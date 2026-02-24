Programación Miércoles 25 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel
Anónimo
Sibila Galaica (fragmento)
Montserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72
Albert Guinovart, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en do menor, op.9, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset
Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus
Johann Kaspar Mertz
El correo, Nº2 de Canciones de Schubert (D.911)
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para orquesta K.334
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Arnold Bax
Sonata para clarinete y piano
Janet Hilton, clarinete;
Keith Swallow, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, R.348 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Béla Bartók
Concierto para dos pianos, orquesta y percusión
Martha Argerich y Nelson Frreire, pianos;
Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman
Louis Ferdinand
Larghetto varié, op.11
Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Pascal Rogé, piano
Johann Nepomuk Hummel
Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74
Capricorn Ensamble
Robert Schumann
Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14
Vladimir Horowitz, piano
Francesco Antonio Bonporti
Sonata en trío en Sol mayor, op.2, Nº10, "Chacona"
Alte Musik Köln
07.00
Y la mañana va
Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
08.00
Henri Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi
Jean Sibelius
Seis piezas para piano, op.94
Håvard Gimse, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
09.00
Leopold Kozeluch
Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig
Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)
Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”
Pirkko Törnrvist, soprano
Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom
Johann Stamitz
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong
Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)
Piezas de fantasía para piano, op.39
Natalia Strelchenko, piano
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219
Vilde Frang, violín
Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen
Franz Strauss (cornista y compositor alemán, padre de Richard, 1822-1905)
Nocturno para corno y piano
Stefan Dohr, corno
Markus Becker, piano
Ernst Krenek (compositor estadounidense de origen austríaco, 1900-1991)
Seis piezas para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens
11.00
Música de Verano
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Jean-Pierre Rampal, flauta; Marielle Nordmann, arpa
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía en mi menor, Wq 178, "Fandango"
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado
Giacomo Puccini
Tres minués para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Martfeld
Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Johann Sebastian Bach
-Minuet para clave en Sol mayor, BWV 841
- Minuet para clave en sol menor, BWV 842
- Minuet para clave en Sol mayor, BWV 843
Olivier Baumont, clave
12.00
Josef Suk
Fantasía para violín y orquesta en sol menor, op.24
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Minué para piano en Re mayor, K.355
Mitsuko Uchida, piano
Anónimo
Sonata para viola da gamba y órgano en re menor
Philippe Pierlot, viola da gamba
Willem Jansen, órgano
Bedrich Smetana
- Polca de Luisa
- Polca de Dahlia
- De la vida estudiantil. Polca
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y orquesta Nº3 en Fa mayor, op.9, Nº3
Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler
Edward Elgar
Cuarteto en mi menor, op.83
Cuarteto Gabrieli
Samuel Barber
Segundo ensayo para orquesta, op.17
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Édouard Du Puy (compositor, director y violinista suizo, 1770-1822)
Concierto para fagot y orquesta de cuerdas en La mayor
Bram van Sambeek, fagot
Sinfonia Rotterdam / Conrad van Alphen
Heitor Villa-Lobos
Suite para cuerdas
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
19.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a
Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos
Jacques Offenbach
Selección de Los cuentos de Hoffmann
Plácido Domingo, tenor
Edita Gruberova, soprano
Claudia Eder, mezzosoprano
Andreas Schmidt, barítono
Coro de la Radio de Francia
Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa
20.00
Música de Verano
Alexandre Tansman
Cavatina, para guitarra (1950)
Alain Prévost, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
21.00
Emil Adamič (1877-1935)
Canciones nocturnas
Juan Vasle, bajo-barítono
Leon Engelman, piano
Georg Muffat
Concierto Nº9 en re menor, “Triste victoria”
Musica Aeterna Bratislava
Peteris Vasks
Grāmata čellam (Libro para chelo) (1978)
Sol Gabetta, chelo y voz
Antonín Dvořak
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Sinfónica de Londres / István Kertesz
22.00
Amilcare Ponchielli
Cuarteto, op.110, para flauta, oboe, clarinete en Mi bemol y clarinete en Si bemol acompañamiento de piano
Marco Zoni, flauta
Gianfranco Bortolato, oboe
Luigi Magistrelli, clarinete en Mi bemol
Sergio Del Mastro, clarinete en Si bemol
Riccardo Caramella, piano
Pablo de Sarasate
Aires gitanos, op.20, para violín y orquesta
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Pawel Szymanski
Epílogo, para orquesta de cámara (2013)
Orquesta de Cámara Aukso / Marek Moś
André Campra
“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)
Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Lisandro Abadie, bajo barítono
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Grabado en vivo en el Festival de Música Antigua de Utrecht 2013
23.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en Do mayor, K.132
Alexandre Tharaud, piano
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola