Programación Miércoles 22 de Abril

Miércoles 22-04-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Alexa Tarantino

Inside looking out

The roar and the whisper

Pat Metheny

In on it

Catina DeLuna

Passarim

Aguas de marzo

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Daniel Barenboim, piano

Tarquinio Merula

Hor ch'e tempo di dormiré

Folle e ben chi si crede

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Carl Maria von Weber

Euryanthe, op.81. Obertura

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Glenn Gould, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia. Piano

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

William Walton

Passacaglia para chelo solo

Rapahel Wallfisch, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete;

Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;

Wim ten Have, viola;

Wouter Mölle, chelo

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"

Ian Hobson, piano

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Oslo

Camille Saint-Saëns

El diluvio, preludio op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Bienvenidos los millones, vals op.443

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk

Theodor von Schacht

Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Emmanuel Chabrier

Capricho y Suite de valses

Pierre Barbizet, piano

Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)

Sinfonía en Re mayor

Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)

3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16

Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Howard Ferguson

Sonata para piano en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano

09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Jean Sibelius

Seis piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Gerard Victory

Tres retratos irlandeses

Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinssias O’Duinn

11.00

Los Caminos del Barroco

Giacomo Moro da Viadana

Laudate coeli, de sus “Conciertos eclesiásticos”

Nova Ars Cantandi / Giovanni Acciai

Antonio Vivaldi

Concierto para varios instrumentos en Do mayor, (catálogo Ryom) RV 558

Europa Galante / Fabio Biondi

Evaristo Felice dall' Abaco

Concierto para varios instrumentos en Re mayor, Op. 5 N°6

Concerto Köln

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, oboe y orquesta en do menor, (Catálogo Bach) BWV 1060

Elizabeth Wallfisch, violín

Anthony Robson, oboe

The Orchestra of the Age of Enlightenment

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce y flauta traversa, cuerdas y bajo continuo en mi menor, TWV 52.

Dorothee Oberlinger, flauta dulce

Michael Schmidt-Casdorff, flauta traversa

Ensemble 1700

12.00

Al Mediodía

Carlos Salzaedo

Centelleo, para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Leo Weiner

Divertimento Nº3 para orquesta. Impresiones húngaras, op.25 (1948)

Orquesta Sinfónica del Norte de Hungría / Láslzó Kovács

Mauro Giuliani

Gran popurrí, op.53, para flauta y guitarra

Nora Shulman, flauta

Norbert Kraft, guitarra

Ennio Bolognini

Serenata del gaucho, para chelo

Christine Walewska

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Schubert

Impromptu para piano en Sol bemol mayor, op.90, N°3

Krystian Zimerman, piano

Franz Schubert

Momento musical para piano en fa menor, op.94, N°5

Mirsuko Uchida, piano

Franz Schubert

Pieza para piano en Mi bemol mayor, D. 946, N°2

Alfred Brendel, piano

Franz Berwald

Sinfonía N°3 en Do mayor, “Singular” (1845)

Orquesta Sinfónica de Malmö / Sixten Ehrling

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Carl Czerny

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226

Duo Tal & Groethuysen

Juan Crisóstomo Arriaga

Obertura, op.1, “Noneto”

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

19.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042

Sigiswald Kuijken, violín

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Arrigo Boito

"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Carl Michael Ziehrer

Polonesa del abanico, op.525

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00

Momentos Musicales

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta en Mi mayor

Ödön Racz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Joaquín Rodrigo

Fantasía para un gentilhombre

Manuel Barrueco, guitarra

Orquesta Philharmonia / Plácido Domingo

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

21.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Leoš Janáček

Padre Nuestro

Coro de la Radio de Colonia

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

22.00

Industria Nacional

Dimitri Shostakovich

Sinfonía N°13 en Si bemol mayor, op.113, “Babi Yar”

Tamás Szile, bajo

Voces Masculinas del Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 5 de julio de 2001

23.00

Complemento musical

Kurt Weill

It never was you

Matt Dennis

Kiri Te Kanawa, soprano;

André Previn, piano;

Ray Brown, contrabajo;

Mundell Lowe, guitarra

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45

Emanuel Ax, piano;

Isaac Stern, violín;

Jaime Laredo, viola;

Yo-Yo Ma, chelo

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Murray Perahia, piano