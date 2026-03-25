Programación miércoles 25 de marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16
Yundi Li, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Louis Nicolas Clérambault
La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata
Noémi Rime, soprano
Les Arts Florissants / William Christie
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Frederick Delius
Paris. The Song of a Great City
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez
Josef Suk
Sobre mi madre, op.28
Antonín Kubalek, piano
Alexander Glazunov
Sinfonía Nº1 en Mi mayor, op.5, "Sinfonía Eslava"
Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Mi mayor, K.542
Trío Beaux Arts
Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Svjatoslav Richter, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Carlos Kleiber
Georg Philipp Telemann
Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Johannes Koch, viola da gamba
Collegium Aureum
Lili Boulanger
Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano
Misuko Shirai, mezzosoprano
Harmut Höll, piano
Carl Stamitz
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Franz y Erwin Klein, clarinetes
Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider
Maurice Ravel
Espejos, suite para piano M.43
Dominique Merlet, piano
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Musica ad Rhenum
Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Bartók
07.00
Y la mañana va
Hilding Rosenberg
Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths
Franz Schubert
Tres piezas para piano, Deutsch 946
Maurizio Pollini, piano
Giovanni Francesco Giuliani
Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor
Cuarteto Plectr’Archi
Reinhold Gliere
“Danza del abanico” y “Danza triunfal”, de la suite del ballet La Amapola Roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
8.00
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Leos Janacek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta
Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras
Joaquín Turina
Libro primero de las Danzas gitanas, op.55
Mirian Conti, piano
9.00
Ilya Shakhov
Concierto romántico para trompeta y orquesta
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
George Gershwin
Love is here to stay y Embraceable you
Katia y Marielle Labeque, pianos
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Si bemol mayor, K.502
Trío Beaux Arts
Ralph Vaughan Williams
Serenata a la música
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze
Charles-Valentin Alkan
Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y
Nro.4 en Do mayor
Marc Viner, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Josquin Des Prez
“Mille regretz”
Bruce Dickey, cornetto
Hanneke van Proosdij, órgano
Johann Schop
Pavana en Fa mayor
Voices of Music
Heinrich Schütz
“Benedicam Dominum in omni tempore”
Bernard Fabre-Garrus, bajo
Brigitte Bellamy, soprano
John Elwes, tenor
Les Sacqueboutiers
Johann Sebastian Bach
Cantata “Oh, Jesucristo, luz de mi vida”, BWV 118
Coro y orquesta barroca de la iglesia de Trinity Wall Street / Julian Wachner
Claudio Monteverdi
Magnificat a 7, de las Vísperas de la Beata Virgen
Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704 / Václav Luks
Johan Daniel Berlin
Concierto para cornetto, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Alexandra Opsahl, cornetto
Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz
12.00
Al Mediodía
Sergei Prokofiev
Sinfonía N°1 en Re mayor, op.25
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Luis Gianneo
Dos piezas líricas, para chelo y piano (“Beatitud”y “Erótica”)
Fernando Gentile, chelo
Laura Brunetti, piano
Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg/ Martin Turnovsky
Arnold Bax
Quinteto para arpa y cuerdas en un movimiento
Skaila Kanga, arpa
Cuarteto de Cuerdas de Inglaterra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine (1840)
Hermann Prey, barítono
Karl Engel, piano
Paul Dukas
La Péri (Poema danzado en un cuadro) (1912)
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.5, Nº4
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
19.00
CONCIERTO EN EL AUDITORIO
Joaquín Orellano (violín) - Ingrid Prytz (viola) - Julián Ezequiel Giménez (chelo)
* Ernst von Dohnányi – Serenata para violín, viola y chelo en Do mayor, Op. 10
* Ludwig van Beethoven – Trío para violín, viola y chelo N°2, Op. 9
20.00
Momentos Musicales
Jacques Offenbach
Obertura de la ópera Orfeo en los infiernos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Giacomo Puccini
Tres minués para cuarteto de cuerdas:
Cuarteto Martfeld
Erik Satie
Valse-Ballet para piano
Fantaisie-Valse para piano
Tres sarabandas para piano
Aldo Ciccolini, piano
21.00
Giacomo Meyerbeer
Ballet Los patinadores
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Johannes Brahms
2º movimiento del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
22.00
Industria Nacional
Athos Palma
Los hijos del sol, poema sinfónico (1929)
Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Juan Emilio Martini
Celina Kohan de Scher
Sonata N°2 para piano, “Homenaje a Manuel de Falla”
Alfredo Corral, piano
Johann Sebastian Bach
Obertura N°2 en si menor para flauta y orquesta, BWV 1067
Café Zimmermann / Pablo Valetti
Quique Sinesi
Contramarea
Víctor Villadangos, guitarra
23.00
Complemento musical
Franz Schubert
Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810
Glenn Gould, piano
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor, L.140
Lorraine McAslan, violín
John Blakely, piano