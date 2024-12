Programación Miércoles 25 de Diciembre

Miércoles 25-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Jean Michel Cabrol Jazz Fourtet

Chalet blues

Sonny's mazurka

T-Square Band

Control

Alison Ruble

Interlude

Skylark

00.30

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Alexander Scriabin

Cuatro piezas, op.51

Evgeny Kissin, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orpheus Chamber Orchestra

Henri Dutilleux

Sinfonía Nº1

Orquesta de Paris / Daniel Barenboim

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta, FS 119

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.36

Sexteto de Cuerda de Zürich

Johann Sebastian Bach

Toccatas para clave: en fa sostenido menor, BWV 910, en mi menor, BWV 914 y en re menor, BWV 913

Glenn Gould, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Edvard Grieg

Sinfonía en do menor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Croft

Suite de Los gemelos rivales

The Parley of Instruments / Roy Goodman y Peter Holman

Gioachino Rossini

L'Invito. Bolero

La Danza, de Les soirées musicales, Nº8

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.110 "Los adioses"

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

06.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Escena de amor, de la música incidental para “El mercader de Venecia”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro II

Alicia de Larrocha, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Mauro Giuliani

Variaciones sobre un tema de la ópera “Amazilia”, de Pacini, op.128

Stefano Cardi, guitarra



07.00

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt



08.00



Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00



Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt



10.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Wilhelm Kempff, piano

Johann Adolf Hasse

“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional