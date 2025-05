Programación Miércoles 21 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Jack Cortner Big Band

Strike up the band

Speak low

Ben Allison, Steve Cardenas y Ted Nash

Tell the birds I said hello

Tianna Hall

He’s a tramp

Smile

Look for the silver lining

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concierto para trompeta y orquesta en sol menor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Charles Villiers Stanford

Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Maurizio Pollini, piano

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

06.00

Y la mañana va

Paul Lincke (compositor alemán que vivió entre 1866 y 1946)

Obertura para una celebración publica

Orquesta Estatal de Brandeburgo / Ernst Theis

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín y dirección

Orquesta Europa Galante

Franz Liszt

Gran fantasía sobre motivos de Soirées musicales, catálogo Searle 422, Nº1

Leslie Howard, piano

Richard Strauss

Preludio de la ópera Capricho, op.83 (Arreglo para orquesta de cuerdas de Esa-Pekka Salonen)

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Esa-Pekka Salonen



07.00

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Antonin Dvorák

Tres piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

André Caplet

Leyenda, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

08.00



Luigi Cherubini

Nueve contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla



Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano



09.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28. Versión original del compositor

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, para seis voces y bajo contínuo

Les Arts Florissants / William Christie

10.00

Malcolm Arnold

Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115

Martin Fröst, clarinete

Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Mikhail Pletnev, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº1 en diferentes tonalidades, Deutsch 18

Cuarteto Melos

11.00

Los Caminos del Barroco

Friedrich Wilhelm Zachow

Tres preludios corales:

-Cristo yacía en manos de la muerte

-Ven ya, salvador de los paganos

-Toda la gloria sea para Dios en las alturas

Jordan Alexander Key, órgano

Friedrich Wilhelm Zachow

Cantata de Navidad 'Señor, si te tuviera solo a ti'

Constanze Backes, soprano

Capella Frisiae

Accademia Amsterdam / Ludger Remy

George Frideric Handel

Dixit Dominus

Natalie Dessay, soprano

Karine Deshayes, mezzosoprano

Philippe Jaroussky, contratenor

Toby Spence, tenor

Laurent Naouri, barítono

Le Concert d´Astrée / Emmanuelle Haïm

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Yefim Bronfman, piano

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14

Sabine Devieilhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Gustav Mahler

“Blumine”, segundo movimiento de la versión original de la Sinfonía N°1 en Re mayor, “El titán”

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Gustav Mahler

“Scherzo”, de la Sinfonía N°7 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gustav Mahler

“La despedida”, de La canción de la Tierra, con textos de Mong Kao-Yen, Wang Wei y Mahler

Violeta Urmana, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Pierre Boulez

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

William Alwyn

Sonata para piano alla tocata

Ashley Wass, piano

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº25; "No hay nada sano en mi cuerpo", BWV 25

Lisa Larsson, soprano

Gerd Türk, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

19.00

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Anton Rubinstein

Concierto para piano en re menor, op.70, Nº4

Michael Ponti, piano

Westphalian Symphony Orchestra / Richard Kapp

Bohuslav Martinu

Serenata Nº1 para dos clarinetes, corno, tres violines y viola, H.217

Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.2

Cuarteto Fresk

Hugo Alfven

Leyenda de las Skerries, op.20

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Darius Milhaud

Las desventuras de Orfeo, ópera en tres actos con libreto de Armand Lunel

Clara Oyuela, soprano

Ángel Mattielo, barítono

Marta Banegas.soprano

Isabel Casey y Tota de Igarzábal, mezzosopranos

Virgilio Tavini, tenor

Duilio de Matthaeis, barítono

Carlos Feller, bajo

Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Sivieri

Grabado en el Teatro Odeón en abril de 1956

Gerardo Gardelín

Sin fronteras. Dúo para flauta y chelo

Malambo lonki, Dúo para quena y piano

Jorge de la Vega, flauta y quena

Stanimir Todorov, chelo

Gerard Gardelín, piano