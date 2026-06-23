Programación Miércoles 24 de Junio

Miércoles 24-06-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Arkadia Jazz All Stars
The kicker
Isotope
Jizue
City
Blossom Dearie
Moonlight saving time
It amazes me
Love is here to stay
00.30
La Trasnoche Clásica
David Popper (compositor y violonchelista checo, 1843 -1913)
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.24
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas para dos pianos, op.45
Nicolas Economou - Martha Argerich, dúo de pianos
George Frideric Handel
Te Deum de Utrecht, HWV 278
Emma Kirkby, soprano; Judith Nelson, soprano;
Charles Brett, contratenor;
Rogers Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Wehle, clarinete
Cuarteto de Mannheim
Arnold Bax
Sinfonietta (Fantasía sinfónica)
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor
Martin Haselböck, clave;
Richard Fuller, fortepiano
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck
Franz Berwald
Trío Nº3 re menor
Ilonya Prunyi, piano;
András Kiss, violín;
Csaba Onczay, chelo
Carl Stamitz
Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3
London Mozart Players / Matthias Bamert
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Enrique Granados
Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arreglo para guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra
Charles Ives
Sinfonía Nº3, "The camp meeting"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Michael Tilson Thomas
Kurt Weill
Sonata para chelo y piano
Johannes Goritzki, chelo;
David Levine, piano
Dietrich Buxtehude
Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata
Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín
Claude Debussy
Masques para piano
Tamás Vásáry, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.564
Trío Beaux Arts
Carl Stamitz
Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4
London Mozart Players / Matthias Bamert
Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)
Suite venezolana
Adam Holzman, guitarra
Giuseppe Verdi
"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni
08.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, Deutsch 112
Cuarteto Takács
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
09.00
Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano
10.00
Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y
806)
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Hirofumi Fukai, viola
Klaus Stoppel, chelo
Gerhard Dzwiza, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 4 Nº4
Lázló Paulik, violín
Balázs Máté, chelo
Szilvia Elek, órgano y clavecín
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op. 6 Nº12
Igor Ruhadze, violín
Mark Dupere, chelo
Vaughan Schlepp, clavecín
Johann Sebastian Bach
Sonata Nº3 en do menor para violín solo, BWV 1005
Midori Seiler, violín barroco
12.00
Al Mediodía
Paul Juon
Trío en miniatura, op.18a, para clarinete, chelo y piano
David Ottensamer, clarinete
Stephan Koncz, chelo
Christoph Traxler, piano
Johann Wilhelm Hertel
Concierto Nº6 para oboe y orquesta en Sol mayor
Katarzyna Pilipliuk, oboe
Ensamble Il Vento
Napoléon Coste
El torneo. Fantasía caballeresca, op.15, para guitarra
Pavel Steidl, guitarra
Ferde Grofé
Suite Mississipi
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.72
Orquesta Filarmónica de Londres / Eugen Jochum
Alexander Scriabin
Estudio para piano, op.2, N°1
Vladimir Horowitz, piano
Alexander Scriabin
Estudio para piano, op.8, N°12
Alexséi Sultánov, piano
Alexander Scriabin
“Estudio”, de Cuatro piezas para piano, op.51
Alexséi Sultánov, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Michael Haydn
Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Edward Elgar
Andante con variazione
Ensamble Athenas
Michel Richard Delalande
Tercer capricho de las Sinfonías para las cenas del Rey
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
19.00
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
Jean Sibelius
Killikki, tres piezas líricas sobre temas del Kalevala, op.41
Leif Ove Andsnes, piano
Giacomo Puccini
"Mario! - Son qui!" de la ópera Tosca
Aleksandra Kurzak, soprano
Roberto Alagna, tenor
Sinfonia Varsovia / Riccardo Frizza
20.00
Momentos Musicales
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Antonio Caldara
Aria "Misero pargoletto" de la ópera “Demofoonte”
Philippe Jarousky, contratenor
Concerto Köln / Emmanuelle Haïm
Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Seong-Jin Cho, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor, Wq 182, Nº2, H 658
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
21.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
Robert Schumann
Danzas de la liga de David, op.6 (primera versión 1838)
András Schiff, piano
Richard Strauss
Vals de “El caballero de la rosa”, op.59
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
22.00
Industria Nacional
Isidro Maiztegui
Dos piezas para bandoneón
Alejandro Barletta, bandoneón
Felipe Boero
Raquela. Boceto lírico en un acto (1918)
Vanesa Tomas, soprano
Santiago Burgui, tenor
Alejandro Meerapfel, barítono
Mario De Salvo, bajo
Coro Polifónico Nacional
Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Roberto Luvini
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano, Buenos Aires, el 30 de septiembre de 2011
23.00
Complemento musical
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Roger Drinkall, chelo;
Dian Baker, piano