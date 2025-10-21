PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/10/2025

Programación Miércoles 22 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Azar Lawrence
Elementals
Sing to the world

Oliver Kucharovic Quartet
Impulse

Champian Fulton
Lonesome and sorry
I only have eyes for you

00.30
La Trasnoche Clásica

06.00
Y la mañana va

Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)

07.00

Joachim Raff
Marcha, de la música incidental para la tragedia “Bernhard von Weimar”
Orquesta de la Ópera de Gotemburgo / Henrik Schaefer

Wolfgang Amadeus Mozart
9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573
Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns (compositor y organista alemán, 1665-1697)
“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100
Martin Klietmann, tenor
Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina
Danzas fantásticas
Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

08.00

Frederic Chopin
Ocho preludios para piano, op.28: Nros.15 a 22
Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00
Los Caminos del Barroco

Tomaso Giovanni Albinoni
Sonata para cuerdas en sol menor, op.2 N°6
Ensemble 415 / Chiara Banchini

Anónimo
Tonadas de “El deleite del entusiasta de los pájaros”
David Munrow, flauta dulce

George Frideric Handel
Aria “Cara sposa” de la ópera “Rinaldo”
David Daniels, contratenor
Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

George Frideric Handel
Música Acuática, Suite N°1, HWV 348
Les Violons du Roy

12.00
El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms
Sinfonía Nº1 en do menor, op.68
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Johannes Brahms
Romanza para piano en Fa mayor, op.118, Nº5
Radu Lupu, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)
.
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor (1876)
Orquesta del Estado de Dresde / Kurt Sanderling

Gabriel Fauré
Nocturno en Mi bemol menor, op.13, N°1
Barcarola N°5 en fa sostenido menor, op.66
Nocturno N°13 en si menor, op.119
Vlado Perlemutter, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Schubert
Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano

Édouard Du Puy (compositor, director y violinista suizo, 1770-1822)
Concierto para fagot y orquesta de cuerdas en La mayor
Bram van Sambeek, fagot
Sinfonia Rotterdam / Conrad van Alphen

Heitor Villa-Lobos
Suite para cuerdas
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky
El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a
Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos

Jacques Offenbach
Selección de Los cuentos de Hoffmann
Plácido Domingo, tenor
Edita Gruberova, soprano
Claudia Eder, mezzosoprano
Andreas Schmidt, barítono
Coro de la Radio de Francia
Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12
Jec Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

20.00
La Gran Aldea (Polonia)

Sławomir Stanisław Czarnecki
Concierto para violín y orquesta de cuerdas, op.32, “Hombark”
Krzysztof Jakowicz, violín
Orquesta Concerto Avenna / Andrzej Mysinski

Karol Kurpiñski
Fantasía para cuarteto de cuerdas (1825)
Cuarteto Wilanów

Wojciech Kilar
Selección de la Missa Pro Pace AD 2000
Izabela Kłosińska, soprano
Jadwiga Rappé, contralto
Charles Daniels, tenor
Romuald Tesarowicz, bajo
Coro y Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional