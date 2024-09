Programación Miércoles 25 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Les Brown and his Orchestra

Love for sale

Scott’s place

Rattle and roll

Helge Lien Trio

Falturill

Martyna Sabak

Good days

Tell me

A vista

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Sol mayor, G.450

Zoltán Tokos, guitarra

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Ernö Dohnányi

Sexteto para clarinete, corno, trío de cuerdas y piano en Do mayor, op.37

Kálmán Berkes, clarinete;

Radovan Vlatkovic, corno,

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Takács

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

06.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y cuerdas en La mayor

Nicolas Alstaedt, chelo

Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Joseph Haydn

Variaciones en fa menor, Hoboken 17, Nº6

Jean-Efflam Bavouzet, piano

John Ireland

Ocho canciones, para coro solista

The Carice Singers / George Parris



07.00

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"

London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Annette-Barbara Vogel, violín

Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº22 en Si bemol mayor, K.589

Cuarteto Alban Berg



08.00



Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)

Concierto para piano y orquesta en Mi mayor

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Miembros del ensamble L'Ecole d'Orphée

Piotr Ilich Chaikovsky

Romanza para piano en fa menor, op.5

Mijail Pletnev, piano

09.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Bohuslav Martinu

Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco

Dietrich Panke, chelo

Viola Mokrosh, piano



10.00

Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Johann Sebastian Bach

Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.

Artur Rubinstein, piano

Carl Maria von Weber

Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Federico II de Prusia

Primer movimiento (Allegro assai) de la Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara “Carl Philipp Emanuel Bach” / Hartmut Haenchen

Jean-Philippe Rameau

Zoroastro, suite orquestal

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Christian Bach

Concierto para clavecín en Si bemol mayor, op 1Nº1

Anthony Halstead, clavecín

The Hanover Band / Anthony Halstead

Carl Friedrich Abel

Tres piezas para viola da gamba:

-Moderato en re menor, WK 208

-Adagio en re menor, WK 209

-Allegro en Re mayor, WK 186

Lucile Boulanger, viola da gamba

12.00

El Clásico del Mediodía

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

George Gershwin

Love is here to stay

Embraceable you

Katia y Marielle Labèque, dùo de pianos

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Giuseppe Verdi

“Va pensiero”, coros de los esclavos hebreos, del acto tercero de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán / Claudio Abbado

Richard Wagner

Coro de los marineros noruegos y coro de los espectros, de la ópera romántica El holandés errante

Harald Ek, tenor

Coro y Orquesta del Festival de Bayreuth / Karl Böhm

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65 (1846)

Mstislav Rostropovich, chelo

Martha Argerich, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Hans Christian Lumbye (compositor danés, 1810-1874)

Vals de la Sílfide

Orquesta Sinfónica de Tivoli / David Riddell

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº6

Sabine Dreier, flauta traversa

Peter Spohr, flauta traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Giuliano Carmignola, violín

Sol Gabetta, chelo

Dejan Lazić, piano

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovani Antonini

19.00

Franz Liszt

Balada para piano Nº1 en Re bemol mayor. "El canto del cruzado", S.170

Steffen Horn, piano

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

George Frideric Handel

"Ombra mai fu" de la ópera Serse, HWV 40

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo D’Oro / Zefira Valova

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

Anton Reicha

Harmonique imitée para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

Bohuslav Martinú

Concierto para dos pianos y orquesta, H.292 (1943)

Dúo Genova & Dimitrov, pianos

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Eiji Oue

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata Nº10 para trompeta, cuerdas y bajo continuo

The Rare Fruits Council

Francesco Antonio Rosetti

Sonata para arpa en Sol mayor, op.2, Nº2

Susann McDonald, arpa

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polca, op.13, Nº1

Peter Schmalfuss, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Radamés Gnattali

Toada

Horacio Salgán

Grillito

Julio De Caro

Boedo

Carlos Guastavino

Luisito

Pablo Cohen, guitarra

Richard Strauss

Burlesca en re menor para piano y orquesta

Alexander Panizza, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Fabián Máximo

Ayer y presagio

Elías Gurevich, violín

Ángel Frette, marimba

Oscar Strasnoy

The End (El final) (2006)

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Susanna Mälkki