Programación miércoles 2 de septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Scott Hamilton

Intermission riff

Parker's pals

Thierry Maillard

Monument Valley

Victoria Urusova

Just One Word

My Light in the Emptiness

00.30

Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op. 87

Academy Chamber Ensemble

Claudio Monteverdi

Combate de Tancredi y Clorinda

Andrew King, tenor

Emma Kirkby, soprano

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Fernando Sor

Estudio para guitarra en La mayor, op. 6 Nº 6

Frank Bungarten, guitarra

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº 3 en do menor, op. 37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Cecile Chaminade

Trío Nº 2 en la menor, op. 34

Trío Tzigane

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El arte del violín, op. 3 Nº 3

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº 3 en fa sostenido menor, op. 23

Bern Glemser, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº 2 en fa sostenido menor, op. 16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johannes Brahms

Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op. 53

Marjana Lipovsek, contralto

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Antonin Dvorák

Leyendas, op. 59

Dúo Crommelynck, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº 2 en si menor, BWV 1067

Wolfgang Schulz, flauta

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52

Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº 2 en Re mayor, op. 94a

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9

The Parley of Instruments / Peter Holman

Isaac Albéniz

Asturias (Leyenda)

Daniel Küper, guitarra

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta, L. 116

George Pieterson, clarinete

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº 3 en Sol mayor, K. 216

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica "Los carruajes en fuga"

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D. 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

"Phoenix", de la suite del ballet La amapola roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

08.00

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Re mayor

Cuarteto Plectr'Archi

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op. 72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

09.00

Gustav Holst

Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op. 75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto para orquesta de cuerdas y metales, op. 50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº 1 en sol menor, op. 11

Trío Parnassus

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garforth

11.00

Los caminos del Barroco

Jean-Baptiste Lully

Suite de la ópera "Armide"

Orquesta Histórica / Martyna Pastuszka

Luigi Rossi

Fragmentos de la ópera "L'Orfeo"

Ensemble Allabastrina / Elena Sartori

Francesco Cavalli

Dos arias de "Ercole amante"

Ma in amor ciò ch'altri fura

E vuol dunque Ciprigna

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Michel Mascitti

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op. 9 Nº 1

Quartetto Vanvitelli

12.00

Al mediodía

Jules Massenet

"Castellana", "Aragonesa", "Madrileña" y "Navarresa", de la música de ballet de la ópera El Cid

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Alberto Ginastera

Pampeana Nº 2, op. 21

Sol Gabetta, cello

Lauma Skride, piano

Carlos Baguer

Sinfonía Nº 5 en Re mayor

Orquesta Barroca de Sevilla / Manfredo Kraemer

Giovanni Girolamo Kapsberger

Avrilla mia, aria

Costanze Backes, soprano

Mike Fentross, chitarrone

Maria Grenfell

El robo de Tutunui

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Kenneth Young

13.00

Dos horas con la actualidad (Boris)

15.00

Música documental

Charles Gounod

Misa solemne de Santa Cecilia (1855)

Irmgard Seefried, soprano

Gerhard Stolze, tenor

Hermann Uhde, bajo-barítono

Coro Checo de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Igor Markevitch

18.00

El regreso

18.00

El regreso

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op. 14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Antonín Dvořák

Serenata para vientos, op. 44

Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Sol mayor, op. 6, Nº 9

Trío Locatelli

19.00

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op. 126

Nelson Goerner, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre motivos de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Jules Massenet

“Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place”, de la ópera Werther

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

20.00

Momentos musicales

Ralph Vaughan Williams

Cinco variantes de Dives y Lazarus

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº 62 en Mi bemol mayor, Hob. XVI:52

Alfred Brendel, piano

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op. 41 Nº 1

Cuarteto Gringolts

21.00

Angelo Ragazzi

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op. 1 Nº 12, "Pastoral"

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op. 114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op. 80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

22.00

Industria Nacional

Gustavo Dirié

Tonos del arcángel, para coro de cámara femenino, fagot y un percusionista (2000)

Ezequiel Fainguersch, fagot

Jeffrey Handel, percusión

Ensamble Vocal de Cámara / Debrae Shearer

Richard Strauss

Don Juan, op. 20, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza

Alejandro Sacchetti

Cuatro preludios para chelo solo (1998)

Silvia Luna, chelo

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Trío Nº 2 en Sol mayor, op. 1 Nº 2

Trío Beaux Arts

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op. 22

Boris Berman, piano

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