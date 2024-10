Programación Miércoles 23 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Terry Smith

Morning minor

The look of love

Rémi Panossian Trío

Busseola fusca

Van Morrison

A foggy day

Let’s get lost

They can’t take that away from me

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Octeto para dos violines, viola, chelo, contrabajo, clarinete, fagot y corno en Fa mayor, D.803

Gidon Kremer - Isabelle van Keulen, violins

Tabea Zimmermann, viola

David Geringas, chelo

Alois Posch, contrabajo

Eduard Brenner, clarinete

Radovan Vlatkovic, corno

Klaus Thunemann, fagot

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº2 en la menor, op.13

Cuarteto Sine Nomine

Louis Spohr

Sinfonía Nº9 en si menor, op.143, "Las cuatro estaciones"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Karl Anton Rickenbacher

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Katarina Karnéus, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Susanna Mälkki

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº7 en Do mayor, K.309

Mitsuko Uchida, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para oboe y clave en sol menor, BVW 1030 (original para flauta en si menor)

Ingo Goritzki, oboe;

Jörg Ewald Dähler, clave

Johannes Brahms

Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35

Claudio Arrau, piano

06.00

Y la mañana va

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd



07.00

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Wilhelm Kempff, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

Ensamble Nash

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau

-Musette en rondeau de la ópera “Las indias galantes”

-Dos musettes de la ópera “Naïs”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean-Marie Leclair

Musette para los pastores y las pastoras, del 1º acto de la ópera “Escila y Glauco”, Op. 11

Orfeo Orchestra / György Vashegyi

Nicolas Chédeville

Sonata Nº6 para musette y bajo continuo en sol menor

François Lazarevitch, musette

Les Musiciens de Saint-Julien

Claudio Monteverdi

“Possente spirto”, de la ópera “Orfeo”

Scherzi Musicali / Nicolas Achten

George Frideric Handel

Concierto para arpa, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor, HWV 294

Giselle Herbert, arpa

Konzertante Barockmusik

Christian Gottfried Telonius

Concierto Nº13 en Re mayor para tromba marina, cuerdas, timbales y bajo continuo

Thilo Hirsch, tromba marina

Ensemble Arcimboldo / Philip Tarr

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

Frédéric Chopin

Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Edgar Moreau, chelo

Pierre-Yves Hodique, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Quinteto para cuerdas N°2 en Sol mayor, op.111

Miembros del Octeto de Viena

Enrique Granados

Selección de Danzas españolas, para piano

Alicia De Larrocha, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquesta

Javier Perianes, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Josep Pons

Giacomo Carissimi

El lamento de Maria Stuarda

Patrizia Ciofi, soprano

Le Concert d'Astrée / Emmanuel Haïm

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Håvard Gimse, piano

19.00

Edward Elgar

Música para vientos Nº1

Ensamble Athena

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº11 en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Felix Mendelssohn

Seis piezas para niños, op.72

Alicia Lastra, piano

Carl Orff

“Ave Fortisima” y “O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

20.00

La Gran Aldea (Países Bajos)

Johann Christian Schickhardt (c.1682 – c.1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum

Julius Rontgen

Fantasía para violín y piano

Joan Berkhemer, violín

Rob Mann, piano

Henriette Bosmans

"En España", tercer movimiento de Impresiones para chelo y acompañamiento de piano

Jean Decroos, chelo

Danièle Dechenne, piano

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº1 en sol menor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Giuseppe Verdi

Dúo de Otelo y Yago de la ópera Otelo

Carlos Guichandut, tenor

Giuseppe Taddei, barítono

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Franco Capuana

Grabación realizada en 1955

Giuseppe Verdi

Final de la ópera Otelo

Carlos Guichandut y Angelo Mercuriali, tenores

Cesy Broggini, soprano

Giuseppe Taddei y Alberto Albertini, barítonos

Rina Corsi, mezzosoprano

Marco Stefanoni, bajo

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Franco Capuana

Grabación realizada el 8 de junio de 1955

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las serranías” (1944)

Trío de Olavarría

Nahuel Carfi

Emboscada (2010)

Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman