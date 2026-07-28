Programación Miércoles 29 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Bobby Enriquez
For me
Bobby’s dream
Michael Brecker
Choices
Shiri Zorn
Beautiful love
How deep is the ocean
00.30
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº33 en Mi bemol mayor, K.481
Arthur Grumiaux, violín;
Walter Klein, piano
Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász
Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Ferdinand Hiller (compositor del romanticismo alemán 1811-1885)
Serenata para violín, chelo y piano (Trío Nº4) en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín
Folia Rodrígo Martínez, de autor anónimo
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano
Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)
Ruggiero Ricci, violín;
Martha Argerich, piano
Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit
Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
David Russell, guitarra
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta de Ulster / Vernon Handley
André Jolivet
Concertino para trompeta, orquesta de cuerdas y piano
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Francisco Millán
Durandarte
Garcimuñoz
Una montaña pasando
Musica Reservata / John Becket
Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Roeland Hendriks, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"
Orquesta de Cámara Orpheus
Carl Loewe (compositor alemán 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
07.00
Y la mañana va
Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano
08.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas
Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano
Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.
09.00
Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)
Concierto romántico para trompeta y orquesta
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
George Gershwin
Love is here to stay y Embraceable you
Katia y Marielle Labeque, pianos
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Ralph Vaughan Williams
Serenata a la música
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze
Charles-Valentin Alkan
Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor
Marc Viner, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
John Dowland
“Flow, my tears”
Andreas Scholl, contratenor
Andreas Martin, laud
Jacob van Eyck
“Cuando Dafne, la doncella más hermosa…”
François Lazarevitch, flauta dulce
Nicolas Vallet
-Bouree d'Avignon
-Prelude
-Les Pantalons
Paul O'Dette, laúd
David Petersen
Sonata para violín y bajo continuo Nº4
David Drabek, violín
Philipp Comploi, violone
Jeremy Joseph, órgano
Carolus Hacquart
Extractos de la ópera “El triunfo del amor”
Camerata Trajectina
Johann Schenck
Selección de la sonata opus 9 Nº2 para viola da gamba y bajo continuo
Hille Perl y Marthe Perl, viola da gamba
Lee Santana, laúd
12.00
Al Mediodía
Josef Suk
Impresiones de verano, para piano
Niel Immelman, piano
Johann Christian Bach
Cuarteto en Fa mayor para flauta y cuerdas
Ensamble Galeazzi
Wilhelm Stenhammar
En pleno invierno, op.21, rapsodia para coro y orquesta
Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Roland Dyens
Saudade Nº3 y Tango en Skai, para guitarra
Sven Lundestad guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Frédéric Chopin
Berceuse para piano en Re bemol mayor, op. 57 (1843)
Murray Perahia, piano
Richard Wagner
Preludio y primera escena de El oro del Rin. Primera jornada de El anillo del nibelungo
Gustav Neidlinger, bajo-barítono
Oda Balsborg, soprano
Hetty Plümacher, mezzosoprano
Ira Malaniuk, contralto
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Richard Wagner
“Inmolación de Brunilda”, del drama musical El ocaso de los dioses
Astrid Varnay, soprano
Joseph Greindl, bajo
Orquesta de los Festivales de Bayreuth / Joseph Keilberth
Grabado en vivo en el Festival de Bayreuth, el 28 de julio de 1955
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Sebastian Bach
“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Guy de Mey, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Robert Schumann
Papillons, op.2
Andréi Gavrílov, piano
Edouard Lalo
Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
19.00
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Stanley Hoogland, fortepiano
Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
20.00
Momentos Musicales
Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta
Hans Schönberger, clarinete
Olaf Klamand, corno
Josef Peters, fagot
Wolfgang Sawallisch, piano
Jean-Philippe Rameau
La conversación de las musas
Christophe Rousset, clave
Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº1 en fa menor, S.359
Orquesta Sinfónica de la Radio de Lubliana / Marko Munih
Ástor Piazzolla
Resurrección del angel
Luis Ascot, piano
21.00
George Frideric Handel
Sinfonía del oratorio “Sansón”, HWV 57
The English Concert / Trevor Pinnock
Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9
Alfred Brendel, piano
Maurice Ravel
Una barca en el océano
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin
Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Emerson
22.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
23.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano