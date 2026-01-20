Programación Miércoles 21 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Sören Nils Eichberg

Levitación

Hilary Hahn, violín;

Coy Smith, piano

Robert Schumann

Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1

Canción de la noche, op.96, Nº1

Arribo y partida, op.90, Nº3

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Claude Debussy

Juegos, poema danzado L.126

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe;

Päl Petz, trompeta;

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor, WoO 38

Trío Beaux Arts

Richard Wagner

El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)

Glenn Gould, piano

Hubert Parry

Sinfonía Nº14 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo;

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel

Juegos de agua, M.30

Bertrand Chamayou, piano

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Variaciones Serias, op.54

Murray Perahia. Piano

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

07.00

Y la mañana va

Georges Bizet

“Patria”, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven

Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger

Popurri de Jutlandia

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

08.00



William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert

Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

09.00



Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Mikael Ericsson, chelo

Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor

10.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy

Pequeña sonata en forma clásica para piano, op.9

Michael Schäfer, piano

11.00

Música de Verano

André Caplet

Suite persa

Ensemble Initium

Richard Wagner

Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Jean-Philippe Rameau

Segundo concierto para sexteto

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “Falstaff o las tres bromas”

Orquesta Guido Cantelli de Milán / Alberto Veronesi

12.00



Franz Schubert

Trío en Mi bemol mayor, op. 100

The Bekova Sisters

Edward Elgar

Andante con variazione, para quinteto de vientos, "Evesham Andante"

Ensamble Athenas

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Franz Xaver Richter

Sonata para clave, flauta y chelo en La mayor

Philippe Allain Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Joseph Strauss

Selección de valses

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor

Coro de la Ciudad de Birmingham

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº3 en la menor, op.85

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

19.00

Antonio Vivaldi

Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580, op.3, Nº10

János Rolla, Kálmán Kostyál, Zoltán Tfirst, György Lovas, violines

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Joaquín Rodrigo

Cuatro madrigales amatorios

Maria Bayo, soprano

Juan Antonio Álvarez-Parejo, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353

Cuarteto Melos

John Marsh (compositor inglés 1752 – 1828)

Sinfonía Nº8 en Sol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Música de Verano

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas Nº2 en sol menor, op.45 (1886)

Cuarteto Domus

Jimmy López

América salvaje (2006)

Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya

Johann Gottlieb Naumann

Sonata Nº3 para armónica de cristal

Thomas Bloch, armónica de cristal

21.00

Domenico Cimarosa

Final del segundo y último acto de la ópera El matrimonio secreto, con libreto de Giovanni Bertali

Arleen Auger, Júlia Hamari y Júlia Várady, sopranos

Alberto Rinaldi y Dietrich Fischer-Dieskau, barítonos

Ryland Davies, tenor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Tor Aulin

Cuatro acuarelas, para violín y piano.

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales (1930)

Orquesta Sinfónica de Boston / William Steinberg

22.00

Josef Mysliveček

Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

Johann Kaspar Mertz

Flores de la patria húngara, op.1

Pepe Romero, guitarra

Dimitri Kabalevsky

Concierto Nº1 para chelo y orquesta op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Howard Skempton

Selección de Preludios y fugas para piano (2011)

Carson Cooman, piano

23.00

Christoph Graupner

Obertura en sol menor, GWV 470

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Ludwig van Beethoven

Trío Nº10, op.44, "Catorce variaciones sobre un tema original"

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano