Programación Miércoles 22 de Abril

Miércoles 22-04-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Alexa Tarantino
Inside looking out
The roar and the whisper
Pat Metheny
In on it
Catina DeLuna
Passarim
Aguas de marzo
00.30
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1
Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2
Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3
Daniel Barenboim, piano
Tarquinio Merula
Hor ch'e tempo di dormiré
Folle e ben chi si crede
Magdalena Kozena, mezzosoprano
Private Musicke / Pierre Pitzi
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Carl Maria von Weber
Euryanthe, op.81. Obertura
Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig
Cecile Chaminade
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971
Glenn Gould, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia. Piano
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48 (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
William Walton
Passacaglia para chelo solo
Rapahel Wallfisch, chelo
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete;
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;
Wim ten Have, viola;
Wouter Mölle, chelo
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano
Nicola Porpora
Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3
Guy Delvauz, clave
Artifizii Musicali
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Oslo
Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violín
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux
07.00
Y la mañana va
Johann Strauss (hijo)
Bienvenidos los millones, vals op.443
Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk
Theodor von Schacht
Concertante para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair
Emmanuel Chabrier
Capricho y Suite de valses
Pierre Barbizet, piano
Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)
Sinfonía en Re mayor
Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco
08.00
Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)
3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16
Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara
Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
Howard Ferguson
Sonata para piano en fa menor, op.8
Howard Shelley, piano
09.00
Antonio Vivaldi
Stabat Mater, Ryom 621
Marion Newman, contralto
Ensamble Aradia / Kevin Mallon
Jean Sibelius
Seis piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Georges Auric
Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946
Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano
10.00
Eugene d'Albert
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo
Trío Bekova
Gerard Victory
Tres retratos irlandeses
Sinfonieta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinssias O’Duinn
11.00
Los Caminos del Barroco
Giacomo Moro da Viadana
Laudate coeli, de sus “Conciertos eclesiásticos”
Nova Ars Cantandi / Giovanni Acciai
Antonio Vivaldi
Concierto para varios instrumentos en Do mayor, (catálogo Ryom) RV 558
Europa Galante / Fabio Biondi
Evaristo Felice dall' Abaco
Concierto para varios instrumentos en Re mayor, Op. 5 N°6
Concerto Köln
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín, oboe y orquesta en do menor, (Catálogo Bach) BWV 1060
Elizabeth Wallfisch, violín
Anthony Robson, oboe
The Orchestra of the Age of Enlightenment
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta dulce y flauta traversa, cuerdas y bajo continuo en mi menor, TWV 52.
Dorothee Oberlinger, flauta dulce
Michael Schmidt-Casdorff, flauta traversa
Ensemble 1700
12.00
Al Mediodía
Carlos Salzaedo
Centelleo, para arpa
Yolanda Kondonassis, arpa
Leo Weiner
Divertimento Nº3 para orquesta. Impresiones húngaras, op.25 (1948)
Orquesta Sinfónica del Norte de Hungría / Láslzó Kovács
Mauro Giuliani
Gran popurrí, op.53, para flauta y guitarra
Nora Shulman, flauta
Norbert Kraft, guitarra
Ennio Bolognini
Serenata del gaucho, para chelo
Christine Walewska
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Franz Schubert
Impromptu para piano en Sol bemol mayor, op.90, N°3
Krystian Zimerman, piano
Franz Schubert
Momento musical para piano en fa menor, op.94, N°5
Mirsuko Uchida, piano
Franz Schubert
Pieza para piano en Mi bemol mayor, D. 946, N°2
Alfred Brendel, piano
Franz Berwald
Sinfonía N°3 en Do mayor, “Singular” (1845)
Orquesta Sinfónica de Malmö / Sixten Ehrling
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y Aldeano
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos
César Cui
Suite concertante para violín y orquesta, op.25
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn
Carl Czerny
Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226
Duo Tal & Groethuysen
Juan Crisóstomo Arriaga
Obertura, op.1, “Noneto”
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
19.00
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042
Sigiswald Kuijken, violín
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
Arrigo Boito
"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
Carl Michael Ziehrer
Polonesa del abanico, op.525
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
20.00
Momentos Musicales
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta en Mi mayor
Ödön Racz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Joaquín Rodrigo
Fantasía para un gentilhombre
Manuel Barrueco, guitarra
Orquesta Philharmonia / Plácido Domingo
Béla Bartók
Suite de danzas
Gáber Gabos, piano
21.00
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2
Elizabeth Wallfisch, violín
Richard Tunnicliffe, chelo
Paul Nicholson, clave
Leoš Janáček
Padre Nuestro
Coro de la Radio de Colonia
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht
Ludwig van Beethoven
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Trío Beaux Arts
22.00
Industria Nacional
Dimitri Shostakovich
Sinfonía N°13 en Si bemol mayor, op.113, “Babi Yar”
Tamás Szile, bajo
Voces Masculinas del Coro Polifónico Nacional
Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 5 de julio de 2001
23.00
Complemento musical
Kurt Weill
It never was you
Matt Dennis
Kiri Te Kanawa, soprano;
André Previn, piano;
Ray Brown, contrabajo;
Mundell Lowe, guitarra
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº2 en sol menor, op.45
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Murray Perahia, piano