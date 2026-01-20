Programación Miércoles 21 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Sören Nils Eichberg
Levitación
Hilary Hahn, violín;
Coy Smith, piano
Robert Schumann
Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Francesco Biscogli
Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta
Gábor Dienes, oboe;
Päl Petz, trompeta;
Läslö Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Franz Schubert
Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1
Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2
Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3
Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor, WoO 38
Trío Beaux Arts
Richard Wagner
El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)
Glenn Gould, piano
Hubert Parry
Sinfonía Nº14 en mi menor
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert
Antonio Vivaldi
Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424
Heinrich Schiff, chelo;
Ian Watson, clave
Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown
Maurice Ravel
Juegos de agua, M.30
Bertrand Chamayou, piano
Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Felix Mendelssohn
Variaciones Serias, op.54
Murray Perahia. Piano
Piotr Iich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Itzhak Perlman, violín;
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano
Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Adela González-Campa, castañuelas
07.00
Y la mañana va
Georges Bizet
“Patria”, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler
Ludwig van Beethoven
Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave
Percy Grainger
Popurri de Jutlandia
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
08.00
William Walton
Partita para orquesta
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Franz Schubert
Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”
Sharon Bezaly, flauta
Ronald Brautigam, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
09.00
Johann Sebastian Bach
Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903
Maria Tipo, piano
Alban Berg
Cuarteto para cuerdas, op.3
Cuarteto Alban Berg
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor
Mikael Ericsson, chelo
Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor
10.00
Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Vincent D'Indy
Pequeña sonata en forma clásica para piano, op.9
Michael Schäfer, piano
11.00
Música de Verano
André Caplet
Suite persa
Ensemble Initium
Richard Wagner
Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel
Jean-Philippe Rameau
Segundo concierto para sexteto
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Antonio Salieri
Obertura de la ópera “Falstaff o las tres bromas”
Orquesta Guido Cantelli de Milán / Alberto Veronesi
12.00
Franz Schubert
Trío en Mi bemol mayor, op. 100
The Bekova Sisters
Edward Elgar
Andante con variazione, para quinteto de vientos, "Evesham Andante"
Ensamble Athenas
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop
Franz Xaver Richter
Sonata para clave, flauta y chelo en La mayor
Philippe Allain Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave
Joseph Strauss
Selección de valses
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de El príncipe Igor
Coro de la Ciudad de Birmingham
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona
Friedrich Kalkbrenner
Concierto para piano y orquesta Nº3 en la menor, op.85
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen
19.00
Antonio Vivaldi
Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580, op.3, Nº10
János Rolla, Kálmán Kostyál, Zoltán Tfirst, György Lovas, violines
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Joaquín Rodrigo
Cuatro madrigales amatorios
Maria Bayo, soprano
Juan Antonio Álvarez-Parejo, piano
Franz Schubert
Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353
Cuarteto Melos
John Marsh (compositor inglés 1752 – 1828)
Sinfonía Nº8 en Sol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert
20.00
Música de Verano
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas Nº2 en sol menor, op.45 (1886)
Cuarteto Domus
Jimmy López
América salvaje (2006)
Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya
Johann Gottlieb Naumann
Sonata Nº3 para armónica de cristal
Thomas Bloch, armónica de cristal
21.00
Domenico Cimarosa
Final del segundo y último acto de la ópera El matrimonio secreto, con libreto de Giovanni Bertali
Arleen Auger, Júlia Hamari y Júlia Várady, sopranos
Alberto Rinaldi y Dietrich Fischer-Dieskau, barítonos
Ryland Davies, tenor
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim
Tor Aulin
Cuatro acuarelas, para violín y piano.
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales (1930)
Orquesta Sinfónica de Boston / William Steinberg
22.00
Josef Mysliveček
Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer
Johann Kaspar Mertz
Flores de la patria húngara, op.1
Pepe Romero, guitarra
Dimitri Kabalevsky
Concierto Nº1 para chelo y orquesta op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Howard Skempton
Selección de Preludios y fugas para piano (2011)
Carson Cooman, piano
23.00
Christoph Graupner
Obertura en sol menor, GWV 470
L'arpa festante / Rien Voskuilen
Ludwig van Beethoven
Trío Nº10, op.44, "Catorce variaciones sobre un tema original"
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano