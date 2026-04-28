Programación Miércoles 29 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Jaleel Shaw

Baldwin’s blues

Meghan

Gerald Clayton

If I were a bell

Sachal Vasandani

Right on time (junto a Gretchen Parlato)

What’s new

Best life now

00.30

La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín;

Susan Tomes, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Johan Svendsen

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nocturno para piano Nº16 en Mi bemol mayor, op.55, Nº2

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº19 en mi menor, op.72, Nº1

Maria João Pires, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía con instrumentos obligados Nº1 en Re mayor, Wq 183, Nº1, H.663

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Boris Berman, piano

William Byrd

O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen

Henry Purcell

Now does the glorious day appeared, de la Oda al cumpleaños de la Reina María

Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Fernando Sor

Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19

Lex Eisenhardt, guitarra

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Johannes Brahms

Trío Nº1 en Si mayor, op.8

Trío Beaux Arts

Robert Schumann

Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14

Vladimir Horowitz, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín;

Naomi Butterworth, chelo;

Diana Ambache, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund

07.00

Y la mañana va

Hans Pfitzner

Scherzo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Béla Bartók

Sonata para piano

Claude Helffer, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

I Musici

Johann Strauss hijo

Cuentos de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta Hallé / Bryden Thomson



08.00



Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Obertura de la ópera “Gudrun”

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor

Ensamble Romanesca

Edouard Lalo

Rapsodia noruega para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

09.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, Deutsch 804

Cuarteto Melos

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

10.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Amy Beach

Trío op.150

Anna Williams, violín

Mijail Veselov, chelo

Erl Nakamura, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Sinfonía y aria “Gelido in ogni vena” de la ópera “Farnace”

Max Cencic, contratenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonio Vivaldi

Arias “Alma oppressa” y “Dite oimè” de la ópera “La fida ninfa”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi

Sinfonía, y arias “Vaga sei nè sdegni tuoi”, “Apri le luci e mira” y “Se mai senti spirarti sul volto”

Roberta Mameli, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

12.00

Al Mediodía

Héctor Berlioz

“Cacería real y tormenta”, de la ópera Los troyannos

Coro y Orquesta Fialrmónica Real / Thomas Beecham

Silvestre Revuelas

Homenaje a García Lorca

Grupo Nueva Música de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Prospero Cauciello

Trío para flauta, mandolina y bajo continuo en Do mayor

Ensamble Tesoro Harmonico

Piotr Ilich Chaikovsky

“Introducción”, “Melodrama”, “Entreacto” y “Danza de los bufones”, de la música incidental para La doncella de nieve, op.12

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Felix Mendelssohn

Hoja de álbum en mi menor, op.117

Daniel Barenboim, piano

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano, op.16, N°2

Lydia Artymiw, piano

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras en Sol mayor, op.62, N°1

András Schiff, piano

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para corno y orquesta, op.94 (1887)

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor (1881)

Cuarteto Borodin

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº2

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

Ludwig van Beethoven

Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Wilhelm Kempff, piano

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas de la ópera La Gioconda

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

19.00

Domenico Zipoli

Cantata “En este mundo inconstante”

Rodrigo del Pozo, tenor

L'Harmonie des saisons / Eric Milnes

Hong Nan-pa (compositor coreano, 1898 - 1941)

Primavera en mi ciudad natal

EunJi Yoo, guitarra

Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)

Tico-Tico no fubá

EunJi Yoo, guitarra

HoJin Lee, guitarra

Mijaíl Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Pieter van Maldere

Sinfonía en Fa mayor

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

20.00

Momentos Musicales

22.00

Industria Nacional

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13

Jan Tomasow, violín

Manfred Holeček, piano

Arnold Schoenberg

“Canción de la Paloma del Bosque”, de Gurrelieder

Noemí Souza, mezzosoprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Horst Stein

Grabación del estreno sudamericano, Teatro Colón, 14 de noviembre de 1964

Rodolfo Arizaga

Bailable real de la impaciencia. Divertimento escénico según la pieza homónima italiana del siglo XVII (1948)

Miembros del Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino

23.00

Complemento musical

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Cuarteto en sol menor, op.10

Cuarteto Alban Berg