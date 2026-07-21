Programación Miércoles 22 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Art Farmer
Soft shoe
Confab in tempo
Abe Rábade
Transito Nro.3
Caroline Henderson
From New York
I am she
Corruptible
00.30
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Arabesque para piano en Do mayor, op.18
Maurizio Pollini, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº3: "Rondas de primavera" (Libro Nº3)
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
Giulio Caccini
Le Nuove Musich: Amor ch'attendi; Amor, io parte; Tu ch'hai le penne; Non ha'l ciel
Ernö Dohnányi
Cuarteto Nº2 en Re bemol mayor, op.15
Cuarteto Kodály
Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
Johann Kaspar Mertz
Le Gondolier, op.65, Nº3
Raphaëlla Smits, guitarra
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas para orquesta, op.64
Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel
Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Anton Bruckner
Quinteto de cuerdas en Fa mayor, WAB 112
Quinteto Filarmónico de Viena
Franz Schubert
Sinfonía Nº7 en Mi mayor, D.729 (realización de Brian Newbould)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Béla Bartók
Microcosmos, Sz107 Vol.4/97-121
Loránt Szücs, piano
Tielman Susato
Pavana "Mille Regretz", Ronda, Pavana "Si pas souffrir", Ronda y Saltarello, Danza de Hoboecken y Ronda "Il estoit une fillette"
Collegium Aureum
Johann Sebastian Bach
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055
Douglas Boyd, oboe
Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd
07.00
Y la mañana va
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"
Frédéric Chopin
Doce preludios para piano, op.28
Claudio Arrau, piano
Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult
08.00
Jean-Philippe Rameau
Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe
Franz Liszt
“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano
Alissa Margulis, violín
Jura Margulis, piano
Carl Heinrich Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
09.00
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intérprete
Eduardo Fernández, guitarra
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)
Impresiones para piano, op.41, libro 2
William Howard, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
10.00
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Arnold Bax
Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano
Robert Plane, clarinete
Lucy Gould, violín
Benjamin Frith, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Baptiste Lully
Suite de la ópera “Armide”
Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka
Luigi Rossi
Fragmentos de la ópera “L´Orfeo”
Ensemble Allabastrina / Elena Sartori
Francesco Cavalli
Dos arias de “Ercole amante”:
- Ma in amor ciò ch'altri fura
-E vuol dunque Ciprigna
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
Michel Mascitti
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº1
Quartetto Vanvitelli
12.00
Al Mediodía
Sergei Rachmaninov
“Romanza”, del Cuarteto de cuerdas Nº1
Cuarteto Ruysdael
Ludwig van Beethoven
Rondó en Si bemol mayor para piano y orquesta, WoO 6
Pierre-Laurent Aimard, piano
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Leoš Janáček
Juventud, para sexteto de vientos
Ensamble Linos
Johan Wagenaar
La travesía marítima, op.5, pieza de concierto
Orquesta Philharmonia de la Radio del Noroeste de Alemania / Antony Hermus
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Edvard Grieg
Selección de la música incidental para el drama Peer Gynt de Ibsen
Toril Carlsen, soprano
Coro Filarmónico de Oslo
Orquesta Sinfónica de Londres / Per Dreier
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Moritz Moszkowski
Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30
Tasmin Little, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Barbara Strozzi
L’Eraclito amoroso
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm
Francis Poulenc
Trío para oboe, fagot y piano
Steinar Hannevold, oboe
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano
19.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº47 en Sol mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Daniil Trifonov, piano
François Devienne
Sonata para fagot y bajo continuo en Sol mayor, op.24, Nº2
Klaus Thunemann, fagot
Klaus Stoll, violone
Jörg Ewald Dähler, fortepiano
20.00
Momentos Musicales
Johann Gottlieb Graun
Concierto para viola da gamba y orquesta
Jan Freiheit, viola da gamba
Akademie für Alte Musik / Stephan Mai
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"
Maria João Pires, piano
Hector Berlioz
-Danza de los silfos y Marcha Rákóczi, de "Los Troyanos"
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
21.00
Claude Debussy
Preludios N°1 a N°4 del Primer Libro de Preludios:
- "Bailarinas de Delfos"
- "Velas"
- "El viento en la llanura"
- "Los sonidos y los perfumes vuelven en el aire de la tarde"
Robert Casadesus, piano
Antonio Salieri
Sinfonía en Si bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta y continuo en re menor, TWV 41
Michala Petri, flauta
Lars Hannibal, laúd
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
22.00
Industria Nacional
Celestino Piaggio
Tres canciones, op.3, sobre poemas de AndréSuarès
Graciela de Gyldenfeldt, soprano
Henning Lucius, piano
Juan Carlos Paz
Rítmica ostinata, op.41, para orquesta (1942-1954)
Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón
Alexander Borodin
Cuarteto N°2 en Re mayor
Cuarteto Petrus
Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, Buenos Aires, el 23 de noviembre de 2013
23.00
Complemento musical
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano