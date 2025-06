Programación Miércoles 25 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Michael Thomas

Circles

Brad Mehldau

I am the walrus

For no one

Here, there and everywhere

The Spitfire Sisters

Milk, no sugar

Can I have the key?

I want to fall in love with a marine

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Franz Berwald

Cuarteto para piano y vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Ferruccio Busoni

Fantasía contrapuntística para piano, BV 256

Geoffrey Douglas Madge, piano

Gregor Joseph Werner

Pastoral en Re mayor

Capella Savaria / Pál Németh

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín;

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nro.6 en Re mayor, Deutsch 74

Cuarteto Melos

07.00

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6

Donatella Failoni, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº2, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

08.00

Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328

Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Christoph Förster

Concierto para corno y orquesta en Mi bemol mayor

Barry Tuckwell, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Engelbert Humperdinck

Suite de la ópera “La bella durmiente”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

11.00

Los Caminos del Barroco

Hans Leo Hassler

“Solo Dios sea alabado en las alturas”

Peñalosa Ensemble

Johann Ludwig Bach

Missa brevis sobre el cántico “Solo Dios sea alabado en las alturas”

Coro Ex Tempore Gent

Orpheon Consort / Florian Heyerick

Johann Sebastian Bach

Misa en sol menor, BWV 235

Alex Potter, contratenor

Thomas Hobbs, tenor

Peter Kooij, bajo

Sociedad Bach de los Países Bajos / Jos van Veldhoven

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Nubes grises

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

Bagatela sin tonalidad

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

La lúgubre góndola

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

Insomnio, pregunta y respuesta

Ernö Szegedi, piano

Sergei Rachmaninov

Las campanas, op.35, sinfonía coral con texto de Edgar Allan Poe (1913)

Luba Organošová, soprano

Dmutryo Popov, tenor

Mijail Petrenko, bajo

Coro de la Radio de Berlín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Johann Baptist Cramer (pianista y compositor alemán, 1771-1858)

Concierto para piano y orquesta N°7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39, Nº1

Ensemble 415

19.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Arthur Sullivan

Pineapple poll suite

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Anton Arensky

Cuatro piezas para chelo y piano, op.56

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Fuga sobre “Ite, missa est”

István Baróti, órgano

20.00

La Gran Aldea (Nueva Zelanda)

Edwin Carr

Promenade, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, “Maorì”

Dominion String Quartet

Douglas Lilburn

Obertura Drysdale

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young

21.00

Música Nocturna

Hector Berlioz

La infancia de Cristo, op.25

Anne Sofie von Otter,mezzo-soprano

Anthony Rolfe Johnson, Michel Fockenoy, tenor

Gilles Cachemaille, Rene Schirrer, barítonos

Jose van Dam, Jules Bastin, bajos

Coro Monteverdi

Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

21.30

John Jenkins (1592-1678)

Fantasía-suite en Re mayor

The Parley of Instruments / Peter Holman

Sergei Rachmaninov

Dos Preludios, op.32: Nº12 en sol sostenido menor y Nº13 en Re bemol mayor

Lilya Zilberstein, piano

23.00

Industria Nacional

Ernesto Drangosch

Concierto para piano y orquesta

Delia Drangosch, piano

Orquesta / George Andreani

Henryk Wieniawski

Estudios capricho para dos violines, op.15, N°5 y 6i

Dúo Michal-Carfi

Maria Eugenia Luc

Mian (2011)

Grupo Enigma

