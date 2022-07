Programación Miércoles 20 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Cannonball Adderley Quintet

Well you needn’t

Lisa

Paz Villahoz

Pasos sobre el asfalto

Nina Simone

Trouble in mind

Nobody knows you when you’re down and out

Tell me more and more and then some

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

Erik Satie

Oro en polvo

Angela Brownridge, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Sinfónica de Londres / Adrian Boult

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Isaac Albéniz

Asturias (arr. para guitarra de federico Moreno Torroba)

Ernesto Bitetti, guitarra

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboé

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Robert Schumann

Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14

Vladimir Horowitz, piano

07.00

Y la mañana va

Edouard Lalo

Rapsodia noruega para orquesta

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz

08.00

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Sergei Prokofiev

Sonata para flauta y piano en Re mayor, op.94

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Carlo Ricciotti

Concertino para cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cuerdas de Budapest / Béla Bánfalvi

09.00

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.32

Orquesta Nacional de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Fritz Kreisler

Penas de amor

Maurice Ravel

Pieza en forma de habanera

Gioachino Rossini

Scherzo

Frank Bridge

Allegro appassionato

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, piano

Emilio Dublanc (1911-1990)

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op 47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Miembros del Coro de Cámara del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral / Cristian Gómez

Alicia Terzián

Carmen Criaturalis (1972)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Domingo Garreffa, corno

Grabado en vivo en 1975

Erwin Schulhoff

Hot Sonata para saxo soprano y piano

María Noel Luzardo, saxo alto

Fernando Pérez, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)