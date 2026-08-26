Programación miércoles 26 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Gene Krupa y Buddy Rich
Flying Home
Idaho
Galactic
Funky Bird
LaGaylia Frazier
When We Say Goodbye
Walkin' After Midnight (a dúo con su padre, Hal Frazier)
01.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, TWV 53:E1
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit
Joseph Haydn
Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42
L'Estro Armonico / Derek Solomons
Tomás Luis de Victoria
Libera me Domine
Hilliard Ensemble
Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Trond Saeverud, violín
Einar Röttingen, piano
Johannes Brahms
Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hallén)
Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hallén)
Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)
John Jenkins
Fantasía-suite en mi menor
The Parley of Instruments / Peter Holman
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Franz Xaver Richter
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Gustav Mahler
Sinfonía Nº5 en do sostenido menor
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Charles Auguste de Bériot
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82
Boris Berman, piano
Johan Svendsen
Octeto de cuerdas en La mayor, op.3
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
Richard Wagner
Wesendonck Lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Donald Runnicles
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº6 en La mayor, K.82
Claudio Arrau, piano
07.00
Y la mañana va
Enrique Granados
Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees
Ensamble London Brass / Eric Crees
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en re menor, op.76, Nº2
Cuarteto Amadeus
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9, "Ricordanza"
Claudio Arrau, piano
Paul Constantinescu
La balada del bandido, para chelo y orquesta
Alexandra Gutu, chelo
Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu
08.00
Cécile Chaminade
Cinco piezas breves
Mark Viner, piano
Heitor Villa-Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
Janos Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
François Couperin
Concierto Real Nº3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
09.00
Benjamin Britten
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.15
Baiba Skride, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Marin Alsop
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
10.00
Johann Christoph Bach
"Ah, si yo tuviera suficiente agua", cantata
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ernő Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
The Nash Ensemble
Aarre Merikanto
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari
11.00
Los Caminos del Barroco
Attilio Ariosti
Lección Nº1 en Mi bemol mayor para viola d'amore
Thomas Georgi, viola d'amore
Lucas Harris, tiorba
Joëlle Morton, viola da gamba
Antonio Vivaldi
Concierto en re menor para viola d'amore, laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 540
Roy Goodman, viola d'amore
Nigel North, laúd
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonio Vivaldi
Aria "Quanto magis generosa", del oratorio "Judit Triunfante", RV 644
Magdalena Kožená, mezzosoprano
Academia Montis Regalis / Alessandro De Marchi
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore y viola d'amore en Mi mayor
Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Christoph Graupner
"Hornpipe" de la Suite para flauta, viola d'amore y chalumeau en Fa mayor
Orquesta Barroca de Finlandia / Petra Aminoff
12.00
Al Mediodía
César Franck
"El sueño de Psique", del poema sinfónico Psique
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Witold Lutosławski
Preludios de danza, para clarinete y piano
Sabine Meyer, clarinete
Alfons Kontarsky, piano
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía en La mayor, "Sinfonía nacional en el estilo de cinco naciones"
Orquesta Failoni / Uwe Grodd
Dimitri Shostakovich
Dos piezas para cuarteto ("Elegía" y "Polca")
Cuarteto Borodin
13.00
Dos horas con la actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Robert Schumann
Baile de los niños, op.130, para piano a cuatro manos
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano
Anatol Liadov
Baba Yaga, op.56, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
20.00
Momentos Musicales
Giuseppe Verdi
Dos coros de la ópera "Nabucco": "Gli arredi festivi" y "Va pensiero"
Coro del Teatro alla Scala
Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado
Joseph Haydn
Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42
L'Estro Armonico / Derek Solomons
Piotr Ilich Chaikovski
Vals de la ópera "Eugene Onegin", op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
21.00
Lorenzo Gaetano Zavateri
Concierto para dos violines y cuerdas en Re mayor, op.1, Nº10, "Concierto pastoral"
Andrés Gabetta y Francesco Colletti, violines
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta de Minnesota / Stanislaw Skrowaczewski
22.00
Industria Nacional
Eduardo Alonso-Crespo
Concierto para viola y orquesta, op.17
Andrés Cárdenas, viola
Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Pittsburgh / Daniel Meyer
Cecilia Fiorentino
Caprichos telúricos
David Lheritier, clarinete
María Marta Ferreyra, fagot
Mariano Mores
Taquito militar, milonga
Horacio Salgán
Don Agustín Bardi, tango
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores, tango
Luis Borda
Quince años después
Aníbal Troilo
La trampera, tango
Arreglos de Horacio Corral
Trío Argentino de Guitarras
23.00
Complemento musical
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano
Edvard Grieg
Seis canciones, op.25
Solveig Kringelborn, soprano
Malcolm Martineau, piano