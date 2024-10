Programación Miércoles 2 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Barron

Around the world

Big Bill

Zaccai Curtis

Someday my prince will come

Emilie Schiott

Coming home

Power to choose

Like a sunday

00.30

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete;

Nobuko Imai, viola;

Roger Vignoles, piano

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196

Angelica May, chelo

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Vincenzo Bellini

Torna, vezzosa Fillide

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Tausch

Concierto para dos clarinetes y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, op.27

Thea King y Nicholas Bucknall, clarinetes

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Martin Jones, piano

06.00

Y la mañana va

William Sterndale Bennett

Las náyades, obertura op.15

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Ernst Ludwig Leitner

Homenaje a Haydn

Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart



07.00

Félix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)

Obertura de la ópera “Gudrun”

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

John O'Conor, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ensamble Romanesca

Alexander Borodin

“En las estepas de Asia central”, poema sinfónico

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Jean Sibelius

“El álamo”, “El abedul” y “El pino”, del ciclo “Los Árboles”, op.75

Håvard Gimse, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

09.00

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Sinfonía en re menor

Orquesta Filarmónica de Jena / Simon Gaudenz

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Fontenay



10.00

Johann Wenzel Kalliwoda

Concertino para oboe y orquesta en Fa mayor, op.110

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Jörgen Jersild (compositor y pedagogo danés, 1913-2004)

Tres piezas de concierto para piano

Hans Pälson, piano

Malcolm Arnold

“Sweeney Todd”, suite de concierto, op.68a

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Concierto para cuatro clavecines en la menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para violonchelo y orquesta en La mayor, (catálogo Helm) H 439

Truls Mørk, violonchelo

Los Violines del Rey / Bernard Labadie

Wilhelm Friedemann Bach

Sinfonía en Re mayor

Tafelmusik /Jeanne Lamon.

Johann Christian Bach

Sonata en do menor, op. 5 Nº 6

Trevor Pinnock, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20ª

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakespeare op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35 (1888)

Orquesta Sinfónica de Londres / Yevgeni Svetlanov

John Georgeadis, violín

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (registro en vivo)

Coro de la Ciudad de Birmingham

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº3 en la menor, op.85

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

19.00

Antonio Vivaldi

Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor, R.580, op.3, Nº10

János Rolla, Kálmán Kostyál, Zoltán Tfirst, György Lovas, violines

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Joaquín Rodrigo

Cuatro madrigales amatorios

Maria Bayo, soprano

Juan Antonio Álvarez Parejo, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353

Cuarteto Melos

John Marsh (compositor inglés 1752 – 1828)

Sinfonía Nº8 en Sol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Joseph Umstatt

Concierto para violín y orquesta Nº6 en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Goebel de Berlín

Joseph Strauss

Selección de valses

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Irma Urteaga

Cordamantes (2006)

Gabriela Olcese, violín

John Calabrese, viola d’amore

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de General San Martín / Ricardo Luna