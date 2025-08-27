PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

27/08/2025

Programación Miércoles 27 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Illinois Jacquet
Achtung
Las Vegas Blues

Pablo Baggini
La característica de la vuelta no siempre es la misma

Karen Rosenberg
Who needs Paris
The kids are sleeping

00.30
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172
The New London Orchestra / Ronald Corp

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10
The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450
Zoltán Tokos, guitarra

Alban Berg
Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)
Gidon Kremer, violín
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 (versión para violín, viola y piano)
Gidon Kremer, violín;
Kim Kaskashian, viola;
Valery Afanessiev, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano

Giuseppe Verdi
Aída. "Qui Radames verra. O Patria mia"
Montserrat Caballé, soprano
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011
Mstislav Rostropovich, chelo

Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

06.00
Y la mañana va

Gioacchino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor
Emanuel Ax, piano

Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

7.00

Sigmund Romberg
“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta
Orquesta Hollywood Bowl Pops / Carmen Dragon

Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1
Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Andrei Gavrilov, piano

Samuel Barber
“Die Natali”, preludio para orquesta, op.37
Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop

8.00

Joseph Stalder
Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Franz Schubert
Rondó para violín y piano en si menor, op.70
Christian Tetzlaff, violin
Lars Vogt, piano

Edward Elgar
Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20
Orquesta de cámara Orpheus

9.00

Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano

Dietrich Buxtehude
“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, Nro.de catálogo 108
Matthew White, contratenor
Katherine Hill, soprano
Paul Grindlay, bajo
Ensamble Aradia / Kevin Mallon

10.00

Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese

Franz Liszt
Rapsodia española para piano
Murray Perahia. piano

Edgard Grieg
Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

11.00
Los Caminos del Barroco

Antoine Forqueray
Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor
Sigisward Kuijken, viola da gamba
Wieland Kuijken, viola da gamba
Gustav Leonhardt, clavecín

Jean-Baptiste Barrière
Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro
Bruno Cocset, chelo
Les Basses Réunies / Bruno Cocset

Lodovico Giustini da Pistoia
Sonata N°1 para pianoforte en sol menor
Andrea Coen, pianoforte

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Amor de poeta, op.48
Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano

Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Héctor Berlioz
La muerte de Cleopatra, cantata con texto de Pierre Ange Vielliard
Véronique Gens, mezzosoprano
Orquesta de la Ópera de Lyons / Louis Langrée

Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Sebastian Bach
“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Guy de Mey, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andréi Gavrílov, piano

Edouard Lalo
Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

19.00hs

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Stanley Hoogland, fortepiano

Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

20.00
La Gran Aldea (México)

José Rolón
Cuarteto romántico, op.16
Claudia Corona, piano
Michael Dinnebier, violín
Sylvie Altenburger, viola
Walter-Michael Vollhardt, chelo

José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

Ignacio de Jerusalem
Dixit Dominus
Ensamble Chanticleer

José Rolón
Canción de la noche
Lourdes Ambriz, soprano
Ricardo Miranda, pianoforte

21.00
Música Nocturna

Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurrección”
Felicity Lott, soprano
Julia Hamari, contralto
Coro Académico del Estado de Letonia
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo

Muzio Clementi
Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1
Maria Tipo, piano

23.00
Industria Nacional

Valentín Pelisch
Esa Lare, para dos flautas bajas (2010)
Patricia García y Juliana Moreno, integrantes del grupo MEI

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto N°17 en Sol mayor para piano y orquesta, K.453
Tomás Alegre, piano
Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía / Andrés Salado
Grabado en vivo en el Auditorio Sony, Madrid, el 1° de julio de 2022

Friedrich Gruetzmacher
Himno de consagración
Los Violonchelistas de Buenos Aires
Grabado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu, Buenos Aires, el 19 de 2003