Programación Miércoles 27 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Illinois Jacquet
Achtung
Las Vegas Blues
Pablo Baggini
La característica de la vuelta no siempre es la misma
Karen Rosenberg
Who needs Paris
The kids are sleeping
00.30
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172
The New London Orchestra / Ronald Corp
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10
The English Concert / Trevor Pinnock
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450
Zoltán Tokos, guitarra
Alban Berg
Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)
Gidon Kremer, violín
Sabine Meyer, clarinete
Oleg Maisenberg, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 (versión para violín, viola y piano)
Gidon Kremer, violín;
Kim Kaskashian, viola;
Valery Afanessiev, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano
Giuseppe Verdi
Aída. "Qui Radames verra. O Patria mia"
Montserrat Caballé, soprano
Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011
Mstislav Rostropovich, chelo
Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
06.00
Y la mañana va
Gioacchino Rossini
Obertura de la ópera “Guillermo Tell”
Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº60 en Do mayor
Emanuel Ax, piano
Antonio Vivaldi
Sonata para violín y continuo en sol menor, op.2, Nº1
Salvatore Accardo, violín
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko
7.00
Sigmund Romberg
“Un beso”, de la opereta La luna nueva. Arreglo para orquesta
Orquesta Hollywood Bowl Pops / Carmen Dragon
Francesco Geminiani
Concerto grosso en Re mayor, op.7, Nº1
Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Andrei Gavrilov, piano
Samuel Barber
“Die Natali”, preludio para orquesta, op.37
Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop
8.00
Joseph Stalder
Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor
Peter Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber
Franz Schubert
Rondó para violín y piano en si menor, op.70
Christian Tetzlaff, violin
Lars Vogt, piano
Edward Elgar
Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20
Orquesta de cámara Orpheus
9.00
Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Alexandre Tharaud, piano
Dietrich Buxtehude
“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, Cantata sacra, Nro.de catálogo 108
Matthew White, contratenor
Katherine Hill, soprano
Paul Grindlay, bajo
Ensamble Aradia / Kevin Mallon
10.00
Peter Benoit (compositor belga, 1834-1901)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.43a, Relato sinfónico
Gavy van Riet, flauta
Orquesta Filarmónica Real de Flandes / Frédéric Devreese
Franz Liszt
Rapsodia española para piano
Murray Perahia. piano
Edgard Grieg
Danzas noruegas, op.35. Arreglo para orquesta de Hans Sitt
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
11.00
Los Caminos del Barroco
Antoine Forqueray
Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor
Sigisward Kuijken, viola da gamba
Wieland Kuijken, viola da gamba
Gustav Leonhardt, clavecín
Jean-Baptiste Barrière
Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro
Bruno Cocset, chelo
Les Basses Réunies / Bruno Cocset
Lodovico Giustini da Pistoia
Sonata N°1 para pianoforte en sol menor
Andrea Coen, pianoforte
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48
Ian Bostridge, tenor;
Julius Drake, piano
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Héctor Berlioz
La muerte de Cleopatra, cantata con texto de Pierre Ange Vielliard
Véronique Gens, mezzosoprano
Orquesta de la Ópera de Lyons / Louis Langrée
Frédéric Chopin
Trío en sol menor, op.8
Trío Beaux Arts
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Sebastian Bach
“Los cielos ríen, la tierra se regocija”, Cantata BWV31
Barbara Schlick, soprano
Kai Wessel, contratenor
Guy de Mey, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
Robert Schumann
Papillons, op.2
Andréi Gavrílov, piano
Edouard Lalo
Divertimentos para orquesta (de la ópera Fiesque)
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
19.00hs
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Stanley Hoogland, fortepiano
Frederic Lamond
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
20.00
La Gran Aldea (México)
José Rolón
Cuarteto romántico, op.16
Claudia Corona, piano
Michael Dinnebier, violín
Sylvie Altenburger, viola
Walter-Michael Vollhardt, chelo
José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano
Ignacio de Jerusalem
Dixit Dominus
Ensamble Chanticleer
José Rolón
Canción de la noche
Lourdes Ambriz, soprano
Ricardo Miranda, pianoforte
21.00
Música Nocturna
Gustav Mahler
Sinfonía Nº2 en do menor, “Resurrección”
Felicity Lott, soprano
Julia Hamari, contralto
Coro Académico del Estado de Letonia
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Albert Roussel
Trío para flauta, viola y chelo
Xavier Aragau, flauta
Jean-Louis Bonafous, viola
Agnès Vesterman, chelo
Muzio Clementi
Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1
Maria Tipo, piano
23.00
Industria Nacional
Valentín Pelisch
Esa Lare, para dos flautas bajas (2010)
Patricia García y Juliana Moreno, integrantes del grupo MEI
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto N°17 en Sol mayor para piano y orquesta, K.453
Tomás Alegre, piano
Orquesta de Cámara Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía / Andrés Salado
Grabado en vivo en el Auditorio Sony, Madrid, el 1° de julio de 2022
Friedrich Gruetzmacher
Himno de consagración
Los Violonchelistas de Buenos Aires
Grabado en vivo en el Teatro Margarita Xirgu, Buenos Aires, el 19 de 2003