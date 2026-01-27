PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

27/01/2026

Programación Miércoles 28 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

André Caplet
Leyenda para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

John Blackwood Mc Ewen
Las colinas de Heather, para chelo y orquesta
Moray Welsh, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3
Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano

Georg Abraham Schneider
Sinfonía concertante en Re mayor, op.19
Werner Grobholz, violín;
Jürgen Kussmaul, viola
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven
Maigesang, op.52, Nº4
Del Fausto de Goethe, WoO 114
Adelaida, op.46
Selbstgespräch, WoO 114
Mark Padmore, tenor;
Kristian Bezuidenhout, piano

Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Thomas Zehetmair, violín
Orquesta de Cleveland / Christoph Von Dohnanyi

Joseph Bodin de Boismortier
Sonata a 4 en sol menor, op.34, Nº1
Florilegium

Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano

Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano

Reinhold Glière
Sinfonía Nº2 en do menor, op.25
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Paul Hindemith
Pequeña música de cámara para quinteto de vientos, op.24, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen

Johann Sebastian Bach
Cantad al Señor un cántico nuevo, BWV 225
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5 (G.395)
Ensamble 415 / Chiara Banchini

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

07.00
Y la mañana va

Malcolm Arnold
Peterloo, obertura op.97
Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043
Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann
Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90
Paul Armin Edelmann, barìtono
Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini
Obertura de “La hospitalidad portuguesa”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto Casals

Henry Purcell
Acto I de la ópera Dido y Eneas
Véronique Gens, soprano
Nathan Berg, bajo-barítono
Sophie Marin-Degor, soprano
Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (mikolaius chiurlionus) Compositor lituano, 1875-1911)
Cuatro preludios para piano
Mũza Rubackyté, piano

09.00

Ernst John Moeran
Serenata en Sol mayor
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7
Rachel Isserlis, violín
Trío Locatelli

Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

10.00

Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)
Concierto para clarinete y orquesta
Sabine Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

Jules Massenet
Música de ballet de la ópera “El Cid”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

11.00
Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel
Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87
Trío Wanderer
Stéphane Logerot, contrabajo
Vincent Coq, piano

Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua de Berlín

Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Cristofano Malvezzi
“Dal vago e bel sereno”, intermezzo a 6
Pigmalyon / Raphaël Pichon

12.00

Béla Bartók
Bosquejos húngaros
The Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bruno Gelber, piano

Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “La forza del destino”
Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán / Riccardo Muti

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Alexander Campbell Mackenzie (compositor, violinista y director escocés, 1847-1935)
Concierto escocés para piano y orquesta, op.55
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn
Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1
Cuarteto Tátrai

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Malcolm Arnold
Sweeney Todd, suite de concierto op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Peter von Winter (compositor alemán, 1754 - 1825)
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano

19.00

Marianna Martines (compositora austriaca, 1744-1812)
“Il primo amore”, cantata
Nuria Rial, soprano
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Max Reger
Romanza Nº1 en Sol mayor para violín y orquesta, op.50
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta del Konzerthaus de Berlín / Lothar Zagrosek

Franz Anton Hoffmeister
Cuarteto con flauta en La mayor (sobre la Sonata para piano K.331 de Mozart)
The Israel Flute Ensemble

William Walton
Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / André Previn

20.00
Música de Verano

 