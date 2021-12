Programación Miércoles 29 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Quincy Jones

Robot portrait

Straight no chaser

The twitch

Ikiz

Holy schhh

Mildred Aubry

Caminho

Amor em banho maría

Feio nao e bonito

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº10 en Sol mayor, op.14, Nº2

Wilhelm Kempff, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor (arreglo guitarra y orquesta de Alexandre Lagoya)

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta;

Gareth Hulse, oboe;

Michael Collins, clarinete

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13 (versión 1852)

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

07.00

Y la mañana va

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Nocturno para piano N°2 en si menor

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

Romance de Primavera, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadja Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Johan Severin Svendsen

Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano

Trío “Tre Musici”

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi bemol mayor, K 261

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)