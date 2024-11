Programación Miércoles 27 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Les Brown and his Orchestra

Love for sale

Scott’s place

Rattle and roll

Helge Lien Trio

Falturill

Martyna Sabak

Good days

Tell me

A vista

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto Budapest

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op.31, Nº3, "La cacería"

Robert Riefling, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Jacques Chambon, oboe;

Bernard Gabel, trompeta

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

06.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen (compositor alemán, 1683-1729)

Obertura para orquesta en Sol mayor, Catálogo Seibel 206

Orquesta il Fondamento / Paul Dombrecht

Robert Schumann

Impromptus para piano sobre un tema de Clara Wieck, op.5

Daniel Levy, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Etienne-Jack David, violín

Nicole Mastero, arpa

Gaetano Donizetti

Obertura de la ópera “Don Pasquale”

Orquesta de la Radio de Munich / Roberto Abbado (sobrino de Claudio Abbado)



07.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Ireland

Sonata fantasía para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinet

Gwenneth Pryor, piano

Michele Stratico (compositor y violinista veneciano, 1728-1783)

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº13 en re menor, K.173

Cuarteto Festetics

Bohuslav Martinu

Seis estudios para piano

Giorgio Koukl, piano

Ernst Eichner (compositor y fagotista alemán, 1740-1777)

Sinfonía en Re mayor, op.1 Nro.1

Orquesta Theresia / Vanni Moretto

09.00

Benjamin Britten

Doble concierto para violín, viola y orquesta en si menor

Baiba Skride, violín

Ivan Vukcevic, viola

Orquesta Sinfónica de la radio y Televisión de Viena / Marin Alsop



Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Jed Wentz, flauta

Christiane Wuyts, clave

Phoebe Carrai, chelo

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142

Maria João Pires, piano

10.00

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

11.00

Los Caminos del Barroco

Michael Praetorius

In dulci jubilo

New London Consort / Philip Pickett

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº63: "Cristianos, grabad este día", BWV 63. Cantata para el día de Navidad

Mirko Ludwig, tenor

Hanna Herfurtner, soprano

Peter Kooy, bajo

Kölner Akademie / Michael Alexander Willens

Orquesta Barroca de Amsterdam / Tom Koopman

Georg Philipp Telemann

Cantata de Navidad “¿Qué multitud tan jubilosa!”, TWV 1:1509

Ensemble Violini Capricciosi / Igor Ruhadze

Michel Corrette

Sinfonía de Navidad Nº4

La Fantasia / Rien Voskuilen

Arcangelo Corelli

Concierto hecho para la Noche de Navidad, op.6 Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Trío en do menor, op.1, Nº3

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en re menor, op.107, “Reforma”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Frédéric Chopin

Selección de Valses para piano

Arthur Rubinstein, piano

Modest Mussorgsky

Preludio al acto primero. Amanecer sobre el río Moscú, de la ópera Jovánchina (orquestación de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

"Romeo y Julieta", obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

César Franck

Gran dúo concertante para violín y piano en Mi bemol mayor sobre motivos de Gulistan de Dalayrac, op.14, M.6

Mariana Sirbu, violín

Mihail Sarbu, piano (se escriben así los apellidos)

Tomás Luis de Victoria

Vidi speciosam sicut columbam

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Saball

19.00

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Richard Wagner

“La cabalgata de las Valkirias” de la ópera La Valkiria, WWV 86b

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

20.00

La Gran Aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka (1914 – 1955)

Concierto para piano y orquesta

Hiromi Okada, piano

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Symphonic Mood (1950)

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Rentaro Taki (1879 – 1903)

Minué para piano en si menor

Noriko Ogawa, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Sara Mamani

A Coroico me yoy, saya para cuarteto de saxos

Alejandro Soraires, saxo soprano

María Eugenia Baza, saxo contralto

Martín Proscia, saxo tenor

Mariana Brondino, saxo barítono

Constantino Gaito

Actos segundo y tercero de Ollantay, con libreto de Víctor Mercante

Liborio Simonella, tenor

Lidia de la Merced, soprano

Bruno Tomaselli, barítono

Adriana Cantelli, mezzo-soprano

Victor de Narké, bajo

Jorge Giabanelli, tenor

Marilú Anselmi, contralto

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Jorge Fontenla

Grabado en el Teatro Colón el 28 de noviembre de 1978