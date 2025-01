Programación Miércoles 22 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi mayor, op. Póstumo

Musica Camerata Montréal

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5/48

Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº1 en re menor, op.13

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, Z.860

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum corpus, K.618

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Alexander Scriabin

Poema nocturno para piano, op.61

Bern Glemser, piano

Angelo Ragazzi

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.1, Nº12, "Pastoral"

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Felix Mendelssohn

Trío Nº2 en do menor, op.66

Trío Grieg

Theodor von Schacht

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Thomas Lupo

Dos fantasías a 4, Nº4 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81

Danielle Laval, piano

06.00

Y la mañana va

Daniel Francois Auber

Obertura del ballet “Marco Spada”

Orquesta de Cannes / Wolfgang Dörner

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Michele Mascitti (compositor y violinista italiano, 1664-1760)

Sonata para violín y bajo continuo en la menor

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Nicolai Miaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky



07.00

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn

Dos caprichos para piano, op.33

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00



Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla



Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pascal Moragués, clarinete

Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Música de Verano

André Caplet

Suite persa

Ensemble Initium

Richard Wagner

Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Jean-Philippe Rameau

Segundo concierto para sexteto

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “Falstaff o las tres bromas”

Orquesta Guido Cantelli de Milán / Alberto Veronesi

12.00



Franz Schubert

Trío en Mi bemol mayor, op. 100

The Bekova Sisters

Edward Elgar

Andante con variazione, para quinteto de vientos, "Evesham Andante"

Ensamble Athenas

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Gidon Kremer e Isabelle Van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

Mischa Maisky, cello.

Ensamble de Cámara de Lausanne

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80

Vladimir Ashkenzy, piano

Coro y Orquesta de Clevenland / Vladimir Ashkenzy

Michele Mascitti

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.8. Nº2

Cuarteto Vanvitelli

19.00

Franz Schubert

Movimiento de cuarteto en do menor, D.703

Cuarteto Keller

Howard Hanson

Sinfonía Nº2, op.30, “Romántica”

Eastman-Rochester Orchestra / Howard Hanson

Samuel Barber

Balada para piano, op.46

Angela Brownridge, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

20.00

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Miklós Perényi, chelo;

Loránt Szücs, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo en do menor, R.53

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Demanga, chelo;

Christiane Jacottet, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448

Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos

21.00

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

George Gershwin

Obertura de la comedia musical Let'em eat cake

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

22.00

François Devienne

Dúo concertante para chelo y fagot, op.3, Nº4

Klaus Thunemann, fagot

Christopher Henkel, chelo

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto en Re mayor para violín y orquesta, op.35

Nathan Milstein, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Aaron Copland

Cuatro blues, para piano

James Tocco, piano

23.00

Pietro Antonio Locatelli

Sonata en Sol mayor, para flauta y continuo, op.2, Nº10

Jed Wentz, flauta

Musica Ad Rhenum

Giacomo Meyerbeer

Arias de las óperas Los hugonotes, Roberto el diablo y La africana

Diana Damrau, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Emmanuel Villaume

Gabriela Ortiz

Atlas puma

Southwest Chamber Music

George Frideric Handel

Passacaglia para clave en sol menor (transcripción para violín y viola de Johan Halvorsen)