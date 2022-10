Programación Miércoles 19 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Gary Smulyan

Little Miss Halfsteps

Up in Betty’s room

Brett Garsed

Snout

Peggy Lee

I see a million people

Keep me in mind

Let’s do it (let’s fall in love)

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Eugen Jochum

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13 (apéndice publicado en 1873)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Isaac Albéniz

Mallorca, op.202 (transcripción para guitarra)

Marcelo Galliano, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano;

Vassili Kan, trompeta

Los Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

07.00

Y la mañana va

Jean Françaix

Obertura anacreóntica

Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Fa mayor, K.613

Ingrid Haebler, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”

The Rare Fruits Council

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

08.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.1 op.41

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

09.00



Alexander Zemlinsky

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15

Cuarteto Brodsky

Michael Tippett

Pequeña música para cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Federico Mompou

Suite compostelana para guitarra

Andrés Segovia, guitarra

Dmitri Shostakovich

“La edad de oro”, suite de ballet, op.22

Orquesta Sinfónica de Londres / Walter Weller

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

César Stiatessi (1881-1934)

Fragmentos de la ópera Blanca de Beaulieu

Patricia González, soprano

Eduardo Ayas, tenor

Alejandro Sewrjugin, barítono

Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda / Carlos Calleja

Grabado en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda el 11 de octubre de 1996

Claude Debussy

Sonata para flauta, viola y arpa

Trío Luminar

Oscar Strasnoy (1970)

“Y”, N°2 del ciclo Sum

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Susanna Mälki

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)