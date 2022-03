Programación Miércoles 23 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Jerome Richardson

Midnite strut

Con man

Toots Thielemans

Days of wine and roses

Nice to be around

Norma Douglas

A good man is hard to find

All by myself

If I had my way

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Garcimuñoz

Una montaña pasando

Musica Reservata / John Becket

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nocturno para piano Nº19 en mi menor, op.72, Nº1

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

Aaron Copland

Sinfonía Nº2, "Sinfonía breve"

Orquesta de Cámara Orpheus

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 1. Obertura (suite orquestal) en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

08.00

Georg Frideric Handel

Arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Alexander Borodin

Petite suite

Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)