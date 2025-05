Programación Miércoles 28 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Buddy DeFranco

Crazy rhythm

Sunday

Jazz Soul Seven

Move on up

Jessie Lee Miller

People fall in love like that

Runaround

Waiting

00.30

La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L'Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor, op.144

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Ernesto Nazareth

Confidencias, Celestial, Creer y esperar y Torbellino de besos, cuatro valses para piano

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Kvandal

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.113

Kálmán Berkes, clarinete

Miklos Perényi, chelo

Zoltánn Kocsis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Igor Stravinsky

Suite Italiana, para violín y piano

Cho-Liang Lin, violín

André-Michel Schub, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Jean Sibelius

El cisne blanco, suite op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Charles Gounod

Ave María (sobre un preludio de Johann Sebastian Bach)

Cecilia Bartoli, soprano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

06.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra



Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, "Tierras de estepas"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel



07.00

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº1 en fa menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Benjamin Grosvenor, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

Michel Mazuel (compositor francés, 1603-1676)

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall



08.00

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.46

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Heitor Villa-Lobos

Tres piezas para piano: Bailado infernal, Feijoada sem perigo y Valsa scherzo

Sonia Rubinsky, piano

Joaquín Turina

Serenata, op.87

Orquesta Concerto Málaga / Gil de Gálvez

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Trío Owon

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Charles Groves



10.00

Nicolo Porpora

“Ya la noche se avecina”, cantata

Elena Cecchi Fedi, soprano

Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

Béla Bartók

Suite de danzas, Nro.de catálogo 68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau

Quinto Concierto en re menor de las piezas para clavecín en concierto

Christophe Rousset, clavecín

Ryo Terakado, violín

Kaori Uemura, viola da gamba

Johann Sebastian Bach

Concierto para clavecín, dos flautas dulces, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, BWV 1057

Andreas Steier, clavecín

Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clavecín en do menor, H. 448

Ludger Rémy, clavecín

Les Amis de Philippe

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº27 en Mi bemol mayor, K.379

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera El cazador furtivo (1821)

Orquesta del Estado de Dresde / Carlos Kleiber

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas, op.21 (1891)

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Tackács

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ferdinand David

Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Carl Maria von Weber

Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

Benjamin Britten

Alla marcia

Cuarteto Endellion

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Ludwig van Beethoven

“Agnus Dei” de la Missa Solemnis, op.123

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Patricia Payne, mezzosoprano

Robert Tear, tenor

Robert Lloyd, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Joseph Haydn

Concierto para órgano, dos trompetas, timbales y orquesta de cuerdas en Do mayor

Marie-Claire Alain, órgano

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00

La Gran Aldea (Noruega)

Agathe Backer Grondahl

Tres piezas para piano, op.25

Natalia Strelchenko, piano

Edvard Fliflet Bræin

Sinfonía Nº1, op.4

Orquesta de la Radio de Noruega / Peter Szilvay

Bjarne Brustad

Concierto para clarinete y cuerdas

Hans Christian Braein, clarinete

Orquesta Filarmónica de Cámara de Oslofjord / Terje Boye Hansen

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Aquiles Roggero

Mimí Pinzón (arreglo para cuarteto de Pascual Mamone)

Carlos Guastavino

La rosa y el sauce (arreglo para cuarteto de Néstor Ballestero)

José Bragato

Malambo

Astor Piazzola

La muerte del ángel

Cuarteto Harmony

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.29

Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda / María Laura Muñiz

Raúl Schemper

Homenaje a Manuel de Falla (1996)

Martín Tow, Mariano Rey, Eduardo Ihidoype y Guillermo Sánchez, clarinete

Miguel Calzón (1956)

Batracios, obra acusmática (2023)