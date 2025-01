Programación Miércoles 29 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Henry Purcell

Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Hugo Alfvén

El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín;

Philippe Foulon, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Samuel Wesley

Sinfonía en La mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

06.00

Y la mañana va

Siegfried Wagner

Obertura de la ópera “Herzog Wildfang”, op.2

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Werner Andreas Walter

Ferdinand Ries

Fantasía sobre “La resignación”, de Schiller

Gianluca Faragli, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Edvard Grieg

En Otoño, poema sinfónico op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

07.00

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Axel y Valborg, obertura op.57

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Johann Kaspar Mertz

Fantasía sobre temas de “il Trovatore”, de Verdi, op.8

Pepe Romero, guitarra

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, del “Armonico Tributo”

Ensemble 415 / Chiara Banchini

Rolf Liebermann (compositor y director suizo, 1910-1999)

Suite sobre seis canciones folklóricas suizas

Orquesta Filarmónica de Suiza / Patrice Ulrich



08.00



Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de Cámara de Lausana

Robert Dussaut (compositor francés, 1896-1969)

Suite breve en el estilo antiguo, para violín y piano

Marie Radauer-Plank, violín

Henrike Brüggen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº15 en Sol mayor, K.124

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

09.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30

Cuarteto Borodin

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

10.00

Gustav Holst

6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20

Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Ottorino Respighi

Suite de ballet “Belkis, reina de Saba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

11.00

Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel

Quinteto con piano en si bemol menor, op.87

Trío Wanderer

Stéphane Logerot, contrabajo

Vincent Coq, piano

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua de Berlín

Jean Sibelius

El cisne de Tuonela, op.22, Nº3

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Cristofano Malvezzi

“Dal vago e bel sereno”, intermezzo a 6

Pigmalyon / Raphaël Pichon



12.00



Béla Bartók

Bosquejos húngaros

The Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bruno Gelber, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera “La forza del destino”

Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán / Riccardo Muti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1

Cuarteto Tátrai

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Leopold Mozart

Concierto para cuatro cornos y orquesta, "Sinfonía de caza"

Adam Friedrich, Tibor Maruzsa, István Borza y Miklós Nagy, cornos

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Frantisek Veselka, violín

Milena Dratvová, piano

19.00

Quique Sinesi

Contramarea

Quique Sinesi, guitarra

John Stanley

Concierto para órgano y orquesta en Sol mayor, op.2, Nº3

Antonio Frigé, órgano

Ensamble Pian & Forte / Antonio Frigé

Joseph Haydn

Cuarteto Nº61 en re menor, op.76, Nº2, Hob.III:76, "Quintas"

Cuarteto Lindsay

Johann Strauss (hijo)

El Danubio azul, vals op.314

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

20.00

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín;

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Gustav Holst

Dos danzas para dos pianos

Anthony Goldstone, piano;

Caroline Clemmow, piano

21.00

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano



Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

22.00

Johann Martin Kraus

Sinfonía bufa

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Frédéric Chopin

Dos nocturnos, op.32, para piano

Maria João Pires, piano

Sergei Prokofiev

Suite de la ópera El amor por tres naranjas, op.33a

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

23.00

Johann Sebastian Bach

Concierto Italiano para clave en Fa mayor, BWV 971

Ketil Haugsand, clave

Arias de las óperas Medea, de Cherubini, y Sansón y Dalila, de Saint-Saëns

Marie-Nicole Lemieux .mezzosoprano

Orchestre National de France / Fabien Gabet

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Hugo Alfvén

Rapsodia nocturna N°1, “Vigilia nocturna”, op.19

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi