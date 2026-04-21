PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

21/04/2026

Programación Miércoles 22 de Abril

Miércoles 22-04-2026

00.00
Trasnoche Jazz

Alexa Tarantino
Inside looking out
The roar and the whisper

Pat Metheny
In on it

Catina DeLuna
Passarim
Aguas de marzo

00.30
La Trasnoche Clásica

Franz Schubert
Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1
Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2
Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3
Daniel Barenboim, piano

Tarquinio Merula
Hor ch'e tempo di dormiré
Folle e ben chi si crede
Magdalena Kozena, mezzosoprano
Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson

Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Carl Maria von Weber
Euryanthe, op.81. Obertura
Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Cecile Chaminade
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma

Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971
Glenn Gould, piano

Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia. Piano

Robert Schumann
Amor de poeta, op.48 (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

William Walton
Passacaglia para chelo solo
Rapahel Wallfisch, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete;
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;
Wim ten Have, viola;
Wouter Mölle, chelo

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano

Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Oslo

Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violín
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

07.00
Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)
Bienvenidos los millones, vals op.443
Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk

Theodor von Schacht
Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Emmanuel Chabrier
Capricho y Suite de valses
Pierre Barbizet, piano

Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)
Sinfonía en Re mayor
Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)
3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16
Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara

Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Howard Ferguson
Sonata para piano en fa menor, op.8
Howard Shelley, piano

09.00

Antonio Vivaldi
Stabat Mater, Ryom 621
Marion Newman, contralto
Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Jean Sibelius
Seis piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano

Georges Auric
Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946
Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo
Trío Bekova

Gerard Victory
Tres retratos irlandeses
Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinssias O’Duinn

11.00
Los Caminos del Barroco

Giacomo Moro da Viadana
Laudate coeli, de sus “Conciertos eclesiásticos”
Nova Ars Cantandi / Giovanni Acciai

Antonio Vivaldi
Concierto para varios instrumentos en Do mayor, (catálogo Ryom) RV 558
Europa Galante / Fabio Biondi

Evaristo Felice dall' Abaco
Concierto para varios instrumentos en Re mayor, Op. 5 N°6
Concerto Köln

Johann Sebastian Bach
Concierto para violín, oboe y orquesta en do menor, (Catálogo Bach) BWV 1060
Elizabeth Wallfisch, violín
Anthony Robson, oboe
The Orchestra of the Age of Enlightenment

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta dulce y flauta traversa, cuerdas y bajo continuo en mi menor, TWV 52.
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Michael Schmidt-Casdorff, flauta traversa
Ensemble 1700

12.00
Al Mediodía

Carlos Salzaedo
Centelleo, para arpa
Yolanda Kondonassis, arpa

Leo Weiner
Divertimento Nº3 para orquesta. Impresiones húngaras, op.25 (1948)
Orquesta Sinfónica del Norte de Hungría / Láslzó Kovács

Mauro Giuliani
Gran popurrí, op.53, para flauta y guitarra
Nora Shulman, flauta
Norbert Kraft, guitarra

Ennio Bolognini
Serenata del gaucho, para chelo
Christine Walewska

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Franz Schubert
Impromptu para piano en Sol bemol mayor, op.90, N°3
Krystian Zimerman, piano

Franz Schubert
Momento musical para piano en fa menor, op.94, N°5
Mirsuko Uchida, piano

Franz Schubert
Pieza para piano en Mi bemol mayor, D. 946, N°2
Alfred Brendel, piano

Franz Berwald
Sinfonía N°3 en Do mayor, “Singular” (1845)
Orquesta Sinfónica de Malmö / Sixten Ehrling

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y Aldeano
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

César Cui
Suite concertante para violín y orquesta, op.25
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Carl Czerny
Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226
Duo Tal & Groethuysen

Juan Crisóstomo Arriaga
Obertura, op.1, “Noneto”
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

19.00

Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042
Sigiswald Kuijken, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Arrigo Boito
"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest

Carl Michael Ziehrer
Polonesa del abanico, op.525
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

20.00
Momentos Musicales

Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta en Mi mayor
Ödön Racz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt

Joaquín Rodrigo
Fantasía para un gentilhombre
Manuel Barrueco, guitarra
Orquesta Philharmonia / Plácido Domingo

Béla Bartók
Suite de danzas
Gáber Gabos, piano

21.00

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2
Elizabeth Wallfisch, violín
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave

Leoš Janáček
Padre Nuestro
Coro de la Radio de Colonia
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht

Ludwig van Beethoven
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Trío Beaux Arts

22.00
Industria Nacional

Dimitri Shostakovich
Sinfonía N°13 en Si bemol mayor, op.113, “Babi Yar”
Tamás Szile, bajo
Voces Masculinas del Coro Polifónico Nacional
Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 5 de julio de 2001

23.00
Complemento musical

Kurt Weill
It never was you
Matt Dennis
Kiri Te Kanawa, soprano;
André Previn, piano;
Ray Brown, contrabajo;
Mundell Lowe, guitarra

Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Murray Perahia, piano