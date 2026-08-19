Programación miércoles 19 de agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Wycliffe Gordon

Pie eye’s blues

Jeep’s blues

Leon “Foster” Thomas

Sleepless nights

Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap

Honeysuckle rose

The more I see you

S’ wonderful

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, "Dumky"

Trío de Oslo

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete

Emanuel Ax, piano

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1, H.306

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"

Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach

El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Pieter van Maldere

Sinfonía en La mayor con viola obligada

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Y la mañana va

Charles Bestor

Obertura para una comedia romántica

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer

Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300

Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Carl Nielsen

“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

Arthur Bliss

Tríptico para piano

Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Ermanno Wolf Ferrari

Trío Nº2 en Fa sostenido mayor, op.7

Franco Mezzena, violín

Sergio Patria, chelo

Elena Ballario, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

František Xaver Thuri, violín

Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Ensamble de Jutlandia

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Durante

Concierto para cuerdas “La pazzia”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandemburgo Nº6

Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo, H.588

Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

Al Mediodía

Domenico Cimarosa

Sexteto en Fa mayor, para fortepiano, arpa, violín, viola da gamba y fagot

Andrea Coen, piano

Mara Galassi, arpa

Federico Guglielmo, violín

Vittorio Ghielmi, chelo

Pietro Bosna, viola da gamba

Paolo Tognon, fagot

Jacques Offenbach

Final del segundo acto de la opereta La Péricole

Régine Crespin, soprano

Alain Vanzo, tenor

Jules Bastin, bajo

Otros cantantes

Solistas del Coro de la Ópera del Rin

Orquesta Filarmónica de Estrasburgo / Alain Lombard

Jacques Offenbach

“Barcarola”, de la ópera Los cuentos de Hoffmann

Fatima Said, soprano

Marianne Crebassa, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Sascha Goetzel

Jacques Offembach

“Galop infernal”, de la opereta Orfeo en los infiernos

Solistas, Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Mark Minkowski

Silvestre Revueltas

Ocho por radio

New Music Group de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Nepomuk Hummel

Cuatro números del ballet Safo de Mitelene, op.68

London Mozart Players / Howard Shelley

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música del Romanticismo)

Franz Liszt

Sonata en si menor, para piano

Sviatoslav Richter, piano

Jean Sibelius

En saga (Una leyenda), op.9, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.2, Nº2

Trío Locatelli

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Kornél Zempléni, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Roeland Hendrikx, clarinete

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

20.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Miklós Szenthelyi, violín

András Schiff, piano

Antonio Salieri

Cuartetos para clarinete y tres cornos de bassetto sobre temas de la ópera Palmira

Clarinetistas suizos

Richard Wagner

Obertura de “El holandés errante”, WWV 69

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ferenc Erkel

Hunyadi László: csárdás y palotás

Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik

21.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Arne

Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

22.00

Industria Nacional

Giambatista Martini

Largo y Toccata, para órgano

Enrique Rimoldi, órgano

Antonín Dvořák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Ljerko Spiller, violín

Suzanne Gyr, piano

Sergio Parotti

Una incursión. Tango para orquesta de cuerdas, op.51

Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación / Sebastiano De Filippi

Tradicional

Lord, I Want Two Wings (Señor quiero dos alas), Same Train (El mismo tren) y I Got Shoes (Tengo zapatos), negro spirituals

Coro Estable de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Frédéric Chopin

Variaciones sobre un tema de La Cenerentola de Rossini

Claude Debussy

La plus que lente

Claudio Barile, flauta

Romana De Piaggi, arpa

23.00

Complemento musical

Ástor Piazzolla

Soledad

Emanuel Ax - Pablo Ziegler, pianos

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Niels Gade

Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt