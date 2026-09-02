Programación miércoles 2 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Scott Hamilton
Intermission riff
Parker's pals
Thierry Maillard
Monument Valley
Victoria Urusova
Just One Word
My Light in the Emptiness
00.30
Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op. 87
Academy Chamber Ensemble
Claudio Monteverdi
Combate de Tancredi y Clorinda
Andrew King, tenor
Emma Kirkby, soprano
Paul Agnew, tenor
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Fernando Sor
Estudio para guitarra en La mayor, op. 6 Nº 6
Frank Bungarten, guitarra
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº 3 en do menor, op. 37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Cecile Chaminade
Trío Nº 2 en la menor, op. 34
Trío Tzigane
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El arte del violín, op. 3 Nº 3
Susanne Lautenbacher, violín
Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr
Alexander Scriabin
Sonata para piano Nº 3 en fa sostenido menor, op. 23
Bern Glemser, piano
Alexander Glazunov
Sinfonía Nº 2 en fa sostenido menor, op. 16, "A la memoria de Liszt"
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Johannes Brahms
Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op. 53
Marjana Lipovsek, contralto
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Coro Ernst Senfl
Antonin Dvorák
Leyendas, op. 59
Dúo Crommelynck, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº 2 en si menor, BWV 1067
Wolfgang Schulz, flauta
Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52
Alfred Brendel, piano
Sergei Prokofiev
Sonata para violín y piano Nº 2 en Re mayor, op. 94a
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9
The Parley of Instruments / Peter Holman
Isaac Albéniz
Asturias (Leyenda)
Daniel Küper, guitarra
Claude Debussy
Rapsodia para clarinete y orquesta, L. 116
George Pieterson, clarinete
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº 3 en Sol mayor, K. 216
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
07.00
Y la mañana va
Hilding Rosenberg
Obertura de la ópera cómica "Los carruajes en fuga"
Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths
Franz Schubert
Tres piezas para piano, D. 946
Maurizio Pollini, piano
Reinhold Gliere
"Phoenix", de la suite del ballet La amapola roja
Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer
08.00
Giovanni Francesco Giuliani
Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor
Cuarteto Plectr'Archi
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Bernhard Romberg
Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op. 72
Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe
09.00
Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball
Sergei Prokofiev
Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op. 75
Boris Berman, piano
Paul Hindemith
Música de concierto para orquesta de cuerdas y metales, op. 50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert
10.00
Cecile Chaminade
Trío Nº 1 en sol menor, op. 11
Trío Parnassus
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
John Ireland
Suite de las tierras bajas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garforth
11.00
Los caminos del Barroco
Jean-Baptiste Lully
Suite de la ópera "Armide"
Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka
Luigi Rossi
Fragmentos de la ópera "L'Orfeo"
Ensemble Allabastrina / Elena Sartori
Francesco Cavalli
Dos arias de "Ercole amante"
- Ma in amor ciò ch'altri fura
- E vuol dunque Ciprigna
Mariana Flores, soprano
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
Michel Mascitti
Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº 1
Quartetto Vanvitelli
12.00
Al mediodía
Jules Massenet
"Castellana", "Aragonesa", "Madrileña" y "Navarresa", de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge
Alberto Ginastera
Pampeana Nº 2, op. 21
Sol Gabetta, cello
Lauma Skride, piano
Carlos Baguer
Sinfonía Nº 5 en Re mayor
Orquesta Barroca de Sevilla / Manfredo Kraemer
Giovanni Girolamo Kapsberger
Avrilla mia, aria
Costanze Backes, soprano
Mike Fentross, chitarrone
Maria Grenfell
El robo de Tutunui
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young
13.00
Dos horas con la actualidad (Boris)
15.00
Música documental
Charles Gounod
Misa solemne de Santa Cecilia (1855)
Irmgard Seefried, soprano
Gerhard Stolze, tenor
Hermann Uhde, bajo-barítono
Coro Checo de Praga
Orquesta Filarmónica Checa / Igor Markevitch
18.00
El regreso
18.00
El regreso
Frédéric Chopin
Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański
Antonín Dvořák
Serenata para vientos, op. 44
Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9
Trío Locatelli
19.00
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op. 126
Nelson Goerner, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Jules Massenet
“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther
Marie-Nicole Lemieux, contralto
Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
20.00
Momentos musicales
Ralph Vaughan Williams
Cinco variantes de Dives y Lazarus
Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52
Alfred Brendel, piano
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op. 41 Nº 1
Cuarteto Gringolts
21.00
Angelo Ragazzi
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op. 1 Nº 12, "Pastoral"
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op. 114
Alan Hacker, clarinete
Jennifer Ward Clark, chelo
Richard Burnett, piano
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op. 80
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster
22.00
Industria Nacional
Gustavo Dirié
Tonos del arcángel, para coro de cámara femenino, fagot y un percusionista (2000)
Ezequiel Fainguersch, fagot
Jeffrey Handel, percusión
Ensamble Vocal de Cámara / Debrae Shearer
Richard Strauss
Don Juan, op. 20, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza
Alejandro Sacchetti
Cuatro preludios para chelo solo (1998)
Silvia Luna, chelo
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1 Nº 2
Trío Beaux Arts
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op. 22
Boris Berman, piano
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