Programación Miércoles 20 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Marquis Hill
Shorter days
Meshell
Barney Kessel
Satin doll
Suzanne Pittson
Without a song
I get sentimental over nothing
00.30
La Trasnoche Clásica
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Josef Fiala
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Shlomo Mintz, violín;
Paul Ostrovsky, piano
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para vientos Nro.4 en Si bemol mayor, K.159b
Ensamble de vientos Holliger
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob Van Asperen, clave
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº3, op.81
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
Johann Strauss (hijo)
Obertura de la opereta “El Murciélago”
Orquesta Sinfónica de Londres / John Georgiadis
John Ireland
Dos piezas para piano: Rapsodia y Tarde de verano
Eric Parkin, piano
Gottfried Heinrich Stölzel
Concerto grosso para seis trompetas y orquesta
Maurice André, Bernard Soustrot, Guy Touvron, Thierry Caens, Jean-Paul Leroy y Jacques Jarmasson, trompetas
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Claude Debussy
El rincón de los niños. Arreglo para orquesta de André Caplet)
Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstamn
Alexander Alyabiev
Sonata para violín y piano en mi menor
Lievon Ambarpumyan, violín
Mijail Voskresensky, piano
Claudio Monteverdi
“Ogni amante e guerrier”, madrigal para dos tenores y continuo
John Potter y Douglas Nasrawi, tenores
Ensamble instrumental Tragicomedia / Steven Stubbs
Darius Milhaud
Sinfonía Nº12, op.390, "Rural"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
Marcial Del Adalid (compositor español, 1826-1881)
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.16
Cuarteto Novecento
Donald Francis Tovey (pianista y compositor escocés, 1875-1940)
Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15
Steven Osborne, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
10.00
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en La mayor, "La transformación de los campesinos licios en ranas"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Maxim Vengerov, violín
Alexander Markovich, piano
Moritz Moszkowski
“La coronación en Reims”, del poema sinfónico Juana de Arco, op.19
Sinfonía Varsovia / Ian Hobson
11.00
Los Caminos del Barroco
Biagio Marini
Piezas de “Affetti Musicali”, op. 1
Il Viaggio Musicale
Biagio Marini
Biagio Marini
Passacaglia en Sol mayor, op.22
Romanesca / Andrew Manze
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Trío Nº5 en Re mayor, op.70, Nº1, "Fantasma"
Trío Beaux Arts
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Arnold Schoenberg
Noche transfigurada. Sexteto para cuerdas, op.4 (1899)
Cuarteto Emerson
Paul Neubauer, viola
Colin Carr, chelo
Arnold Schönberg
Final de la segunda parte y tercera parte de Gurrelieder, cantata con textos del ciclo de poemas homónimo de Jan Peter Jacobsen
James McCracken, tenor
Werner Klemperer
Coro del Festival de Tanglewood
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Béla Bartók
Concierto para dos pianos, percusión y orquesta
Martha Argerich y Nelson Freire, pianos
Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman
Giacomo Meyerbeer
Aria de Inés, del primer acto de la opera La Africana
Diana Damrau, soprano
Orquesta de la Opera de Lyon / Emmanuel Villaume
Max Bruch
Trío en do menor, op.5
Trío Göbel de Berlín
Jan Dimas Zelenza (compositor checo, 1679-1745)
Sinfonía a 8 en la menor
Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz
Joaquín Turina
Suite de danzas del siglo XIX, op.79
Jordi Masó, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº13 para instrumentos de viento en Fa mayor, K.253
Miembros del Holliger Wind Ensemble
20.00
La Gran Aldea
Enrique Granados
Escenas románticas
Uta Weyand, piano
Cristóbal Halffter
Tres piezas para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Arditti
José Nonó
Sinfonía en Fa mayor
Concerto Köln
21.00
Música Nocturna
Carl Orff
Carmina Burana
Laura Claycomb, soprano
Barry Banks, tenor
Christopher Maltman, barítono
Coro de Niños Tiffin
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la NDR Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski
Darius Milhaud
La creación del mundo, op.81
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck
Pablo Sarasate
Danza española N°1, “Malagueña”
Danza española N°4, “Jota Navarra”
Tianwa Yang, violín
Markus Hadulla, piano
23.00
Industria Nacional
Gilardo Gilardi
Prólogo de la ópera La leyenda del urutaú, con libreto de José Oliva Nogueira (1932)
Víctor de Narké, bajo-barítono
Luisa Sofía, soprano
Eduardo Serrammida, tenor
Coro Lagun Onak
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 9 de junio de 1983
Enrique Albano
Obertura norteña
Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini