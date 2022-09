Programación Miércoles 21 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Juilliard

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Gracias sean dadas a ti, Señor

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

07.00

Y la mañana va

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

ildebrando Pizzetti

Madrigal, Canción de cuna y Humoresque, para violín y piano

Fabio Biondi, violín

Luigi Di ilio, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.138

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Johannes Brahms

Dos baladas para piano, op.10: Nº1 en re menor y Nº4 en Si mayor

Glenn Gould, piano

08.00



Franz Schubert

Cuarteto Nº9 en sol menor, Deutsch 173

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Cuatro piezas líricas, op.74

Havard Gimse, piano

George Chadwick (compositor estadounidense, 1854 – 1931)

“Tam O’Shanter”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de la República Checa / José Serebrier

09.00



Mario Castelnuovo Tedesco

Eglogas para flauta, clarinete y guitarra, op.206

Gabriela Galván, flauta

Liliana Segal, clarinete

Esteban Colucci, guitarra

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Sandor Veress

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

10.00



Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.13

Costantino Mastroprimiano, fortepiano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Luis Milici 1910-1998)

Cantata profana “Catilina” (1960)

Alejandro Gallo, tenor

Coro y Orquesta de la Asociación Musical de Pressbaum / Pablo Boggiano

Grabado en vivo en la Sala de Banquetes del Castillo de Eckartsau, Austria, el 17 de mayo de 2009

Mariano Piñeiro

Rec-order, para flautas dulces y electrónica

Marcos Meroni, Graciela Flores y Nubia Bado, flauta dulce

Bernardo Pasquini

Partita sobre el Aria de la follia de España

Domenico Scarlatti

Sonata en mi menor

George Friederic Handel

Aria y variaciones en Si bemol mayor

Arnolda Hirsch, clave

Astor Piazzolla

Contrabajeando

Gerardo Scaglione, contrabajo

Ensamble Quatrotango

Lorena Eckell, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la dirección de Gustavo Fontana, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece un programa dedicado a compositores argentinos y de Estados Unidos. Se escuchará una selección de nuevos temas de Adrián Iaies junto al trío encabezado por el compositor y pianista, el estreno de Universum de Gerardo Gardelin y las danzas sinfónicas de West Side story de Leonard Bernstein.

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)