Programación Miércoles 24 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Jon Faddis y Oscar Peterson

Autumn leaves

Take the “A” train

Human Element

Cut

Etta Jones

Bye bye blackbird

On the street where you live

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Alan Hacker, clarinete;

Jennifer Ward Clark, chelo;

Richard Burnett, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Sergei Taneyev

Trío en Re mayor, op.22

Trío Borodin

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Annie D'Arco, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Emil Gilels, piano

Franz Schubert

Rosamunda, obertura Deutsch 797

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

08.00



Johann Sebastian Bach

Partita para flauta, clave y, chelo en re menor, BWV 997

Ensamble Ars Rediviva

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

(Grabación realizada en el Avery Fisher Hall de Nueva York, en 1982)

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Franz Antón Hoffmeister

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor (arreglo para trompeta sobre el original para viola)

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta de Cámara de Würtemberg / Jörg Faerber

Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

10.00

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Gentil Montaña

Suite colombiana N°2 para guitarra

Andrea Zurita, guitarra

Luis Mucillo (1956-2021)

Entre la luna y la sombra

Virginia Correa Dupuy, mezzsoprano

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

Astor Piazzolla

Tres movimientos tanguísticos porteños, para cuarteto

Cuarteto Petrus

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)