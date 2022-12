Programación Miércoles 21 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Guillo Espel)

01.00

Trasnoche Jazz

Erik, Sam and Ellis

You make me feel so young

They can’t take that away from me

Stan Getz Quartet

Tempus fugit

Nellie Lutcher

Have you ever been lonely

Nearness of you

You made me love you

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta Nº1, L.116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Nicola Porpora

Despertad, pastores, acá está la mañana, S.31

Iestyn Davies, contratenor

Arcangelo / Jonathan Cohen

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Krysia Osostowicz, violín;

Susan Tomes, piano

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Gerald Finzi

Concierto para chelo y orquesta , op.40

Raphael Wallfisch, chelo

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra / Malcolm Stewart

Louis Spohr

Trío Nº3 en la menor, op.124

Trío Borodin

Wolfgang Amadeus Mozart

Seis contradanzas para orquesta, K.462

Ensamble Mozart de Viena /Willi Boskovsky

07.00

Y la mañana va

Franz Berwald

El juego de los duendes

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Otoño, Bosquejo invernal y Danza, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00



Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00



Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius (compositor y director alemán, 1809-1891)

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

10.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, volín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor y cornista francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violin

Jenö Jandó, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Felix Mendelssohn

Obertura ‘Ruy Blas’, op.95

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / David del Pino Klinge

Ángel Lasala (1914-2000)

Canciones norteñas

Virginia Correa Dupuy, soprano

Fabio Mazzitelli, flauta

Ana Corrado, viola

Matías Villafañe, cello

Marcela Méndez, arpa

Lucio Bruno Videla, dirección

Celina Kohan de Scher

Sonata para piano Nº2, “Homenaje a Manuel de Falla”. (1991)

Alfredo Corral, piano

Registro documental

Pablo Mainetti

Fuga parisina

Ensamble Instrumental / Leonardo Rubin

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Cale Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)