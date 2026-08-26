Programación miércoles 26 de agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Krupa y Buddy Rich

Flying Home

Idaho

Galactic

Funky Bird

LaGaylia Frazier

When We Say Goodbye

Walkin' After Midnight (a dúo con su padre, Hal Frazier)

01.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, TWV 53:E1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

Joseph Haydn

Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L'Estro Armonico / Derek Solomons

Tomás Luis de Victoria

Libera me Domine

Hilliard Ensemble

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín

Einar Röttingen, piano

Johannes Brahms

Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hallén)

Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hallén)

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of Instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Auguste de Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Boris Berman, piano

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Richard Wagner

Wesendonck Lieder, WWV 91

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Donald Runnicles

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº6 en La mayor, K.82

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Enrique Granados

Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees

Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en re menor, op.76, Nº2

Cuarteto Amadeus

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9, "Ricordanza"

Claudio Arrau, piano

Paul Constantinescu

La balada del bandido, para chelo y orquesta

Alexandra Gutu, chelo

Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu

08.00

Cécile Chaminade

Cinco piezas breves

Mark Viner, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

09.00

Benjamin Britten

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.15

Baiba Skride, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Marin Alsop

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Ingolf Wunder, piano

10.00

Johann Christoph Bach

"Ah, si yo tuviera suficiente agua", cantata

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ernő Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

Aarre Merikanto

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari

11.00

Los Caminos del Barroco

Attilio Ariosti

Lección Nº1 en Mi bemol mayor para viola d'amore

Thomas Georgi, viola d'amore

Lucas Harris, tiorba

Joëlle Morton, viola da gamba

Antonio Vivaldi

Concierto en re menor para viola d'amore, laúd, cuerdas y bajo continuo, RV 540

Roy Goodman, viola d'amore

Nigel North, laúd

The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Vivaldi

Aria "Quanto magis generosa", del oratorio "Judit Triunfante", RV 644

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Academia Montis Regalis / Alessandro De Marchi

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore y viola d'amore en Mi mayor

Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Christoph Graupner

"Hornpipe" de la Suite para flauta, viola d'amore y chalumeau en Fa mayor

Orquesta Barroca de Finlandia / Petra Aminoff

12.00

Al Mediodía

César Franck

"El sueño de Psique", del poema sinfónico Psique

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Witold Lutosławski

Preludios de danza, para clarinete y piano

Sabine Meyer, clarinete

Alfons Kontarsky, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en La mayor, "Sinfonía nacional en el estilo de cinco naciones"

Orquesta Failoni / Uwe Grodd

Dimitri Shostakovich

Dos piezas para cuarteto ("Elegía" y "Polca")

Cuarteto Borodin

13.00

Dos horas con la actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Robert Schumann

Baile de los niños, op.130, para piano a cuatro manos

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano

Anatol Liadov

Baba Yaga, op.56, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

20.00

Momentos Musicales

Giuseppe Verdi

Dos coros de la ópera "Nabucco": "Gli arredi festivi" y "Va pensiero"

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L'Estro Armonico / Derek Solomons

Piotr Ilich Chaikovski

Vals de la ópera "Eugene Onegin", op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

21.00

Lorenzo Gaetano Zavateri

Concierto para dos violines y cuerdas en Re mayor, op.1, Nº10, "Concierto pastoral"

Andrés Gabetta y Francesco Colletti, violines

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta de Minnesota / Stanislaw Skrowaczewski

22.00

Industria Nacional

Eduardo Alonso-Crespo

Concierto para viola y orquesta, op.17

Andrés Cárdenas, viola

Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Pittsburgh / Daniel Meyer

Cecilia Fiorentino

Caprichos telúricos

David Lheritier, clarinete

María Marta Ferreyra, fagot

Mariano Mores

Taquito militar, milonga

Horacio Salgán

Don Agustín Bardi, tango

Pedro Laurenz

Milonga de mis amores, tango

Luis Borda

Quince años después

Aníbal Troilo

La trampera, tango

Arreglos de Horacio Corral

Trío Argentino de Guitarras

23.00

Complemento musical

Claude Debussy

Cuarteto en sol menor, op.10

Cuarteto Alban Berg

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Edvard Grieg

Seis canciones, op.25

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano