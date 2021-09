Programación Miércoles 22 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis

Ah-Leu-Cha

Tadd’s delight

Uri Caine

How long has this been going on

Cyrille Aimée

Take me to the world

Loving you

Being alive

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Hugo Alfvén

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.7

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Jean-Philippe Rameau

Las indias galantes. Tercera entrada: Las flores, fieste persa (comienzo)

Les Arts Florissants / William Christie

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Sinfonía en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Béla Bartók

Seis danzas en ritmo búlgaro para piano, Sz 107, del Microcosmos Vol.6

Kornél Zempléni, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº3 en Si bemol mayor, Gerard 447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Francis Poulenc

Trío para piano, oboe y fagot

Ricardo Requejo, piano

Ingo Goritzki, oboe

Klaus Thunemann, fagot

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Samuel Barber

Danza de la venganza de Medea, de la suite del ballet Medea, op.23

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para dos claves y cuerdas en Do mayor

Emer Buckley y Claudio Scimone, claves

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)