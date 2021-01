Programación Miércoles 20 de Enero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

The Fantastics

Pyramid

Oblique

Jacky Terrasson

Juvenile



Barbara Dane

If I could be with you

Livin’ with the blues

Bye bye blackbird

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D’Arco, Raymond D’Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, “Polaca”

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

07.00

Y la mañana va

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Nocturno para piano N°2 en si menor

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

Romance de Primavera, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadja Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi bemol mayor, K 261

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano

Trío “Tre Musici”

Hector Berlioz

Escena de amor de la ópera Romeo y Julieta

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano

Johan Severin Svendsen

Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, “Concierto Militar”

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

Marin Marais

Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble A los Pies del Rey

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, “La Metamorfosis de Actaeon en ciervo”

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)