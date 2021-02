Programación Miércoles 24 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Roy Eldridge

That’s a plenty

Struttin’ with some barbecue

Shirley Scott

Hip soul

Caroll Vanwelden

It’s only a paper moon

A tisket a tasket

They can’t take that away from me

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Ludwig van Beethoven

Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Karl Goldmark

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburg /André Previn

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº7, “Antártica”

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Henry Purcell

Fantasía a 4 “tres partes sobre un ostinato”, Z.733

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco impresiones características, op.103

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano

Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Anatol Liadov

Cinco canciones folklóricas rusas

Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)