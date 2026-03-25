Programación miércoles 25 de marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Yundi Li, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Louis Nicolas Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Frederick Delius

Paris. The Song of a Great City

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº2, Sz.90

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Josef Suk

Sobre mi madre, op.28

Antonín Kubalek, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº1 en Mi mayor, op.5, "Sinfonía Eslava"

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trío Beaux Arts

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Svjatoslav Richter, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Carlos Kleiber

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Lili Boulanger

Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano

Harmut Höll, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Maurice Ravel

Espejos, suite para piano M.43

Dominique Merlet, piano

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Musica ad Rhenum

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Bartók

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Reinhold Gliere

“Danza del abanico” y “Danza triunfal”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer



8.00



Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone



Leos Janacek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

Joaquín Turina

Libro primero de las Danzas gitanas, op.55

Mirian Conti, piano



9.00

Ilya Shakhov

Concierto romántico para trompeta y orquesta

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

George Gershwin

Love is here to stay y Embraceable you

Katia y Marielle Labeque, pianos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Ralph Vaughan Williams

Serenata a la música

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Andrew Manze

Charles-Valentin Alkan

Dos estudios sobre los tonos mayores, op.35: Nro.7 en Mi bemol mayor y

Nro.4 en Do mayor

Marc Viner, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Josquin Des Prez

“Mille regretz”

Bruce Dickey, cornetto

Hanneke van Proosdij, órgano

Johann Schop

Pavana en Fa mayor

Voices of Music

Heinrich Schütz

“Benedicam Dominum in omni tempore”

Bernard Fabre-Garrus, bajo

Brigitte Bellamy, soprano

John Elwes, tenor

Les Sacqueboutiers

Johann Sebastian Bach

Cantata “Oh, Jesucristo, luz de mi vida”, BWV 118

Coro y orquesta barroca de la iglesia de Trinity Wall Street / Julian Wachner

Claudio Monteverdi

Magnificat a 7, de las Vísperas de la Beata Virgen

Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704 / Václav Luks

Johan Daniel Berlin

Concierto para cornetto, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Alexandra Opsahl, cornetto

Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz

12.00

Al Mediodía

Sergei Prokofiev

Sinfonía N°1 en Re mayor, op.25

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Luis Gianneo

Dos piezas líricas, para chelo y piano (“Beatitud”y “Erótica”)

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg/ Martin Turnovsky

Arnold Bax

Quinteto para arpa y cuerdas en un movimiento

Skaila Kanga, arpa

Cuarteto de Cuerdas de Inglaterra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine (1840)

Hermann Prey, barítono

Karl Engel, piano

Paul Dukas

La Péri (Poema danzado en un cuadro) (1912)

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.5, Nº4

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

19.00

CONCIERTO EN EL AUDITORIO

Joaquín Orellano (violín) - Ingrid Prytz (viola) - Julián Ezequiel Giménez (chelo)

* Ernst von Dohnányi – Serenata para violín, viola y chelo en Do mayor, Op. 10

* Ludwig van Beethoven – Trío para violín, viola y chelo N°2, Op. 9

20.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

Obertura de la ópera Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Giacomo Puccini

Tres minués para cuarteto de cuerdas:

Cuarteto Martfeld

Erik Satie

Valse-Ballet para piano

Fantaisie-Valse para piano

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

21.00

Giacomo Meyerbeer

Ballet Los patinadores

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms

2º movimiento del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

22.00

Industria Nacional

Athos Palma

Los hijos del sol, poema sinfónico (1929)

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Juan Emilio Martini

Celina Kohan de Scher

Sonata N°2 para piano, “Homenaje a Manuel de Falla”

Alfredo Corral, piano

Johann Sebastian Bach

Obertura N°2 en si menor para flauta y orquesta, BWV 1067

Café Zimmermann / Pablo Valetti

Quique Sinesi

Contramarea

Víctor Villadangos, guitarra

23.00

Complemento musical

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano