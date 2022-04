Programación Miércoles 20 de Abril

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Paul Winter Sextet

A bun dance

Papa Zimbi

Tommy Flanagan y Jaki Byard

Something to live for

Our delight

Blue Harlem

Real life

Did we have any fun?

I dare you baby

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Anthony Holborne

Pavana y gallarda para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285ª

William Bennett, flauta

Trío Grumiaux

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Alessandro Scarlatti

Carlo, rey de Alemania. "Del ciel sui giri"

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Luis de Milán

Tiento para vihulea Nº1

Christopher Wilson, vihuela

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22

Cuarteto Borodin

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, Ryom 418

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Heitor Villa-Lobos

El carnaval de los niños

Yukio Miyazaki, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont



08.00



Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Nicolai Medtner

Sonata trágica, op.38, Nº5

Yevgeny Sudbin, piano

Johann Adolf Hasse

Miserere en mi menor

Greta de Reyghere, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Ian Honeyman, tenor

Dirk Snellings, bajo

Coro y orquesta “il Fondamento” / Paul Dombrecht

09.00



Johan Kvandal

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Vincent d’Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

10.00

Aram Khachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Arabella Steinbacher, violín

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sakari Oramo

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Alfonso el Sabio

Non é gran cosa, Cantiga Nº26

Magister Airardus Viziliacensis

Anua Gaudia, del Códice Calixtino

Anónimo

Dum Pater Familias, del Códice Calixtino

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Luis Gianneo

Concierto “Aymará” para violín y orquesta (1942)

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Susana Antón (1941)

Canciones (1977)

Gloria López, soprano

Marcela González, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)