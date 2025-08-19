PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

19/08/2025

Programación Miércoles 20 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Marquis Hill
Shorter days
Meshell

Barney Kessel
Satin doll

Suzanne Pittson
Without a song
I get sentimental over nothing

00.30
La Trasnoche Clásica

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano

Josef Fiala
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Shlomo Mintz, violín;
Paul Ostrovsky, piano

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b
Ensamble de vientos Holliger

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº3, op.81
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Johann Strauss (hijo)
Obertura de la opereta “El Murciélago”
Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis

John Ireland
Dos piezas para piano: Rapsodia y Tarde de verano
Eric Parkin, piano

Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn

Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano

Claudio Monteverdi
“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs

Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16
Cuarteto Novecento

Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)
Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

10.00

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Maxim Vengerov, violín
Alexander Markovich, piano

Moritz Moszkowski
“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19
Sinfonía Varsovia / Ian Hobson

11.00
Los Caminos del Barroco

Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale

Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale

Biagio Marini
Passacaglia en Sol mayor, op.22
Romanesca / Andrew Manze

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"
Trío Beaux Arts

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental

Arnold Schoenberg
Noche transfigurada. Sexteto para cuerdas, op.4 (1899)
Cuarteto Emerson
Paul Neubauer, viola
Colin Carr, chelo

Arnold Schönberg
Final de la segunda parte y tercera parte de Gurrelieder, cantata con textos del ciclo de poemas homónimo de Jan Peter Jacobsen
James McCracken, tenor
Werner Klemperer
Coro del Festival de Tanglewood
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Béla Bartók
Concierto para dos pianos, percusión y orquesta
Martha Argerich y Nelson Freire, pianos
Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Giacomo Meyerbeer
Aria de Inés, del primer acto de la opera La Africana
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Opera de Lyon / Emmanuel Villaume

Max Bruch
Trío en do menor, op.5
Trío Göbel de Berlín

Jan Dimas Zelenza (compositor checo, 1679-1745)
Sinfonía a 8 en la menor
Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Joaquín Turina
Suite de danzas del siglo XIX, op.79
Jordi Masó, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº13 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.253
Miembros del Holliger Wind Ensemble

20.00
La Gran Aldea

Enrique Granados
Escenas románticas
Uta Weyand, piano

Cristóbal Halffter
Tres piezas para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Arditti

José Nonó
Sinfonía en Fa mayor
Concerto Köln

21.00
Música Nocturna

Carl Orff
Carmina Burana
Laura Claycomb, soprano
Barry Banks, tenor
Christopher Maltman, barítono
Coro de Niños Tiffin
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la NDR Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

Darius Milhaud
La creación del mundo, op.81
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Pablo Sarasate
Danza española N°1, “Malagueña”
Danza española N°4, “Jota Navarra”
Tianwa Yang, violín
Markus Hadulla, piano

23.00
Industria Nacional

Gilardo Gilardi
Prólogo de la ópera La leyenda del urutaú, con libreto de José Oliva Nogueira (1932)
Víctor de Narké, bajo-barítono
Luisa Sofía, soprano
Eduardo Serrammida, tenor
Coro Lagun Onak
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 9 de junio de 1983

Enrique Albano
Obertura norteña
Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini