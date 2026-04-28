Programación Miércoles 29 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Jaleel Shaw
Baldwin’s blues
Meghan
Gerald Clayton
If I were a bell
Sachal Vasandani
Right on time (junto a Gretchen Parlato)
What’s new
Best life now
00.30
La Trasnoche Clásica
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Krysia Osostowicz, violín;
Susan Tomes, piano
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy
Johan Svendsen
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1
Nocturno para piano Nº16 en Mi bemol mayor, op.55, Nº2
Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1
Nocturno para piano Nº19 en mi menor, op.72, Nº1
Maria João Pires, piano
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía con instrumentos obligados Nº1 en Re mayor, Wq 183, Nº1, H.663
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82
Boris Berman, piano
William Byrd
O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen
Henry Purcell
Now does the glorious day appeared, de la Oda al cumpleaños de la Reina María
Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams
Fernando Sor
Seis arias de La Flauta Mágica, de Mozart, op.19
Lex Eisenhardt, guitarra
Luigi Boccherini
Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
Johannes Brahms
Trío Nº1 en Si mayor, op.8
Trío Beaux Arts
Robert Schumann
Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14
Vladimir Horowitz, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Amy Beach
Trío en la menor, op.150
Elizabeth Layton, violín;
Naomi Butterworth, chelo;
Diana Ambache, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494
Mitsuko Uchida, piano
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Paavo Berglund
07.00
Y la mañana va
Hans Pfitzner
Scherzo para orquesta
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert
Béla Bartók
Sonata para piano
Claude Helffer, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5
I Musici
Johann Strauss hijo
Cuentos de los bosques de Viena, vals op.325
Orquesta Hallé / Bryden Thomson
08.00
Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Obertura de la ópera “Gudrun”
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alexandre Tharaud, piano
Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor
Ensamble Romanesca
Edouard Lalo
Rapsodia noruega para orquesta
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
09.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº13 en la menor, Deutsch 804
Cuarteto Melos
Erich Wolfgang Korngold
Sonata para piano Nº1 en re menor
Geoffrey Tozer, piano
10.00
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
Amy Beach
Trío op.150
Anna Williams, violín
Mijail Veselov, chelo
Erl Nakamura, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Sinfonía y aria “Gelido in ogni vena” de la ópera “Farnace”
Max Cencic, contratenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
Antonio Vivaldi
Arias “Alma oppressa” y “Dite oimè” de la ópera “La fida ninfa”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Antonio Vivaldi
Sinfonía, y arias “Vaga sei nè sdegni tuoi”, “Apri le luci e mira” y “Se mai senti spirarti sul volto”
Roberta Mameli, soprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis
12.00
Al Mediodía
Héctor Berlioz
“Cacería real y tormenta”, de la ópera Los troyannos
Coro y Orquesta Fialrmónica Real / Thomas Beecham
Silvestre Revuelas
Homenaje a García Lorca
Grupo Nueva Música de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
Prospero Cauciello
Trío para flauta, mandolina y bajo continuo en Do mayor
Ensamble Tesoro Harmonico
Piotr Ilich Chaikovsky
“Introducción”, “Melodrama”, “Entreacto” y “Danza de los bufones”, de la música incidental para La doncella de nieve, op.12
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Felix Mendelssohn
Hoja de álbum en mi menor, op.117
Daniel Barenboim, piano
Felix Mendelssohn
Fantasía para piano, op.16, N°2
Lydia Artymiw, piano
Felix Mendelssohn
Canción sin palabras en Sol mayor, op.62, N°1
András Schiff, piano
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para corno y orquesta, op.94 (1887)
Hermann Baumann, corno
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Alexander Borodin
Cuarteto Nº2 en Re mayor (1881)
Cuarteto Borodin
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gian Francesco Malipiero
Concierto para piano y orquesta Nº2
Sandro Ivo Bartoli, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli
Ludwig van Beethoven
Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano
Amilcare Ponchielli
Danza de las horas de la ópera La Gioconda
Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor
19.00
Domenico Zipoli
Cantata “En este mundo inconstante”
Rodrigo del Pozo, tenor
L'Harmonie des saisons / Eric Milnes
Hong Nan-pa (compositor coreano, 1898 - 1941)
Primavera en mi ciudad natal
EunJi Yoo, guitarra
Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)
Tico-Tico no fubá
EunJi Yoo, guitarra
HoJin Lee, guitarra
Mijaíl Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Pieter van Maldere
Sinfonía en Fa mayor
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13
Jan Tomasow, violín
Manfred Holeček, piano
Arnold Schoenberg
“Canción de la Paloma del Bosque”, de Gurrelieder
Noemí Souza, mezzosoprano
Orquesta Estable del Teatro Colón / Horst Stein
Grabación del estreno sudamericano, Teatro Colón, 14 de noviembre de 1964
Rodolfo Arizaga
Bailable real de la impaciencia. Divertimento escénico según la pieza homónima italiana del siglo XVII (1948)
Miembros del Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino
23.00
Complemento musical
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110
Alfred Brendel, piano
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg