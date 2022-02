Programación Miércoles 2 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

Trasnoche Jazz

Hampton Hawes

Big foot

Yesterdays

Verneri Pohjola

Inke and me

Brianna Thomas

Since I fell for you

Don’t let the sun catch you crying

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

Johann Sebastian Bach

Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912

András Schiff, piano

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Arthur Rubinstein, piano

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, soprano

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67

Cuarteto Tátrai

Manuel Ponce

Estampas nocturnas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Artur Schnabel, piano

Claude Debussy

Reverie, L.68 (transcripción para orquesta)

Orquesta London Promenade / Eric Hammerstein

Y la mañana va

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere (compositor italiano, 1706-1761)

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

Sinfonía N°2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (checo, 1870-1949)

Inquieto, de los Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Do mayor, op.76, Nº3, ”El Emperador”

Cuarteto Amadeus

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

José Serebrier (director y compositor uruguayo, 1938)

Concierto para flauta y orquesta “con tango”

Sharon Bezaly, flauta

Orquesta de Cámara de Australia / Richard Tognetti

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Adolph Hasse

“Fra quest’ombre”, del Acto II de la ópera “Solimano”

Vivica Genaux, mezzosoprano

Orquesta Armonia Atenea / George Petrou

Organística (Matías Sagrera)

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

Artista de Moda (Boris)

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

Así de Simple (Ricardo Salton)

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

Siete Notas (Calenna Garba)

Después del Concierto (Martín Wullich)