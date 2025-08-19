Programación Miércoles 20 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Marquis Hill

Shorter days

Meshell

Barney Kessel

Satin doll

Suzanne Pittson

Without a song

I get sentimental over nothing

00.30

La Trasnoche Clásica

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Josef Fiala

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Shlomo Mintz, violín;

Paul Ostrovsky, piano

06.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b

Ensamble de vientos Holliger

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº3, op.81

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta “El Murciélago”

Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis

John Ireland

Dos piezas para piano: Rapsodia y Tarde de verano

Eric Parkin, piano

Gottfried Heinrich Stölzel

Concerto grosso para seis trompetas y orquesta

Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Debussy

El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi

“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo

John Potter y Douglas Nasrawi, tenores

Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16

Cuarteto Novecento

Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00



Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Moritz Moszkowski

“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19

Sinfonía Varsovia / Ian Hobson

11.00

Los Caminos del Barroco

Biagio Marini

Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1

Il Viaggio Musicale

Biagio Marini

Passacaglia en Sol mayor, op.22

Romanesca / Andrew Manze

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"

Trío Beaux Arts

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Arnold Schoenberg

Noche transfigurada. Sexteto para cuerdas, op.4 (1899)

Cuarteto Emerson

Paul Neubauer, viola

Colin Carr, chelo

Arnold Schönberg

Final de la segunda parte y tercera parte de Gurrelieder, cantata con textos del ciclo de poemas homónimo de Jan Peter Jacobsen

James McCracken, tenor

Werner Klemperer

Coro del Festival de Tanglewood

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Béla Bartók

Concierto para dos pianos, percusión y orquesta

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Giacomo Meyerbeer

Aria de Inés, del primer acto de la opera La Africana

Diana Damrau, soprano

Orquesta de la Opera de Lyon / Emmanuel Villaume

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

Jan Dimas Zelenza (compositor checo, 1679-1745)

Sinfonía a 8 en la menor

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Joaquín Turina

Suite de danzas del siglo XIX, op.79

Jordi Masó, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº13 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.253

Miembros del Holliger Wind Ensemble

20.00

La Gran Aldea

Enrique Granados

Escenas románticas

Uta Weyand, piano

Cristóbal Halffter

Tres piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Arditti

José Nonó

Sinfonía en Fa mayor

Concerto Köln

21.00

Música Nocturna

Carl Orff

Carmina Burana

Laura Claycomb, soprano

Barry Banks, tenor

Christopher Maltman, barítono

Coro de Niños Tiffin

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la NDR Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

Darius Milhaud

La creación del mundo, op.81

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Pablo Sarasate

Danza española N°1, “Malagueña”

Danza española N°4, “Jota Navarra”

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Prólogo de la ópera La leyenda del urutaú, con libreto de José Oliva Nogueira (1932)

Víctor de Narké, bajo-barítono

Luisa Sofía, soprano

Eduardo Serrammida, tenor

Coro Lagun Onak

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 9 de junio de 1983

Enrique Albano

Obertura norteña

Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini