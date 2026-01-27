Programación Miércoles 28 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
André Caplet
Leyenda para orquesta
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
John Blackwood Mc Ewen
Las colinas de Heather, para chelo y orquesta
Moray Welsh, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell
Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3
Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
Georg Abraham Schneider
Sinfonía concertante en Re mayor, op.19
Werner Grobholz, violín;
Jürgen Kussmaul, viola
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Ludwig van Beethoven
Maigesang, op.52, Nº4
Del Fausto de Goethe, WoO 114
Adelaida, op.46
Selbstgespräch, WoO 114
Mark Padmore, tenor;
Kristian Bezuidenhout, piano
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Gabriel Fauré
Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Thomas Zehetmair, violín
Orquesta de Cleveland / Christoph Von Dohnanyi
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata a 4 en sol menor, op.34, Nº1
Florilegium
Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano
Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano
Reinhold Glière
Sinfonía Nº2 en do menor, op.25
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Paul Hindemith
Pequeña música de cámara para quinteto de vientos, op.24, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen
Johann Sebastian Bach
Cantad al Señor un cántico nuevo, BWV 225
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5 (G.395)
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
07.00
Y la mañana va
Malcolm Arnold
Peterloo, obertura op.97
Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043
Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines
Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin
Robert Schumann
Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90
Paul Armin Edelmann, barìtono
Charles Spencer, piano
Luigi Cherubini
Obertura de “La hospitalidad portuguesa”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
08.00
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Cuarteto Casals
Henry Purcell
Acto I de la ópera Dido y Eneas
Véronique Gens, soprano
Nathan Berg, bajo-barítono
Sophie Marin-Degor, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Mikolajus Čiurlionis (mikolaius chiurlionus) Compositor lituano, 1875-1911)
Cuatro preludios para piano
Mũza Rubackyté, piano
09.00
Ernst John Moeran
Serenata en Sol mayor
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7
Rachel Isserlis, violín
Trío Locatelli
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
10.00
Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)
Concierto para clarinete y orquesta
Sabine Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Jules Massenet
Música de ballet de la ópera “El Cid”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark
11.00
Música de Verano
Johann Nepomuk Hummel
Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87
Trío Wanderer
Stéphane Logerot, contrabajo
Vincent Coq, piano
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua de Berlín
Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu
Cristofano Malvezzi
“Dal vago e bel sereno”, intermezzo a 6
Pigmalyon / Raphaël Pichon
12.00
Béla Bartók
Bosquejos húngaros
The Philharmonia / Neeme Järvi
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bruno Gelber, piano
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera “La forza del destino”
Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán / Riccardo Muti
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Alexander Campbell Mackenzie (compositor, violinista y director escocés, 1847-1935)
Concierto escocés para piano y orquesta, op.55
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Joseph Haydn
Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1
Cuarteto Tátrai
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Malcolm Arnold
Sweeney Todd, suite de concierto op.68a
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
Peter von Winter (compositor alemán, 1754 - 1825)
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano
19.00
Marianna Martines (compositora austriaca, 1744-1812)
“Il primo amore”, cantata
Nuria Rial, soprano
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu
Max Reger
Romanza Nº1 en Sol mayor para violín y orquesta, op.50
Tanja Becker-Bender, violín
Orquesta del Konzerthaus de Berlín / Lothar Zagrosek
Franz Anton Hoffmeister
Cuarteto con flauta en La mayor (sobre la Sonata para piano K.331 de Mozart)
The Israel Flute Ensemble
William Walton
Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / André Previn
20.00
Música de Verano