesta

Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Roland Dyens

Saudade Nº3 y Tango en Skai, para guitarra

Sven Lundestad guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op. 57 (1843)

Murray Perahia, piano

Richard Wagner

Preludio y primera escena de El oro del Rin. Primera jornada de El anillo del nibelungo

Gustav Neidlinger, bajo-barítono

Oda Balsborg, soprano

Hetty Plümacher, mezzosoprano

Ira Malaniuk, contralto

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Richard Wagner

“Inmolación de Brunilda”, del drama musical El ocaso de los dioses

Astrid Varnay, soprano

Joseph Greindl, bajo

Orquesta de los Festivales de Bayreuth / Joseph Keilberth

Grabado en vivo en el Festival de Bayreuth, el 28 de julio de 1955

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Sebastian Bach

“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Guy de Mey, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andréi Gavrílov, piano

Edouard Lalo

Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

19.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Stanley Hoogland, fortepiano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

20.00

Momentos Musicales

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta

Hans Schönberger, clarinete

Olaf Klamand, corno

Josef Peters, fagot

Wolfgang Sawallisch, piano

Jean-Philippe Rameau

La conversación de las musas

Christophe Rousset, clave

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº1 en fa menor, S.359

Orquesta Sinfónica de la Radio de Lubliana / Marko Munih

Ástor Piazzolla

Resurrección del angel

Luis Ascot, piano

21.00

George Frideric Handel

Sinfonía del oratorio “Sansón”, HWV 57

The English Concert / Trevor Pinnock

Joseph Haydn

Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Una barca en el océano

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

22.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

23.00

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Alexander Scriabin

Diez mazurcas para piano, op.3

Nathalie Bera-Tagrine, piano