Programación Miércoles 26 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Delvon Lamarr Organ Trío

Move on up

Concussion

Dino Saluzzi

La pequeña historia de…

Nikki Yanofsky

I get a kick out of you

Crazy he calls me

West Coast Blues

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Johannes Brahms

Trío Nº1 en Si mayor, op.8

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboé

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt

Hungaria, poema sinfónico Nº9, S.103

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Vincent D'Indy

Cuentos de hadas, suite para piano op.86

Michael Schäfer, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1

Cuarteto Purcell

Félix Mendelssohn

“Sueño de una noche de verano”, obertura sobre temas de Shakespeare en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

08.00



Franz Berwald

Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Fernando Sor

Seis divertimentos para guitarra, op.13

Marc Teicholz, guitarra

Sergei Prokofiev

“El amor por tres naranjas”, suite op.33a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00



Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"

Edgar Moreau, chelo

Orquesta de cámara Les Forces Majeurs / Raphaël Merlin

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

10.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº7 en Re mayor, Deutsch 94

Cuarteto Melos

Samuel Wesley

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Elsa Calcagno (1905-1978)

Sonata para chelo y piano (1973)

Fernando Gentlle, chelo

Laura Brunetti, piano

Giovanni Antonio Ristori

Dido abandonada, cantata para soprano, cuerdas y continuo

María Savastano, soprano

Ensamble Diderot / Jon Olaberría

Julio Viera (1943)

Música nocturna (“Un sueño inquieto, “Berceuse” y “Noche propicia”)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jan Lathan Koenig

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 17 de septiembre del año 2007

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)