Programación Miércoles 23 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Richard Baratta

I feel good

Respect

Woodenhead

Funk tune

Shirley Bassey

Is wonderful

Cry me a river

They can’t take that away from me

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

Hugo Alfvén

El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Neil Black, oboe

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín;

Philippe Foulon, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Samuel Wesley

Sinfonía en La mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Henry Vieuxtemps

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Lars Anders Tomter, viola;

Havard Gimse, piano

06.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura del melodrama “Alí Babá, o los 40 ladrones”, op.26

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Darío Salvi

Rhené Emmanuel Batón (compositor y director francés, 1879-1940)

Sonata para violín y piano Nro.2, op.46

Leonardo Micucci, violín

Francesco Basanisi, píano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Schubert

Cinco minués y seis tríos, Deutsch 89

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

07.00

William Sterndale Bennett

“Parisina”, obertura sobre un poema de Lord Byron, op.3

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº11

Susanne Schaffert, flauta dulce

Emanuela Marcante, clave

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux



08.00

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Leslie Craven, clarinete

Stjepan Hauser, chelo

Yoko Misumi, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Arthur Louriè (compositor y escritor ruso, 1892-1966)

Tres piezas para piano: Vals, Intermezzo y Pequeña suite en Fa mayor

Christian Erny, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

10.00

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin



Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

Marcha, de la Suite “Turandot”, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Concierto para 2 trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor (RV 537)

Michael Harrison y Mark Bennett, trompetas

The English Concert / Trevor Pinnock

Johann Sebastian Bach

Concierto brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047

Gabriele Cassone, trompeta

Dorothee Oberlinger, flauta dulce

Paolo Grazzi, oboe

Cecilia Bernardini, violín

Ensemble Zefiro / Alfredo Bernardini

George Frideric Handel

Suite para trompeta natural, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Niklas Eklund, trompeta natural

Ensemble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Georg Philipp Telemann

Obertura en Re mayor para dos trompetas, timbales, cuerdas y bajo continuo

Altberg Ensemble / Peter Van Heyghen

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº19 en Do mayor, K.465, "Cuarteto Haydn Nº6, de las disonancias"

Cuarteto Bartók

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Georg Solti, piano

Miembros del Cuarteto Melos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg

Obertura “En otoño”, op.11

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Enrique Granados (1867-1916)

Seis piezas sobre cantos populares españoles (“Añoranza”, “Ecos de la parranda”, “Vascongada”, “Marcha oriental”, “Zambra” y “Zapateado”)

Alicia De Larrocha, piano

Alexander Glazunov

Poema lírico, op.12

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat a seis voces y bajo continuo

Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

19.00

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Ludwig van Beethoven

Quinteto para piano y vientos en Mi bemol mayor, op.16

Zdeněk Jílek, piano

Ensamble de Vientos de la Filarmónica Checa

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklós Szenthelyi, violín

Orquesta Estatal de Hungría / György Györiványi Ráth

20.00

La Gran Aldea (Estados Unidos)

Edward MacDowell

Primera suite moderna para piano, op.10

James Barbagallo, piano

Lukas Foss

Selección de la cantata La pradera

Elizabeth Weigle, soprano

Gigi Mitchell-Velasco, mezzo-soprano

Frank Kelley, tenor

Aaron Engebreth, barítono

The Providence Singers

Boston Modern Orchestra Project / Andrew Clark

Morton Gould

Vals de la calle principal

New Century Saxofon Quartet

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Domenico Zipoli

Ave maris stella

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Alberto Ginastera

Doce preludios americanos para piano, op12 (1944)

Alezander Panizza, piano

Patricia Martínez

Holly, para emsamble de cámara (2014)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

Abel Carlevaro

Cinco estudios para guitarra. Homenaje a Heitor Villa-Lobos

Silvia Fernández, guitarra