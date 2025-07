Programación Miércoles 2 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Al Hirt

Holiday for trumpet

Do nothin’ till you hear from me

Margie

Black Lives

Fifth dimension

Valley of kings

Arooj Aftab

Aey nehin

Autumn leaves

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Orquesta “Il Fondamento” / Paul Dombrecht

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Stefan Vladar, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta Sinfónica CSR de Bratislava / Adriano

07.00

Arnold Bax

Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Józef Wieniawsky

Polonesa triunfal, op.21

Julia Kociuban, piano

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Reinhold Gliere

“Escena y Danza de los Dedos de Oro” y “Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

08.00

Amilcare Ponchielli

Cuarteto para flauta, oboe, dos clarinetes y orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

Louise Farrenc (compositora y pianista francesa, 1804-1875)

Vals brillante y Nocturno

Konstanze Eickhorst, piano

Franz Schubert

Kyrie y Gloria de la Misa en Mi bemol mayor, D.950

Karita Mattila, soprano

Marjana Lipovsek, contralto

Jerry Hadley, tenor

Coro de la Opera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado.

09.00

Edvard Grieg

Tres danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Obertura y Romanza, de la ópera cómica "Rey Manfredo", op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter



Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos



10.00

Franz Schmidt (compositor y pianista austríaco, 1874-1939)

Variaciones concertantes sobre un tema de Beethoven, para piano y orquesta

Ragna Schirmer, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Andrey Boreyko

Jana Obrovska (compositora checa, 1930 - 1987)

Homenaje a Bela Bartoik

Roberto Aussel, guitarra

Johan Svendsen

“Romeo y Julieta”, fantasía para orquesta, op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Nicolò Paganini

Selección de los Veinticuatro caprichos para violín, op.1

Midori, violín

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Felix Mendelssohn

Cuarteto en fa menor, op.80

Cuarteto Melos de Stuttgart

Béla Bartók

Kossuth, poema sinfónico (1903)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Andrés Orozco-Estrada

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Moritz Moszkowski

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Barbara Strozzi

L’Eraclito amoroso

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

19.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Daniil Trifonov, piano

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Sol mayor, op.24, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

20.00

La Gran Aldea (Polonia)

Mieczysław Karłowicz

Estanislao y Ana Oświęcim, poema sinfónico op.12

Orquesta Filarmónica del Estado de Silesia / Jerzy Salwarowski

Henryk Górecki (1933 – 2010)

Segundo y tercer movimiento de la Sinfonía Nº3, “De los cantos tristes”

Zofia Kilanowicz, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Antoni Wit

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta Nº3 en Fa mayor, op.9, Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

22.00

Leo Brouwer

Concierto elegíaco para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta de Cámara RCA Victor / Leo Brouwer

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en re menor

The Chandos Baroque Players

23.00

Industria Nacional

Martín Matalón

Rugged, para doble orquesta (2018)

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

Isaac Albéniz

Iberia. Tercer cuaderno (“El Albaicín”, “El Polo” y “Lavapiés”)

Nelson Goerner, piano

Giacinto Scelsi

Gloria

John Taverner

El cordero

Alfred Schnittke

“Hombres cristianos, reuníos”, de los Rezos penitenciales

Estudio Coral de Buenos Aires, grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, Buenos Aires, el 26 de mayo de 2017