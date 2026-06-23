Programación Miércoles 24 de Junio

Miércoles 24-06-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Arkadia Jazz All Stars

The kicker

Isotope

Jizue

City

Blossom Dearie

Moonlight saving time

It amazes me

Love is here to stay

00.30

La Trasnoche Clásica

David Popper (compositor y violonchelista checo, 1843 -1913)

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.24

Antonio Meneses, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas para dos pianos, op.45

Nicolas Economou - Martha Argerich, dúo de pianos

George Frideric Handel

Te Deum de Utrecht, HWV 278

Emma Kirkby, soprano; Judith Nelson, soprano;

Charles Brett, contratenor;

Rogers Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Arnold Bax

Sinfonietta (Fantasía sinfónica)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave;

Richard Fuller, fortepiano

Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano;

András Kiss, violín;

Csaba Onczay, chelo

Carl Stamitz

Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3

London Mozart Players / Matthias Bamert

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Enrique Granados

Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arreglo para guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Charles Ives

Sinfonía Nº3, "The camp meeting"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Michael Tilson Thomas

Kurt Weill

Sonata para chelo y piano

Johannes Goritzki, chelo;

David Levine, piano

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Claude Debussy

Masques para piano

Tamás Vásáry, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Carl Stamitz

Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)

Suite venezolana

Adam Holzman, guitarra

Giuseppe Verdi

"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

08.00



Franz Schubert

Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, Deutsch 112

Cuarteto Takács

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

09.00



Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Justin Sharp, corno

Peter Josza, piano

10.00

Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y

806)

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Hirofumi Fukai, viola

Klaus Stoppel, chelo

Gerhard Dzwiza, contrabajo

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 4 Nº4

Lázló Paulik, violín

Balázs Máté, chelo

Szilvia Elek, órgano y clavecín

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op. 6 Nº12

Igor Ruhadze, violín

Mark Dupere, chelo

Vaughan Schlepp, clavecín

Johann Sebastian Bach

Sonata Nº3 en do menor para violín solo, BWV 1005

Midori Seiler, violín barroco

12.00

Al Mediodía

Paul Juon

Trío en miniatura, op.18a, para clarinete, chelo y piano

David Ottensamer, clarinete

Stephan Koncz, chelo

Christoph Traxler, piano

Johann Wilhelm Hertel

Concierto Nº6 para oboe y orquesta en Sol mayor

Katarzyna Pilipliuk, oboe

Ensamble Il Vento

Napoléon Coste

El torneo. Fantasía caballeresca, op.15, para guitarra

Pavel Steidl, guitarra

Ferde Grofé

Suite Mississipi

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.72

Orquesta Filarmónica de Londres / Eugen Jochum

Alexander Scriabin

Estudio para piano, op.2, N°1

Vladimir Horowitz, piano

Alexander Scriabin

Estudio para piano, op.8, N°12

Alexséi Sultánov, piano

Alexander Scriabin

“Estudio”, de Cuatro piezas para piano, op.51

Alexséi Sultánov, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Edward Elgar

Andante con variazione

Ensamble Athenas

Michel Richard Delalande

Tercer capricho de las Sinfonías para las cenas del Rey

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

19.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Jean Sibelius

Killikki, tres piezas líricas sobre temas del Kalevala, op.41

Leif Ove Andsnes, piano

Giacomo Puccini

"Mario! - Son qui!" de la ópera Tosca

Aleksandra Kurzak, soprano

Roberto Alagna, tenor

Sinfonia Varsovia / Riccardo Frizza

20.00

Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Caldara

Aria "Misero pargoletto" de la ópera “Demofoonte”

Philippe Jarousky, contratenor

Concerto Köln / Emmanuelle Haïm

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Seong-Jin Cho, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor, Wq 182, Nº2, H 658

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

21.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Robert Schumann

Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)

András Schiff, piano

Richard Strauss

Vals de “El caballero de la rosa”, op.59

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Industria Nacional

Isidro Maiztegui

Dos piezas para bandoneón

Alejandro Barletta, bandoneón

Felipe Boero

Raquela. Boceto lírico en un acto (1918)

Vanesa Tomas, soprano

Santiago Burgui, tenor

Alejandro Meerapfel, barítono

Mario De Salvo, bajo

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Roberto Luvini

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano, Buenos Aires, el 30 de septiembre de 2011

23.00

Complemento musical

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano