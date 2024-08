Programación Miércoles 21 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Wayne Escoffery

The humble warrior

Mark Soskin

La strada

Amarcord

Carmen McRae

I only have eyes for you

If I could be with you

Ain’t misbehavin

00.30

La Trasnoche Clásica

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Josef Fiala

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Shlomo Mintz, violín;

Paul Ostrovsky, piano

06.00

Y la mañana va

Edouard Lalo

Rapsodia noruega para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Frederic Nicolas Duvernoy (compositor y trompetista francés, 1765-1838)

Trío para clarinete, corno di baseto y fagot Nro.1

Laura Magistrelli, clarinete

Luigi Magistrelli, corno di baseto

Danilo Zaffaroni, fagot

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, Libro Nº3, op.38

Martin Jones, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Tátrai

07.00

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera cómica “El castillo de Kenilworth”

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Dario Salvi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6

Donatella Failoni, piano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"

Ensamble Rebel

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº2, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi



08.00



Joaquín Turina

El castillo de Almodovar, op.65

Jordi Masó, piano

Antoine Bohrer (compositor y violinista alemán, 1783-1852)

Concierto para violin y orquesta en mi menor, op.9

Friedemann Eichhorn, violin

Orquesta Filarmónica de Jena / Nicolás Pasquet

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº132: "Preparad los caminos y abrid los senderos", BWV 1328Barbara Schlick, soprano

Kai Wessel, contratenor

Christophe Prégardien, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Frederick Delius

“La feria de Brigg”, una rapsodia inglesa. Arreglo para piano a cuatro manos de Percy Grainger

Irene Cantos y Peter Philips, piano

10.00

Gideon Klein (compositor y pianista checo, 1919-1945)

Partita para cuerdas

Orquesta de Filadelfia / Christoph Eschenbach

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully

Primera parte de la ópera “Isis”

Benedicte Tauran, soprano

Cyril Auvity, tenor

Fabien Hyon, tenor

Ambroisine Bré, mezzosoprano

Eve-Maud Hubeaux, mezzosoprano

Coro de Cámara de Namur

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Carolus Hacquart

Primera parte de la ópera “El amor triunfante”

Camerata Trajectina

Johannes Schenck

Primera parte de la ópera “Baco, Ceres y Venus”

Camerata Trajectina / Louis Peter Grijp

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Viaje de invierno para voz y piano, D.911 (selección)

Ian Bostridge, tenor

Thomas Adès, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta N°1 en si bemol menor, op.23

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Kyrill Kondrashin

Grabado en vivo en 1980

Max Reger

Serenata para flauta, violín y viola Nº2 en Sol mayor, op.141 (1915)

Peter-Lukas Graf, flauta

Sándor Végh, violin

Rainer Moog, viola

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Marianna Martines

Concierto para piano y orquesta en La mayor

Melani Mestre, piano

Orquesta Filarmonía Ibérica / Melanie Mestre

Giacomo Puccini

Crisantemos, elegía para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martfeld

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

19.00

Kurt Atterberg

Concierto obertura en la menor, op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Cuarteto Purcell

Johann Wenzel Kalliwoda

Concertino para oboe y orquesta en Fa mayor, op.110

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Edvard Grieg

Tres piezas para piano (póstumas)

Eva Knardahl, piano

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Miklós Rózsa

Concierto para violín y orquesta, op.24

Jascha Heifetz, violín

Orquesta Sinfónica de Dallas / Walter Hendl

Karl Goldmark

Obertura Las criaturas de Prometeo, op.38

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Franz Liszt

Sueño de amor Nº3, nocturno S.541, Nº3

Daniel Barenboim, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Pascual de Rogatis

Canciones argentinas (“Vidala”, “Canciones de cuna”, “Chacarera”, “Yaravi” y “Gato”) (1923)

Adelaida Negri, soprano

Jorge Lechner, piano

Pascual de Rogatis

Evocaciones indígenas, para sexteto de cuerdas (“Yaraví” y “Fiesta”) (1945)

Cuarteto Arcangelo Corelli

Rosa Iglesias, segunda viola

Ernesto Gobelli, segundo chelo

Grabado en el Salón Dorado del Teatro Colón, el 12 de julio de 1975

Nikos Skalkotttas

Cinco danzas griegas

Camerata Bellisomi / Marta Ruiz

José Alberto Kaplán

Quinteto de vientos

Quinteto Latinoamericano de Vientos