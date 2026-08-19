PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

19/08/2026

Programación miércoles 19 de agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Wycliffe Gordon
Pie eye’s blues
Jeep’s blues

Leon “Foster” Thomas
Sleepless nights

Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Honeysuckle rose
The more I see you
S’ wonderful

00.30
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Antonin Dvorák
Trío Nº4 en mi menor, op.90, "Dumky"
Trío de Oslo

Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete
Emanuel Ax, piano

Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Alban Berg

Bohuslav Martinu
Sonata para flauta y piano Nº1, H.306
Susan Milan, flauta
Ian Brown, piano

Heitor Villa-Lobos
Concierto para guitarra y orquesta
Julian Bream, guitarra
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"
Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field
Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach
El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Pieter van Maldere
Sinfonía en La mayor con viola obligada
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42
Vladimir Ashkenazy, piano

07.00
Y la mañana va

Charles Bestor
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave

Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nº2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano

Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach

Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia

11.00
Los Caminos del Barroco

Francesco Durante
Concierto para cuerdas “La pazzia”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach
Concierto de Brandemburgo Nº6
Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo, H.588
Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann
Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Florian Deuter, viola
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00
Al Mediodía

Domenico Cimarosa
Sexteto en Fa mayor, para fortepiano, arpa, violín, viola da gamba y fagot
Andrea Coen, piano
Mara Galassi, arpa
Federico Guglielmo, violín
Vittorio Ghielmi, chelo
Pietro Bosna, viola da gamba
Paolo Tognon, fagot

Jacques Offenbach
Final del segundo acto de la opereta La Péricole
Régine Crespin, soprano
Alain Vanzo, tenor
Jules Bastin, bajo
Otros cantantes
Solistas del Coro de la Ópera del Rin
Orquesta Filarmónica de Estrasburgo / Alain Lombard

Jacques Offenbach
“Barcarola”, de la ópera Los cuentos de Hoffmann
Fatima Said, soprano
Marianne Crebassa, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Sascha Goetzel

Jacques Offembach
“Galop infernal”, de la opereta Orfeo en los infiernos
Solistas, Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Mark Minkowski

Silvestre Revueltas
Ocho por radio
New Music Group de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Johann Nepomuk Hummel
Cuatro números del ballet Safo de Mitelene, op.68
London Mozart Players / Howard Shelley

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música del Romanticismo)

Franz Liszt
Sonata en si menor, para piano
Sviatoslav Richter, piano

Jean Sibelius
En saga (Una leyenda), op.9, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Emmanuel Chabrier
Suite pastoral
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.2, Nº2
Trío Locatelli

Zoltán Kodály
Danzas de Marosszék
Kornél Zempléni, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Roeland Hendrikx, clarinete
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Richard Wagner
“Muerte de amor” de Tristán e Isolda
Jessye Norman, soprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano

20.00
Momentos Musicales

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín
András Schiff, piano

Antonio Salieri
Cuartetos para clarinete y tres cornos de bassetto sobre temas de la ópera Palmira
Clarinetistas suizos

Richard Wagner
Obertura de “El holandés errante”, WWV 69
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ferenc Erkel
Hunyadi László: csárdás y palotás
Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik

21.00

Pietro Antonio Locatelli
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Arne
Obertura Nº3 en Sol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Francis Poulenc
Sonata para oboe y piano
Hansjörg Schellenberger, oboe
Rolk Koenen, piano

22.00
Industria Nacional

Giambatista Martini
Largo y Toccata, para órgano
Enrique Rimoldi, órgano

Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Ljerko Spiller, violín
Suzanne Gyr, piano

Sergio Parotti
Una incursión. Tango para orquesta de cuerdas, op.51
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación / Sebastiano De Filippi

Tradicional
Lord, I Want Two Wings (Señor quiero dos alas), Same Train (El mismo tren) y I Got Shoes (Tengo zapatos), negro spirituals
Coro Estable de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Frédéric Chopin
Variaciones sobre un tema de La Cenerentola de Rossini
Claude Debussy
La plus que lente
Claudio Barile, flauta
Romana De Piaggi, arpa

23.00
Complemento musical

Ástor Piazzolla
Soledad
Emanuel Ax - Pablo Ziegler, pianos

Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Ulbricht

Niels Gade
Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10
Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt