PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

28/07/2026

Programación Miércoles 29 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Bobby Enriquez
For me
Bobby’s dream

Michael Brecker
Choices

Shiri Zorn
Beautiful love
How deep is the ocean

00.30
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº33 en Mi bemol mayor, K.481
Arthur Grumiaux, violín;
Walter Klein, piano

Claude Debussy
Preludio a la siesta de un fauno, L.86
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Johann Sebastian Bach
Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Alexander Glazunov
Concierto balada para chelo y orquesta en Do mayor, op.108
Li-Wei Qin, chelo
Orquesta Filarmónica de Cámara de la República Checa / Michael Halász

Christoph Willibald Gluck
Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Ferdinand Hiller (compositor del romanticismo alemán 1811-1885)
Serenata para violín, chelo y piano (Trío Nº4) en la menor, op.64
Trío Göbel de Berlín

Folia Rodrígo Martínez, de autor anónimo
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Pedro Estevan, percusión;
Adela González-Campa, cascabeles

Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano

Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)
Ruggiero Ricci, violín;
Martha Argerich, piano

Alessandro Scarlatti
Salve Regina
June Anderson, soprano;
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Federico Moreno Torroba
Sonatina para guitarra
David Russell, guitarra

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84
Orquesta de Ulster / Vernon Handley

André Jolivet
Concertino para trompeta, orquesta de cuerdas y piano
Wynton Marsalis, trompeta
Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº5
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Francisco Millán
Durandarte
Garcimuñoz
Una montaña pasando
Musica Reservata / John Becket

Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Roeland Hendriks, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hob.I:22, "El filósofo"
Orquesta de Cámara Orpheus

Carl Loewe (compositor alemán 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano

07.00
Y la mañana va

Johann David Heinichen
Obertura para orquesta en Sol mayor
Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283
Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450
Xenia Löffler, oboe
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi
Variaciones sinfónicas
Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

08.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)
Nocturno y Variaciones brillantes
Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert
Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950
Karita Mattila, soprano
Marjana Lipovsek, contralto
Jerry Hadley, tenor
Coro de la Opera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Ilya Shakhov (compositor y trompetista ruso, 1925-1986)
Concierto romántico para trompeta y orquesta
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin
Love is here to stay y Embraceable you
Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts

Ralph Vaughan Williams
Serenata a la música
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan
Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y Nro.4 en Do mayor
Marc Viner, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

John Dowland
“Flow, my tears”
Andreas Scholl, contratenor
Andreas Martin, laud

Jacob van Eyck
“Cuando Dafne, la doncella más hermosa…”
François Lazarevitch, flauta dulce

Nicolas Vallet
-Bouree d'Avignon
-Prelude
-Les Pantalons
Paul O'Dette, laúd

David Petersen
Sonata para violín y bajo continuo Nº4
David Drabek, violín
Philipp Comploi, violone
Jeremy Joseph, órgano

Carolus Hacquart
Extractos de la ópera “El triunfo del amor”
Camerata Trajectina

Johann Schenck
Selección de la sonata opus 9 Nº2 para viola da gamba y bajo continuo
Hille Perl y Marthe Perl, viola da gamba
Lee Santana, laúd

12.00
Al Mediodía

Josef Suk
Impresiones de verano, para piano
Niel Immelman, piano

Johann Christian Bach
Cuarteto en Fa mayor para flauta y cuerdas
Ensamble Galeazzi

Wilhelm Stenhammar
En pleno invierno, op.21, rapsodia para coro y orquesta
Coro de la Sala de Conciertos de Gotemburgo
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Roland Dyens
Saudade Nº3 y Tango en Skai, para guitarra
Sven Lundestad guitarra

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin
Berceuse para piano en Re bemol mayor, op. 57 (1843)
Murray Perahia, piano

Richard Wagner
Preludio y primera escena de El oro del Rin. Primera jornada de El anillo del nibelungo
Gustav Neidlinger, bajo-barítono
Oda Balsborg, soprano
Hetty Plümacher, mezzosoprano
Ira Malaniuk, contralto
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Richard Wagner
“Inmolación de Brunilda”, del drama musical El ocaso de los dioses
Astrid Varnay, soprano
Joseph Greindl, bajo
Orquesta de los Festivales de Bayreuth / Joseph Keilberth
Grabado en vivo en el Festival de Bayreuth, el 28 de julio de 1955

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Sebastian Bach
“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Guy de Mey, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andréi Gavrílov, piano

Edouard Lalo
Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

19.00

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Stanley Hoogland, fortepiano

Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

20.00
Momentos Musicales

Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta
Hans Schönberger, clarinete
Olaf Klamand, corno
Josef Peters, fagot
Wolfgang Sawallisch, piano

Jean-Philippe Rameau
La conversación de las musas
Christophe Rousset, clave

Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº1 en fa menor, S.359
Orquesta Sinfónica de la Radio de Lubliana / Marko Munih

Ástor Piazzolla
Resurrección del angel
Luis Ascot, piano

21.00

George Frideric Handel
Sinfonía del oratorio “Sansón”, HWV 57
The English Concert / Trevor Pinnock

Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor, Hob.XVII:9
Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel
Una barca en el océano
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Emerson

22.00
Complemento musical

Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

23.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach
No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Alexander Scriabin
Diez mazurcas para piano, op.3
Nathalie Bera-Tagrine, piano