Programación Miércoles 27 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Clare Fisher Orchestra

El toro

Afro Blue

Oliver Jones y Clark Terry

Georgia on my mind

It could happen to you

Lisa Ono

Sa marina

Bossa na praia

Roda

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.59

Boris Berman, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Anton Webern

Variaciones para piano, op.27

Maurizio Pollini, piano

Jean-Baptiste Antoine Forqueray

La du vancel (arr. para viola da gamba de J. Savall)

Jordi Savall, viola da gamba

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Federico El Grande

Adagio del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

07.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Serenata N°2 en La mayor, op.16

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1035

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Nicolai Rimsky Korsakov

Skazka, un cuento de hadas, op.29

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Alessandro Rolla (violista y compositor italiano, 1757-1841)

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Claudio Arrau, piano

Benjamin Britten

Mañanas musicales, suite sobre temas de Rossini, op.24

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Claude Debussy

Balada sobre textos de Francois Villon

Udo Reinemann, barítono

Theodor Paraskivesko, piano

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú

Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano

Alfia Bekova, chelo

Eleonora Bekova, piano

Virgil Thomson

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en La mayor, K.526

Hilary Hahn, violín

Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau

Piezas para clave en concierto Nº4

Barthold Kuijken flauta

Sigiswald Kuijken, violín barroco

Wieland Kuijken viola da gamba

Robert Kohnen, clavicordio

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25

Donatella Failoni, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)