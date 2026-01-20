PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

20/01/2026

Programación Miércoles 21 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Thomas Arne
Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Sören Nils Eichberg
Levitación
Hilary Hahn, violín;
Coy Smith, piano

Robert Schumann
Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano

Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Francesco Biscogli
Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta
Gábor Dienes, oboe;
Päl Petz, trompeta;
Läslö Hara, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert
Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1
Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2
Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Ludwig van Beethoven
Trío Nº9 en Mi bemol mayor, WoO 38
Trío Beaux Arts

Richard Wagner
El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)
Glenn Gould, piano

Hubert Parry
Sinfonía Nº14 en mi menor
Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Antonio Vivaldi
Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424
Heinrich Schiff, chelo;
Ian Watson, clave
Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel
Juegos de agua, M.30
Bertrand Chamayou, piano

Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn
Variaciones Serias, op.54
Murray Perahia. Piano

Piotr Iich Chaikovsky
Trío en la menor, op.50
Itzhak Perlman, violín;
Lynn Harrell, chelo;
Vladimir Ashkenazy, piano

Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Adela González-Campa, castañuelas

07.00
Y la mañana va

Georges Bizet
“Patria”, obertura dramática
Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven
Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1
Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4
Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa
Rhoda Patrick, fagot
Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger
Popurri de Jutlandia
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

08.00

William Walton
Partita para orquesta
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert
Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”
Sharon Bezaly, flauta
Ronald Brautigam, piano

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

09.00

Johann Sebastian Bach
Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903
Maria Tipo, piano

Alban Berg
Cuarteto para cuerdas, op.3
Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor
Mikael Ericsson, chelo
Orquesta de Cámara Suk / Petr Skvor

10.00

Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy
Pequeña sonata en forma clásica para piano, op.9
Michael Schäfer, piano

11.00
Música de Verano

André Caplet
Suite persa
Ensemble Initium

Richard Wagner
Preludio y Muerte de Amor de la ópera “Tristan e Isolda”
Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Jean-Philippe Rameau
Segundo concierto para sexteto
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonio Salieri
Obertura de la ópera “Falstaff o las tres bromas”
Orquesta Guido Cantelli de Milán / Alberto Veronesi

12.00

Franz Schubert
Trío en Mi bemol mayor, op. 100
The Bekova Sisters

Edward Elgar
Andante con variazione, para quinteto de vientos, "Evesham Andante"
Ensamble Athenas

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Franz Xaver Richter
Sonata para clave, flauta y chelo en La mayor
Philippe Allain Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave

Joseph Strauss
Selección de valses
Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de El príncipe Igor
Coro de la Ciudad de Birmingham
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Friedrich Kalkbrenner
Concierto para piano y orquesta Nº3 en la menor, op.85
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen

19.00

Antonio Vivaldi
Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580, op.3, Nº10
János Rolla, Kálmán Kostyál, Zoltán Tfirst, György Lovas, violines
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Joaquín Rodrigo
Cuatro madrigales amatorios
Maria Bayo, soprano
Juan Antonio Álvarez-Parejo, piano

Franz Schubert
Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353
Cuarteto Melos

John Marsh (compositor inglés 1752 – 1828)
Sinfonía Nº8 en Sol mayor
London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00
Música de Verano

Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas Nº2 en sol menor, op.45 (1886)
Cuarteto Domus

Jimmy López
América salvaje (2006)
Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya

Johann Gottlieb Naumann
Sonata Nº3 para armónica de cristal
Thomas Bloch, armónica de cristal

21.00

Domenico Cimarosa
Final del segundo y último acto de la ópera El matrimonio secreto, con libreto de Giovanni Bertali
Arleen Auger, Júlia Hamari y Júlia Várady, sopranos
Alberto Rinaldi y Dietrich Fischer-Dieskau, barítonos
Ryland Davies, tenor
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Tor Aulin
Cuatro acuarelas, para violín y piano.
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales (1930)
Orquesta Sinfónica de Boston / William Steinberg

22.00

Josef Mysliveček
Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor
Octeto Albert Schweitzer

Johann Kaspar Mertz
Flores de la patria húngara, op.1
Pepe Romero, guitarra

Dimitri Kabalevsky
Concierto Nº1 para chelo y orquesta op.49
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Howard Skempton
Selección de Preludios y fugas para piano (2011)
Carson Cooman, piano

23.00

Christoph Graupner
Obertura en sol menor, GWV 470
L'arpa festante / Rien Voskuilen

Ludwig van Beethoven
Trío Nº10, op.44, "Catorce variaciones sobre un tema original"
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano

Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano