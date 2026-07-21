PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/07/2026

Programación Miércoles 22 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Art Farmer
Soft shoe
Confab in tempo

Abe Rábade
Transito Nro.3

Caroline Henderson
From New York
I am she
Corruptible

00.30
La Trasnoche Clásica

Robert Schumann
Arabesque para piano en Do mayor, op.18
Maurizio Pollini, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Giulio Caccini
Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel

Ernö Dohnányi
Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15
Cuarteto Kodály

Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

Johann Kaspar Mertz
Le Gondolier, op.65, Nº3
Raphaëlla Smits, guitarra

Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Anton Bruckner
Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112
Quinteto Filarmónico de Viena

Franz Schubert
Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók
Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121
Loránt Szücs, piano

Tielman Susato
Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"
Collegium Aureum

Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055
Douglas Boyd, oboe
Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

07.00
Y la mañana va

Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin
Doce preludios para piano, op.28
Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00

Jean-Philippe Rameau
Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt
“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano
Alissa Margulis, violín
Jura Margulis, piano

Carl Heinrich Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intérprete
Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)
Impresiones para piano, op.41, libro 2
William Howard, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

10.00

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax
Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano
Robert Plane, clarinete
Lucy Gould, violín
Benjamin Frith, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully
Suite de la ópera “Armide”
Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka

Luigi Rossi
Fragmentos de la ópera “L´Orfeo”
Ensemble Allabastrina / Elena Sartori

Francesco Cavalli
Dos arias de “Ercole amante”:
- Ma in amor ciò ch'altri fura
-E vuol dunque Ciprigna
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Michel Mascitti
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº1
Quartetto Vanvitelli

12.00
Al Mediodía

Sergei Rachmaninov
“Romanza”, del Cuarteto de cuerdas Nº1
Cuarteto Ruysdael

Ludwig van Beethoven
Rondó en Si bemol mayor para piano y orquesta, WoO 6
Pierre-Laurent Aimard, piano
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Leoš Janáček
Juventud, para sexteto de vientos
Ensamble Linos

Johan Wagenaar
La travesía marítima, op.5, pieza de concierto
Orquesta Philharmonia de la Radio del Noroeste de Alemania / Antony Hermus

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg
Selección de la música incidental para el drama Peer Gynt de Ibsen
Toril Carlsen, soprano
Coro Filarmónico de Oslo
Orquesta Sinfónica de Londres / Per Dreier

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Moritz Moszkowski
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Barbara Strozzi
L’Eraclito amoroso
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Francis Poulenc
Trío para oboe, fagot y piano
Steinar Hannevold, oboe
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano

19.00

Joseph Haydn
Sinfonía Nº47 en Sol mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Daniil Trifonov, piano

François Devienne
Sonata para fagot y bajo continuo en Sol mayor, op.24, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Klaus Stoll, violone
Jörg Ewald Dähler, fortepiano

20.00
Momentos Musicales

Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano

Hector Berlioz
-Danza de los silfos y Marcha Rákóczi, de "Los Troyanos"
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

21.00

Claude Debussy
Preludios N°1 a N°4 del Primer Libro de Preludios:
- "Bailarinas de Delfos"
- "Velas"
- "El viento en la llanura"
- "Los sonidos y los perfumes vuelven en el aire de la tarde"
Robert Casadesus, piano

Antonio Salieri
Sinfonía en Si bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41
Michala Petri, flauta
Lars Hannibal, laúd

George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

22.00
Industria Nacional

Celestino Piaggio
Tres canciones, op.3, sobre poemas de AndréSuarès
Graciela de Gyldenfeldt, soprano
Henning Lucius, piano

Juan Carlos Paz
Rítmica ostinata, op.41, para orquesta (1942-1954)
Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Alexander Borodin
Cuarteto N°2 en Re mayor
Cuarteto Petrus
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, Buenos Aires, el 23 de noviembre de 2013

23.00
Complemento musical

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano