Programación Miércoles 28 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

André Caplet

Leyenda para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

John Blackwood Mc Ewen

Las colinas de Heather, para chelo y orquesta

Moray Welsh, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Federico Mompou

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin

Daniil Trifonov, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín;

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Maigesang, op.52, Nº4

Del Fausto de Goethe, WoO 114

Adelaida, op.46

Selbstgespräch, WoO 114

Mark Padmore, tenor;

Kristian Bezuidenhout, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta de Cleveland / Christoph Von Dohnanyi

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata a 4 en sol menor, op.34, Nº1

Florilegium

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

Reinhold Glière

Sinfonía Nº2 en do menor, op.25

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Paul Hindemith

Pequeña música de cámara para quinteto de vientos, op.24, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Johann Sebastian Bach

Cantad al Señor un cántico nuevo, BWV 225

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5 (G.395)

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura op.97

Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann

Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90

Paul Armin Edelmann, barìtono

Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini

Obertura de “La hospitalidad portuguesa”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00



Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Cuarteto Casals

Henry Purcell

Acto I de la ópera Dido y Eneas

Véronique Gens, soprano

Nathan Berg, bajo-barítono

Sophie Marin-Degor, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (mikolaius chiurlionus) Compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Mũza Rubackyté, piano

09.00



Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7

Rachel Isserlis, violín

Trío Locatelli

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

10.00



Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)

Concierto para clarinete y orquesta

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

11.00

Música de Verano

Johann Nepomuk Hummel

Quinteto con piano en mi bemol menor, op.87

Trío Wanderer

Stéphane Logerot, contrabajo

Vincent Coq, piano

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua de Berlín

Jean Sibelius

El cisne de Tuonela, op.22, Nº3

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Cristofano Malvezzi

“Dal vago e bel sereno”, intermezzo a 6

Pigmalyon / Raphaël Pichon



12.00



Béla Bartók

Bosquejos húngaros

The Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bruno Gelber, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera “La forza del destino”

Orquesta del Teatro Alla Scala de Milán / Riccardo Muti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Alexander Campbell Mackenzie (compositor, violinista y director escocés, 1847-1935)

Concierto escocés para piano y orquesta, op.55

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1

Cuarteto Tátrai

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Malcolm Arnold

Sweeney Todd, suite de concierto op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Peter von Winter (compositor alemán, 1754 - 1825)

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

19.00

Marianna Martines (compositora austriaca, 1744-1812)

“Il primo amore”, cantata

Nuria Rial, soprano

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Max Reger

Romanza Nº1 en Sol mayor para violín y orquesta, op.50

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta del Konzerthaus de Berlín / Lothar Zagrosek

Franz Anton Hoffmeister

Cuarteto con flauta en La mayor (sobre la Sonata para piano K.331 de Mozart)

The Israel Flute Ensemble

William Walton

Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

20.00

Música de Verano