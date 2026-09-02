PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

02/09/2026

Programación miércoles 2 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Scott Hamilton
Intermission riff
Parker's pals

Thierry Maillard
Monument Valley

Victoria Urusova
Just One Word
My Light in the Emptiness

00.30
Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op. 87
Academy Chamber Ensemble

Claudio Monteverdi
Combate de Tancredi y Clorinda
Andrew King, tenor
Emma Kirkby, soprano
Paul Agnew, tenor
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Fernando Sor
Estudio para guitarra en La mayor, op. 6 Nº 6
Frank Bungarten, guitarra

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº 3 en do menor, op. 37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Cecile Chaminade
Trío Nº 2 en la menor, op. 34
Trío Tzigane

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El arte del violín, op. 3 Nº 3
Susanne Lautenbacher, violín
Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº 3 en fa sostenido menor, op. 23
Bern Glemser, piano

Alexander Glazunov
Sinfonía Nº 2 en fa sostenido menor, op. 16, "A la memoria de Liszt"
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms
Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op. 53
Marjana Lipovsek, contralto
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Coro Ernst Senfl

Antonin Dvorák
Leyendas, op. 59
Dúo Crommelynck, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº 2 en si menor, BWV 1067
Wolfgang Schulz, flauta
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52
Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº 2 en Re mayor, op. 94a
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano

Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9
The Parley of Instruments / Peter Holman

Isaac Albéniz
Asturias (Leyenda)
Daniel Küper, guitarra

Claude Debussy
Rapsodia para clarinete y orquesta, L. 116
George Pieterson, clarinete
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº 3 en Sol mayor, K. 216
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

07.00
Y la mañana va

Hilding Rosenberg
Obertura de la ópera cómica "Los carruajes en fuga"
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert
Tres piezas para piano, D. 946
Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere
"Phoenix", de la suite del ballet La amapola roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

08.00

Giovanni Francesco Giuliani
Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor
Cuarteto Plectr'Archi

Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano

Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op. 72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

09.00

Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball

Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op. 75
Boris Berman, piano

Paul Hindemith
Música de concierto para orquesta de cuerdas y metales, op. 50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade
Trío Nº 1 en sol menor, op. 11
Trío Parnassus

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garforth

11.00
Los caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully
Suite de la ópera "Armide"
Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka
Luigi Rossi
Fragmentos de la ópera "L'Orfeo"
Ensemble Allabastrina / Elena Sartori

Francesco Cavalli
Dos arias de "Ercole amante"

  • Ma in amor ciò ch'altri fura
  • E vuol dunque Ciprigna
    Mariana Flores, soprano
    Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Michel Mascitti
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº 1
Quartetto Vanvitelli

12.00
Al mediodía

Jules Massenet
"Castellana", "Aragonesa", "Madrileña" y "Navarresa", de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Alberto Ginastera
Pampeana Nº 2, op. 21
Sol Gabetta, cello
Lauma Skride, piano

Carlos Baguer
Sinfonía Nº 5 en Re mayor
Orquesta Barroca de Sevilla / Manfredo Kraemer

Giovanni Girolamo Kapsberger
Avrilla mia, aria
Costanze Backes, soprano
Mike Fentross, chitarrone

Maria Grenfell
El robo de Tutunui
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young

13.00
Dos horas con la actualidad (Boris)

15.00
Música documental

Charles Gounod
Misa solemne de Santa Cecilia (1855)
Irmgard Seefried, soprano
Gerhard Stolze, tenor
Hermann Uhde, bajo-barítono
Coro Checo de Praga
Orquesta Filarmónica Checa / Igor Markevitch

18.00
El regreso

18.00
El regreso

Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Antonín Dvořák
Serenata para vientos, op. 44
Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9
Trío Locatelli

19.00

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op. 126
Nelson Goerner, piano

Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Jules Massenet
“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

20.00
Momentos musicales

Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52
Alfred Brendel, piano

Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op. 41 Nº 1
Cuarteto Gringolts

21.00

Angelo Ragazzi
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op. 1 Nº 12, "Pastoral"
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op. 114
Alan Hacker, clarinete
Jennifer Ward Clark, chelo
Richard Burnett, piano

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op. 80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

22.00
Industria Nacional

Gustavo Dirié
Tonos del arcángel, para coro de cámara femenino, fagot y un percusionista (2000)
Ezequiel Fainguersch, fagot
Jeffrey Handel, percusión
Ensamble Vocal de Cámara / Debrae Shearer

Richard Strauss
Don Juan, op. 20, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza

Alejandro Sacchetti
Cuatro preludios para chelo solo (1998)
Silvia Luna, chelo

23.00
Complemento musical

Ludwig van Beethoven
Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1 Nº 2
Trío Beaux Arts

Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op. 22
Boris Berman, piano
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