Programación Miércoles 27 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Chico Hamilton

Thoughts of Miles

Thoughts of Prez

Zara Mc Farlane

Move

Bill Evans

In your own sweet way

How my heart sings

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

Alberto Ginastera

Tres danzas argentinas para piano, op.2

Martha Argerich, piano

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº4 en Mi mayor

Cuarteto Melos

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “La locandiera”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

08.00



Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Tres piezas de fantasía, op.3

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Philharmonia / David Lloyd-Jones

09.00



Johannes Brahms

Cuarteto en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº3 en do menor, op.19

Murray McLachlan, piano

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

10.00

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Osías Wilensky (1933)

Libera me

Orquesta Sinfónica Nacional / Mariano Chiachiarini

Maurice Ravel

Tres canciones de Madagascar

Clara Oyuela, soprano

Ensamble de cámara no identificado

Alexander Arutiunian

Concierto para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica del CCK el 4 de mayo de 2018

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)