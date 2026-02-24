PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

24/02/2026

Programación Miércoles 25 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano

Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Anónimo
Sibila Galaica (fragmento)
Montserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72
Albert Guinovart, piano

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en do menor, op.9, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater
Barbara Bonney, soprano;
Andreas Scholl, contratenor
Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Igor Stravinsky
Ocho miniaturas instrumentales para quince instrumentistas (orquestaciones de Les Cinq Dogts)
Orquesta de Cámara Orpheus

Johann Kaspar Mertz
El correo, Nº2 de Canciones de Schubert (D.911)
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para orquesta K.334
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax
Sonata para clarinete y piano
Janet Hilton, clarinete;
Keith Swallow, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, R.348 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Béla Bartók
Concierto para dos pianos, orquesta y percusión
Martha Argerich y Nelson Frreire, pianos;
Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Louis Ferdinand
Larghetto varié, op.11
Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Pascal Rogé, piano

Johann Nepomuk Hummel
Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74
Capricorn Ensamble

Robert Schumann
Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14
Vladimir Horowitz, piano

Francesco Antonio Bonporti
Sonata en trío en Sol mayor, op.2, Nº10, "Chacona"
Alte Musik Köln

07.00
Y la mañana va

Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Henri Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Jean Sibelius
Seis piezas para piano, op.94
Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

09.00

Leopold Kozeluch
Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)
Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”
Pirkko Törnrvist, soprano
Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)
Piezas de fantasía para piano, op.39
Natalia Strelchenko, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219
Vilde Frang, violín
Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Franz Strauss (cornista y compositor alemán, padre de Richard, 1822-1905)
Nocturno para corno y piano
Stefan Dohr, corno
Markus Becker, piano

Ernst Krenek (compositor estadounidense de origen austríaco, 1900-1991)
Seis piezas para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

11.00
Música de Verano

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Jean-Pierre Rampal, flauta; Marielle Nordmann, arpa

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía en mi menor, Wq 178, "Fandango"
Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Giacomo Puccini
Tres minués para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Martfeld

Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johann Sebastian Bach
-Minuet para clave en Sol mayor, BWV 841
- Minuet para clave en sol menor, BWV 842
- Minuet para clave en Sol mayor, BWV 843
Olivier Baumont, clave

12.00

Josef Suk
Fantasía para violín y orquesta en sol menor, op.24
Julia Fischer, violín
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Wolfgang Amadeus Mozart
Minué para piano en Re mayor, K.355
Mitsuko Uchida, piano

Anónimo
Sonata para viola da gamba y órgano en re menor
Philippe Pierlot, viola da gamba
Willem Jansen, órgano

Bedrich Smetana
- Polca de Luisa
- Polca de Dahlia
- De la vida estudiantil. Polca
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Tomaso Albinoni
Concierto para dos oboes y orquesta Nº3 en Fa mayor, op.9, Nº3
Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Edward Elgar
Cuarteto en mi menor, op.83
Cuarteto Gabrieli

Samuel Barber
Segundo ensayo para orquesta, op.17
Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano

Édouard Du Puy (compositor, director y violinista suizo, 1770-1822)
Concierto para fagot y orquesta de cuerdas en La mayor
Bram van Sambeek, fagot
Sinfonia Rotterdam / Conrad van Alphen

Heitor Villa-Lobos
Suite para cuerdas
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a
Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos

Jacques Offenbach
Selección de Los cuentos de Hoffmann
Plácido Domingo, tenor
Edita Gruberova, soprano
Claudia Eder, mezzosoprano
Andreas Schmidt, barítono
Coro de la Radio de Francia
Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

20.00
Música de Verano

Alexandre Tansman
Cavatina, para guitarra (1950)
Alain Prévost, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

21.00

Emil Adamič (1877-1935)
Canciones nocturnas
Juan Vasle, bajo-barítono
Leon Engelman, piano

Georg Muffat
Concierto Nº9 en re menor, “Triste victoria”
Musica Aeterna Bratislava

Peteris Vasks
Grāmata čellam (Libro para chelo) (1978)
Sol Gabetta, chelo y voz

Antonín Dvořak
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Sinfónica de Londres / István Kertesz

22.00

Amilcare Ponchielli
Cuarteto, op.110, para flauta, oboe, clarinete en Mi bemol y clarinete en Si bemol acompañamiento de piano
Marco Zoni, flauta
Gianfranco Bortolato, oboe
Luigi Magistrelli, clarinete en Mi bemol
Sergio Del Mastro, clarinete en Si bemol
Riccardo Caramella, piano

Pablo de Sarasate
Aires gitanos, op.20, para violín y orquesta
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Pawel Szymanski
Epílogo, para orquesta de cámara (2013)
Orquesta de Cámara Aukso / Marek Moś

André Campra
“Turquía”, quinta entrada, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)
Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Lisandro Abadie, bajo barítono
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Grabado en vivo en el Festival de Música Antigua de Utrecht 2013

23.00

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Domenico Scarlatti
Sonata para clave en Do mayor, K.132
Alexandre Tharaud, piano

Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola