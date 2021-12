Programación Miércoles 22 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Henry Mancini

Cheers!

Lullaby of Birdland

Green onions

Graham Dechter

Minor influence

Nancy Wilson

Mercy, mercy, mercy

For once in my life

Spinning wheel

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Philippe Jaroussky, contratenor;

Matthias Goerne, barítono

Orquesta de París / Paavo Järvi

William Walton

Cuarteto Nº1

Cuarteto Gabrielli

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

07.00

Y la mañana va

Jacob Gade

Tango celoso

Antón Kontra, violín

Orquesta Filarmónica de Copenhague / John Frandsen

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia



Alberto Williams

Poema del valle, op.80

Valentín Surif, piano

Georges Bizet

Suite Nº2 de "Carmen"

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L’archibudelli

Ferruccio Busoni

Improvisación sobre un coral de Bach, para dos pianos

Isabel y Jürg von Vintschger, pianos

Franz Schubert

Sinfonía N°5 en Si bemol mayor, Deutsch 485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op. póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

William Byrd

Fantasía para clave

Zsuzsa Pertis, clave

Johan Peter Selmer (compositor noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flandes, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

Claude Debussy

2do.libro de los Doce Estudios para piano

Maurizio Pollini, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Música en red (micro) 19.14

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)