Programación miércoles 19 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Wycliffe Gordon
Pie eye’s blues
Jeep’s blues
Leon “Foster” Thomas
Sleepless nights
Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Honeysuckle rose
The more I see you
S’ wonderful
00.30
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, "Dumky"
Trío de Oslo
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of Instruments / Peter Holman
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko
Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg
Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano
Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov
Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst
Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano
07.00
Y la mañana va
Charles Bestor
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha
Charles Mayer
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel
Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nº2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson
Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach
Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Durante
Concierto para cuerdas “La pazzia”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Johann Sebastian Bach
Concierto de Brandemburgo Nº6
Orquesta Barroca de Friburgo
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo, H.588
Paradiso Musicale
Georg Philipp Telemann
Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Florian Deuter, viola
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Domenico Cimarosa
Sexteto en Fa mayor, para fortepiano, arpa, violín, viola da gamba y fagot
Andrea Coen, piano
Mara Galassi, arpa
Federico Guglielmo, violín
Vittorio Ghielmi, chelo
Pietro Bosna, viola da gamba
Paolo Tognon, fagot
Jacques Offenbach
Final del segundo acto de la opereta La Péricole
Régine Crespin, soprano
Alain Vanzo, tenor
Jules Bastin, bajo
Otros cantantes
Solistas del Coro de la Ópera del Rin
Orquesta Filarmónica de Estrasburgo / Alain Lombard
Jacques Offenbach
“Barcarola”, de la ópera Los cuentos de Hoffmann
Fatima Said, soprano
Marianne Crebassa, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Sascha Goetzel
Jacques Offembach
“Galop infernal”, de la opereta Orfeo en los infiernos
Solistas, Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Mark Minkowski
Silvestre Revueltas
Ocho por radio
New Music Group de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen
Johann Nepomuk Hummel
Cuatro números del ballet Safo de Mitelene, op.68
London Mozart Players / Howard Shelley
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música del Romanticismo)
Franz Liszt
Sonata en si menor, para piano
Sviatoslav Richter, piano
Jean Sibelius
En saga (Una leyenda), op.9, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Emmanuel Chabrier
Suite pastoral
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.2, Nº2
Trío Locatelli
Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Kornél Zempléni, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Roeland Hendrikx, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Richard Wagner
“Muerte de amor” de Tristán e Isolda
Jessye Norman, soprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
20.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín
András Schiff, piano
Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de bassetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos
Richard Wagner
Obertura de “El holandés errante”, WWV 69
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Ferenc Erkel
Hunyadi László: csárdás y palotás
Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik
21.00
Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Thomas Arne
Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Francis Poulenc
Sonata para oboe y piano
Hansjörg Schellenberger, oboe
Rolk Koenen, piano
22.00
Industria Nacional
Giambatista Martini
Largo y Toccata, para órgano
Enrique Rimoldi, órgano
Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Ljerko Spiller, violín
Suzanne Gyr, piano
Sergio Parotti
Una incursión. Tango para orquesta de cuerdas, op.51
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación / Sebastiano De Filippi
Tradicional
Lord, I Want Two Wings (Señor quiero dos alas), Same Train (El mismo tren) y I Got Shoes (Tengo zapatos), negro spirituals
Coro Estable de Rosario / Cristián Hernández Larguía
Frédéric Chopin
Variaciones sobre un tema de La Cenerentola de Rossini
Claude Debussy
La plus que lente
Claudio Barile, flauta
Romana De Piaggi, arpa
23.00
Complemento musical
Ástor Piazzolla
Soledad
Emanuel Ax - Pablo Ziegler, pianos
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Ulbricht
Niels Gade
Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10
Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt