Programación Miércoles 23 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tommy Flanagan

New song

Minor mishap

Sean Nowell

Crosstown traffic (el clásico de Jimmy Hendrix)

In the shikshteesh

Lyna Nyberg y Daniel Karlsson

Dream a little dream of me

Let’s face the music and dance

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.I:104, "Londres"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, K.43

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Franz Schubert

Marcha militar en Re mayor para piano a 4 manos, D.733, Nº1

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Emmanuel Chabrier

Suite Pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

08.00



Ernesto Nazareth

Cuatro tangos: Garoto, Fon fon, Favorito y Odeón

Polly Ferman, piano

Karl Goldmark

“Sakuntala”, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº8 en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

09.00



Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Erich Wolfgang Korngold

Sonata para piano Nº1 en re menor

Geoffrey Tozer, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

10.00

Johannes Brahms

Sonata para violin y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Anne-Sophie Mutter, violin

Alexis Weissenberg, piano

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Sonata popular argentina, para violín y piano (edición de Patricio Matteri)

Édua Zádory, violín

Sebastián Achenbach, piano

Grabado en la Usina del Arte de Buenos Aires el 27 de abril de 2017

Salvador Ranieri

Canto en soloedad, para corno solo

Güelfo Nalli, corno

Grabación documental

Marco da Gagliano

Fragmentos de la quinta escena y escena sexta de la ópera La Dafne

Pietro Valguarnera, tenor

Roberta Invernizzi, soprano

Jordi Ricart, barítono

Otros cantantes

Studio di Musica Antica Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)