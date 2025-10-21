Programación Miércoles 22 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Azar Lawrence
Elementals
Sing to the world
Oliver Kucharovic Quartet
Impulse
Champian Fulton
Lonesome and sorry
I only have eyes for you
00.30
La Trasnoche Clásica
06.00
Y la mañana va
Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)
07.00
Joachim Raff
Marcha, de la música incidental para la tragedia “Bernhard von Weimar”
Orquesta de la Ópera de Gotemburgo / Henrik Schaefer
Wolfgang Amadeus Mozart
9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573
Stefan Vladar, piano
Nicolaus Bruhns (compositor y organista alemán, 1665-1697)
“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100
Martin Klietmann, tenor
Capella Savaria / Pál Németh
Joaquín Turina
Danzas fantásticas
Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet
08.00
Frederic Chopin
Ocho preludios para piano, op.28: Nros.15 a 22
Rafal Blechacz, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
09.00
Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
10.00
Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar
Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith
11.00
Los Caminos del Barroco
Tomaso Giovanni Albinoni
Sonata para cuerdas en sol menor, op.2 N°6
Ensemble 415 / Chiara Banchini
Anónimo
Tonadas de “El deleite del entusiasta de los pájaros”
David Munrow, flauta dulce
George Frideric Handel
Aria “Cara sposa” de la ópera “Rinaldo”
David Daniels, contratenor
Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
George Frideric Handel
Música Acuática, Suite N°1, HWV 348
Les Violons du Roy
12.00
El Clásico del Mediodía
Johannes Brahms
Sinfonía Nº1 en do menor, op.68
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Johannes Brahms
Romanza para piano en Fa mayor, op.118, Nº5
Radu Lupu, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
.
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor (1876)
Orquesta del Estado de Dresde / Kurt Sanderling
Gabriel Fauré
Nocturno en Mi bemol menor, op.13, N°1
Barcarola N°5 en fa sostenido menor, op.66
Nocturno N°13 en si menor, op.119
Vlado Perlemutter, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Édouard Du Puy (compositor, director y violinista suizo, 1770-1822)
Concierto para fagot y orquesta de cuerdas en La mayor
Bram van Sambeek, fagot
Sinfonia Rotterdam / Conrad van Alphen
Heitor Villa-Lobos
Suite para cuerdas
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
19.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a
Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos
Jacques Offenbach
Selección de Los cuentos de Hoffmann
Plácido Domingo, tenor
Edita Gruberova, soprano
Claudia Eder, mezzosoprano
Andreas Schmidt, barítono
Coro de la Radio de Francia
Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
20.00
La Gran Aldea (Polonia)
Sławomir Stanisław Czarnecki
Concierto para violín y orquesta de cuerdas, op.32, “Hombark”
Krzysztof Jakowicz, violín
Orquesta Concerto Avenna / Andrzej Mysinski
Karol Kurpiñski
Fantasía para cuarteto de cuerdas (1825)
Cuarteto Wilanów
Wojciech Kilar
Selección de la Missa Pro Pace AD 2000
Izabela Kłosińska, soprano
Jadwiga Rappé, contralto
Charles Daniels, tenor
Romuald Tesarowicz, bajo
Coro y Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional