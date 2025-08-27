Programación Miércoles 27 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Illinois Jacquet

Achtung

Las Vegas Blues

Pablo Baggini

La característica de la vuelta no siempre es la misma

Karen Rosenberg

Who needs Paris

The kids are sleeping

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450

Zoltán Tokos, guitarra

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 (versión para violín, viola y piano)

Gidon Kremer, violín;

Kim Kaskashian, viola;

Valery Afanessiev, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Giuseppe Verdi

Aída. "Qui Radames verra. O Patria mia"

Montserrat Caballé, soprano

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

06.00

Y la mañana va

Gioacchino Rossini

Obertura de la ópera “Guillermo Tell”

Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor

Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

7.00



Sigmund Romberg

“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta

Orquesta Hollywood Bowl Pops / Carmen Dragon

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Andrei Gavrilov, piano

Samuel Barber

“Die Natali”, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop



8.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber



Franz Schubert

Rondó para violín y piano en si menor, op.70

Christian Tetzlaff, violin

Lars Vogt, piano

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

9.00



Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº1, op.25

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano



Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, Nro.de catálogo 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico

Gavy van Riet, flauta

Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt

Rapsodia española para piano

Murray Perahia. piano

Edgard Grieg

Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00

Los Caminos del Barroco

Antoine Forqueray

Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor

Sigisward Kuijken, viola da gamba

Wieland Kuijken, viola da gamba

Gustav Leonhardt, clavecín

Jean-Baptiste Barrière

Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro

Bruno Cocset, chelo

Les Basses Réunies / Bruno Cocset

Lodovico Giustini da Pistoia

Sonata N°1 para pianoforte en sol menor

Andrea Coen, pianoforte

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48

Ian Bostridge, tenor;

Julius Drake, piano

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Héctor Berlioz

La muerte de Cleopatra, cantata con texto de Pierre Ange Vielliard

Véronique Gens, mezzosoprano

Orquesta de la Ópera de Lyons / Louis Langrée

Frédéric Chopin

Trío en sol menor, op.8

Trío Beaux Arts

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Sebastian Bach

“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Guy de Mey, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andréi Gavrílov, piano

Edouard Lalo

Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

19.00hs

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Stanley Hoogland, fortepiano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

20.00

La Gran Aldea (México)

José Rolón

Cuarteto romántico, op.16

Claudia Corona, piano

Michael Dinnebier, violín

Sylvie Altenburger, viola

Walter-Michael Vollhardt, chelo

José Pablo Moncayo

Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Ignacio de Jerusalem

Dixit Dominus

Ensamble Chanticleer

José Rolón

Canción de la noche

Lourdes Ambriz, soprano

Ricardo Miranda, pianoforte

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurrección”

Felicity Lott, soprano

Julia Hamari, contralto

Coro Académico del Estado de Letonia

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1

Maria Tipo, piano

23.00

Industria Nacional

Valentín Pelisch

Esa Lare, para dos flautas bajas (2010)

Patricia García y Juliana Moreno, integrantes del grupo MEI

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto N°17 en Sol mayor para piano y orquesta, K.453

Tomás Alegre, piano

Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía / Andrés Salado

Grabado en vivo en el Auditorio Sony, Madrid, el 1° de julio de 2022

Friedrich Gruetzmacher

Himno de consagración

Los Violonchelistas de Buenos Aires

Grabado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu, Buenos Aires, el 19 de 2003