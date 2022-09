Programación Miércoles 28 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Annie Booth Sextet

Sub zero

Jolly beach

The New Mastersounds

Thermal bad

Joe Coughlin

When your lover has gone

It could happen to you

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Leif Ove Andsnes, piano

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33, FS 61

Cho-Liang Lin

Swedish Radio Symphony Orchestra / Esa-Pekka Salonen

Jean-Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica Dardanus

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

The Lovely Lass of Inverness, Mary, at Thy Window Be, The Sweetest Lad was Jamie, de Veinticinco canciones escocesas, op.108

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Re mayor, op.93

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Benjamin Britten

Sonata para chelo y piano en Do mayor

Oystein Birkeland, chelo;

Vebjorn Anvik, piano

Enrique Granados

Seis piezas sobre cantos populares españoles

Alicia de Larrocha, piano

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

En el reino de la naturaleza, op.91

Royal Philharmonic Orchestra / John Farrer

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, "Dido abandonada"

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Mauro Giuliani

Rossiniania Nº1, op.119

Pepe Romero, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, inconclusa

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (compositor italiano, 1654-1728)

Sperate in Deo, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Paul Meyer, clarinete

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Samuel Barber

Sonata para piano, op.26

Angela Brownridge, piano

Música en red (Micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Huella y Gato (orquestación de Ernest Ansermet)

Orquesta Sinfónica de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Registro en vivo realizado el 11 de mayo de 1955

Pedro Chemes

Meditaciones (2018)

“María”

Miguel de Olaso, laúd renacentista

“El niño”

Hermann Schreiner, chelo piccolo

“Cristo”

Cristian Cocchiararo, oboe

Leoš Janáćek

Tercer y último acto de la ópera Jenůfa, con libreto del compositor inspirado en una pieza teatral de Gabriela Preissová

Daniela Tabernig, Laura Bjelis sopranos

Adriana Mastrángelo, Virginia Correa Dupuy, Vanina Guilledo y María Luisa Merino Ronda, mezzosopranos

Eric Herrero, Santiago Bürgi y Norberto Marcos, tenores

Alicia Alduncín, contralto

Coro y Orquesta de Buenos Aires Lírica / Rodolfo Fischer

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)