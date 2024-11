Programación Miércoles 20 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Clifford Brown y Max Roach

Daahoud

Joy spring

Enrico Pieranunzi

Detrás más alla

Patti Austin

Funny face

Swanee

00.30

La Trasnoche Clásica

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Shlomo Mintz, violín

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, S.173

Claudio Arrau, piano

Fernando Sor

Recuerdo de amistad, fantasía op.46

Jeffrey McFadden, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37

Alfred Brendel, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Biagio Marini

Sonata Nº3, "Variada"

Convivium Ensamble

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Henry Purcell

Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wogang Sawallisch, piano

06.00

Y la mañana va

Felix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Prólogo sinfónico sobre “Pentesilea”, de Heinrich von Kleist

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº19 en Mi bemol mayor, K.302

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y danza de los bufones, de “La doncella de nieve”, op.12

Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko



07.00

Ludwig Van Beethoven

“Coriolano”, obertura op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Félix Mendelssohn

Cuarteto para cuerdas Nro.4 en mi menor, op.44, Nº2

Cuarteto Doric

Zdenek Fibich

“Romance de primavera”, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadia Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

08.00

Gian Francesco Malipiero

Serenata matutina

Orchestra Della Svizzera Italiana / Damian iorio

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano



Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano



10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor

Cuarteto Bernini

Isaac Albéniz

Seis pequeños valses, op.25

Guillermo González, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”

-Sing all ye muses

-From rosy bowers

- Let the dreadful engines

James Bowman, contratenor

Emma Kirkby, soprano

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Bodin de Boismortier

Selección del ballet “Don Quijote”

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Georg Philipp Telemann

Suite burlesca “Don Quijote“

New York Baroque

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Gidon Kremer, violín;

Giedré Dirvanauskaité, chelo;

Daniil Trifonov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta N°1 en Mi bemol mayor (1849)

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Max Reger

Suite para cello solo N°1 en Sol mayor, op.131c, N°1 (“Preludio”, “Adagio” y ”Fuga”)

Alban Gerhardt. chelo

Giaccomo Puccini

Tercer acto de la ópera Manon Lescaut (1893)

Mirella Freni, soprano

Luciano Pavarotti y Paul Groves, tenores

Dwayne Croft, barítono

Federico Davià y James Courtney, bajo-barítonos

Coro y Orquesta del Metropolitan de Nueva York / James Levine

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Josef Strauss

Música de las esferas, vals op.235

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Johann Pachelbel

Partita para orquesta en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

19.00

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Joachim Raff

Sinfonía Nº10 en fa menor, op.213, "En Otoño"

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

Ludwig van Beethoven

Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"

Lang Lang, piano

Giuseppe Verdi

Brindis de La Traviata

Luciano Pavarotti, tenor

Joan Sutherland, soprano

Coro de la Ópera de Londres

Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico (1919)

Orquesta del Ulster / Bryden Thopmson

John Jenkins (1592 - 1678)

Suite en Fa mayor

The Parley of Instruments / Peter Holman

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Celia Torrá (1884-1962)

Rapsodia entrerriana

Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Celia Torrá

Héctor Della Costa

La cadenza. Cuarteto con piano (2002)

Grace Medina, violín

Claudio Medina, viola

Enrique Nozzi, chelo

Agustina Herrera, piano

Osvaldo Golijov

Azul, para cello y orquesta (2006)

Yo-Yo Ma

Orquesta Sinfónica de Chicago / Gustavo Dudamel