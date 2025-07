Programación Miércoles 23 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº187 en si menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Dos Spirituals anónimos

Gran día y Él tiene a todo el mundo

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº6 en Re mayor, BWV 1012

Lynn Harrell, chelo

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Johann Kaspar Mertz

Serenata, Nº3 de las Canciones de Schubert (D.957)

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Alessandro Rolla

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Mario Carbotta, flauta

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Carl Nielsen

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.13

Cuarteto Kontra

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Mili Balakirev

Sonata para piano en si bemol menor, op.102

Danny Driver, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, K.16

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

06.00

Y la mañana va

Miklós Rozsá

Obertura para un concierto sinfónico, op.26a

Orquesta Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado / Gregor Bühl

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Maria João Pires, piano

Marin Marais

Suite en Do mayor, piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble “A los Pies del Rey” (Aux Pieds du Roy)

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

07.00

Friedrich Kuhlau

“La montaña del duende”, obertura, op.100

Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00



André Jolivet

Serenata para quinteto de vientos con oboe principal

Quinteto de vientos de Bergen

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c'era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Sergei Rachmaninov

Cuatro estudios tableaux op.33 y op.39. Orquestación de Ottorino Respighi

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

09.00



Vincent D'Indy

Cuentos de hadas, suite para piano op.86

Michael Schäfer, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar



Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelos

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

-Concierto para violín “Las ranas”

Academia de Música Antigua de Berlín

François Couperin

Las abejas

El mosquito

Las mariposas

Blandine Verlet, clavecín

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta dulce, cuerdas y bajo continuo en Re mayor “Il cardellino”, (Catálogo Ryom) RV 428

Giovanni Antonini, flauta dulce

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johann Sebastian Bach

Selección de la cantata "Lo que me gusta es únicamente la alegre caza", BWV 208

Barbara Schlick y Elisabeth von Magnus, sopranos

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

12.00

El Clásico del Mediodía

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Edward Elgar

Variaciones sobre un tema original, "Enigma", op.36

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Johannes Brahms

Doble concierto para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Zino Francescatti, violín

Pierre Fournier, chelo

Orquesta Sinfónica Columbia / Bruno Walter

Carlos López Buchardo (1881-1948)

Canción de ausencia, Frescas sombras de sauce, Canción del carretero, Vidalita y Prendiditos de la mano

Víctor Torres, barítono

Susana Moncayo, mezzosoprano

Jorge Ugartemendía, piano

Fernando Pérez, piano (en el dúo Acuarela)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Malcolm Arnold

Sweeney Todd, suite de concierto op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Peter von Winter (compositor alemán, 1754 – 1825)

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

19.00

Marianna Martines (compositora austriaca, 1744-1812)

“Il primo amore”, cantata

Nuria Rial, soprano

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

William Walton

Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

Franz Anton Hoffmeister

Cuarteto con flauta en La mayor (sobre la Sonata para piano K.331 de Mozart)

The Israel Flute Ensemble

Max Reger

Romanza Nº1 en Sol mayor para violín y orquesta, op.50

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta del Konzerthaus de Berlín / Lothar Zagrosek

20.00

La Gran Aldea (España)

Juan Crisóstomo de Arriaga

Armida, cantata para soprano y orquesta

Ainhoa Arteta, soprano

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Manuel de Falla

Suite Homenajes

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

21.00

Música Nocturna

Gustav Holst

Los planetas, op.32, suite sinfónica (1916)

Voces Femeninas del Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heinrich Biber (1644 – 1704)

Sonata Nº1 en Sol mayor de las Sonatas tam aris quam aulis servientes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

22.00

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº 6

Cuarteto Latinoamericano

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet La bella durmiente, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

23.00

Industria Nacional

José Gil

Cuatro danzas argentinas, para piano y cuerdas (“El cuando”, “El federal”, “La condición” y “El bailecito”)

Orquesta de Cámara de Radio Nacional / Bruno Bandini

Haydée Giordano, piano

Alberto Ginastera

Toccata, villancico y fuga, op.47 (1947)

Arturo Sacchetti, órgano

Néstor Guestrín

Cuadros de Salta (“La montaña”, “El valle”, “El monte” y “Ríos”)

Menecha Casano, guitarra

Orquesta Municipal de Salta / Eduardo Storni

Grabado en vivo en el Teatro de la Ciudad de Salta, el 4 de septiembre de 1997

Cecilia Fiorentino

Juegos y paseos, para piano (“Escaletas y trepadoras”, “Día de sol en el parque”, “Juego de pelota”, “Hamacas”, “Trencito”, “Laberinto” y “Lluvia”)

Cecilia Foj, piano