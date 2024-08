Programación Miércoles 28 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Gregory Groover Jr

Bygone towers

Stages

Eric Legniní

My one and only love

Doo we doo

Zara McFarlane

Tenderly

September song

Great day

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450

Zoltán Tokos, guitarra

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 (versión para violín, viola y piano)

Gidon Kremer, violín;

Kim Kaskashian, viola;

Valery Afanessiev, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Giuseppe Verdi

Aída. "Qui Radames verra. O Patria mia"

Montserrat Caballé, soprano

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

06.00

Y la mañana va

Johann Simon Mayr (compositor alemán, 1763-1845)

Sinfonía de la ópera “El amor conyugal”

Ensamble Opera Fuoco / David Stern

William Grant Still

“Preludio”, “Danza de los trabajadores” y “Swanee River”

Hartmut Höll, piano

Dario Castello

Sonata decima settima, in ecco

The Gonzaga Band

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner



07.00

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

08.00

Luis Gianneo

Dos piezas líricas (“Beatitud” y “Erótica”) y Dos ritos incaicos (“Invocación a los espíritus primitivos” y “Rito festivo”), para chelo y piano

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Roeland Hendriks, clarinete

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Vladimir Horowitz, piano



09.00

Giovanni Battista Sammartini

“De la Pasión de Jesucristo”, cantata sacra para solistas, orquesta y bajo continuo

Silvia Mapelli, soprano

Miroslava Yordanova, mezzosoprano

Giorgio Tiboni, tenor

Ensamble Symphonica / Daniele Ferrari

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

10.00

Dmitri Shostakovich

Dos piezas para octeto de cuerdas, op.11

Bambú Ensemble

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, Deutsch 157

Radu Lupu, piano

David Popper

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

11.00

Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, “Concierto hecho para la noche de Navidad”

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Giuseppe Torelli

Concierto a cuatro partes en sol menor, "per il santissimo Natale", op.8, Nº6

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Francesco Manfredini

Concerto grosso en Do mayor, "per il Santissimo Natale en Do mayor, op.3, Nº12

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Marc-Antoine Charpentier

Selección de la Misa de Gallo

Schola Cantorum de Boston

The Boston Camerata / Joel Cohen

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Oleg Kagan, violín

Sviatoslav Richter, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Edward Elgar

Variaciones enigma, op.36 (1899)

Orquesta Philharmonia / John Barbirolli

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (1923)

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Stott, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Fantasía concertante para piano y orquesta en re menor, op.48

Volker Banfield, piano

Orquesta Filarmonía del Estado Alemán de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Vítezslav Novák (compositor checo, 1870 – 1949)

Trío casi una batalla en re menor, op.27

Trío Joachim

19.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Johann Sebastian Bach

“Blute nur, du liebes Herz” y “Erbarme dich” de La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jacob do Bandolim

Noches cariocas

Trio Oblongo

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Primavera, poema sinfónico, op.65

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Karl Davydov

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La menor, op.14

Marina Tarasova, chelo

Orquesta Sinfónica Davydov / Konstantin Krimetz

Mijail Glinka

Divertimento en La bemol mayor para piano y cuarteto de cuerdas sobre temas de La sonámbula, de Bellini

Valery Kamishov, piano

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Alexander Scriabin

Preludio para piano en Mi mayor, op.11, Nº9

Marián Pivka, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ángel Lasala

Quebrada, poema sinfónico (1975, versión de 1981)

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech

Alberto Grau

Pater Noster

Luis Gianneo

Llanto del imperio inca en agonía

Pompeyo Camps

Los alertas, op.70

Coro Universitario del Comahue / Gabriel Constanza

Amanda Guerreño

Vals con rayuela y tango (Chamuyando bajito)

Leo Viola, chelo

Diana Lopszyc, piano

Ferdinand David

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Carlos Ovejero, trombón

Orquesta Sinfónica Nacional / Gabriel Senanes

Luis Müller (1964)

Preludio y melodía para acompañar un diálogo

Diego Harstein, piano